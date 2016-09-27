



Израиль

Прошумевшее по новостным заголовкам этой недели известие об инсульте, настигшем бывшего израильского премьера Шимона Переса, напомнило об особом и невместном положении Израиля в международных СМИ. Трудно представить себе, что мир бы всколыхнуло подобное сообщение о подобном ударе болезни по другому бывшему лидеру. Обычно в заголовки международных новостей попадают известия об уходе из жизни того или иного вождя из прошлого, а тут хватило инсульта, чтобы мир снова заговорил о Шимоне Пересе.

Последние полвека его имя было неотделимо от израильской общественной жизни. Меньше известно о его стараниях в создании израильской военной промышленности и ядерного арсенала, о котором часто пишут зарубежные издания, а сам Израиль продолжает скромно молчать. Еще в 1950-е годы он творил чудеса изворотливости во Франции для продвижения там израильских интересов. Одно время Перес был связан даже с противниками ухода Франции из Алжира, породившим внутренний гражданский конфликт в стране. Так или иначе, именно благодаря дипломатическому гению Переса Франция стала тогда главным союзником возрожденного в 1948 году Израиля. Так в пустыне Негев появился израильский ядерный реактор еще в середине 1960-х. Стоит добавить, что все эти годы Перес был верным соратником легендарного Давида Бен-Гуриона, провозгласившего независимость Израиля.

Перелистывая страницы жизнеописания Шимона Переса, мы можем посмотреть на нее как на «пресс-форму» наиважнейших конфигураций еврейской истории ХХ века, плавно перелившейся в историю современного Израиля. Родившийся 93 года назад в Западной Белоруссии в семье купца средней руки и учительницы русского языка Шимон Перский, репатриировался с родителями в Тель-Авив в возрасте одиннадцати лет. Оставшиеся в родном местечке родные были сожжены немцами заживо в 1941 году.

Активное участие в общественной жизни привело его впервые к премьерскому креслу на короткий срок в 1977 году, когда он сменил ушедшего в отставку Ицхака Рабина, а в 1988—1990 годах он возглавлял правительство национального единства. Он также успел посидеть несколько месяцев в премьерском кресле, когда в 1995 году сменил Ицхака Рабина, ставшего жертвой смертоносного покушения. Если в семидесятые годы Перес активно поддерживал насаждение еврейских поселений в Иудее и Самарии (на Западном берегу Иордана), то с начала девяностых он активно ратовал за создание там палестинского государства. Речь идет о территориях, отвоеванных Израилем в ходе «шестидневной войны» в 1967 году. Он был архитектором соглашений с Арафатом в 1993 году, которые вызвали небывалую волну арабского террора и всколыхнули широкомасштабные протесты в Израиле, увенчавшиеся убийством премьер-министра Рабина.

Миротворческая деятельность Переса вызывала восхищение в международных либеральных кругах, но в Израиле воспринималась большинством как попытка столкнуть страну в «Хасавюрт». С другой же стороны, его арабские партнеры по мирному процессу не сменили неприязнь к нему на милость. Поэтому неудивительно, что многие израильтяне отнеслись индифферентно к настигшему Переса инсульту. Более того, в социальных сетях можно было увидеть сотни сообщений о том, что инсульт настиг Переса аккурат в день подписания соглашения с Арафатом двадцать три года назад. Дескать, карающая длань Всевышнего… С другой же стороны, арабский депутат Кнессета Басаль Гатас заявил, что «Перес покрыт нашей кровью с головы до ног». Забыл видно о том, что сделал Перес для арабского населения нашего края…

В мире же Перес видится как «последний из могикан», олицетворяющий ушедших со сцены государственных деятелей, вписывавших свою лепту жирными чернилами, а не жидкими и разбавленными виртуальным статусом. Врачи говорят, что шансы на выздоровление у Шимона Переса есть, но к работе в полную силу ему едва ли суждено вернуться. Так что рановато подводить итоги жизни Переса, но самое время вспомнить о нем, как о личности громадных масштабов.