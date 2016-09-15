Сборник коротких рисованных историй под названием «Дамы — драмы» швейцарского автора Анны Зоммер добрался до России. Книгу печатает петербургское издательство авторских комиксов «Бумкнига». В магазинах крупных городов России «Дамы — драмы» будет доступна в конце следующей недели.

Лоуренс Аль-Тадема. В тепидариуме. 1881

У себя на родине в Швейцарии книга была опубликована в 1996 году и стала дебютом художницы Зоммер в работе с форматом комикса. «Дамы — драмы» целиком и полностью посвящены женщине и ее сексуальности. Без использования слов Зоммер изображает женщину-мусорщика, женщину-гида, женщину из зоомагазина, женщину-охотника, деловую женщину и женщину с таможни.

Издательство «Бумкнига» Обложка книги Анны Зоммер «Дамы – драмы»

Отношения между женщиной и мужчиной в интерпретации художницы часто строятся вокруг какого-то предмета. Так, в истории «Женщина для мусорщика», полуобнаженная женщина, вынесшая ему мусор, возбуждает фантазию мужчины, и он забирает ее мусорный мешок к себе домой. Разложив на своей кровати содержимое мешка (грязное платье, чулки, магнитная лента, две половинки лимона…), мусорщик воссоздает образ женщины, с которой проводит романтический вечер.

ИА REGNUM публикует одну из глав комикса, посвящённую деловой женщине.

Издательство «Бумкнига» KEBAB. Иллюстрация из книги Анны Зоммер «Дамы – драмы»

Издательство «Бумкнига» Домашние заботы. Иллюстрация из книги Анны Зоммер «Дамы – драмы»

Издательство «Бумкнига» Вернулась с работы. Издательство «Бумкнига»

Издательство «Бумкнига» Муж и жена. Иллюстрация из книги Анны Зоммер «Дамы – драмы»

Издательство «Бумкнига» Замысел. Иллюстрация из книги Анны Зоммер «Дамы – драмы»

Издательство «Бумкнига» Слежка. Иллюстрация из книги Анны Зоммер «Дамы – драмы»

Издательство «Бумкнига» Шпионка. Иллюстрация из книги Анны Зоммер «Дамы – драмы»

Издательство «Бумкнига» Знакомство. Иллюстрация из книги Анны Зоммер «Дамы – драмы»

Издательство «Бумкнига» Возвращение. Иллюстрация из книги Анны Зоммер «Дамы – драмы»

Издательство «Бумкнига» Новая жизнь. Иллюстрация из книги Анны Зоммер «Дамы – драмы»

«Дамы — драмы» принесли Зоммер большую известность. 1997 году автор была удостоена приза юмора на фестивале комиксов в швейцарском городе Сьерр. Сегодня в библиографии Зоммер восемь книг, многие из которых она издала в сотрудничестве с онкологом Микаэлем Гротцером. Главной темой работ стали детские заболевания.

Анна Зоммер рисует не только комиксы — она работает иллюстратором для целого ряда швейцарских и французских газет, таких как Annabelle, Vibrations, L’Imbécile, Libération, Die Zeit, Femina. Вот уже двадцать пять лет художница с одинаковым успехом работает в техниках рисунка, гравюры и коллажа из бумаги, а также создаёт тряпичных кукол.

Свою книгу «Дамы — драмы» Анна Зоммер представит российским читателям на фестивале авторский комиксов «Бумфест», который открылся в Санкт-Петербурге 15 сентября.