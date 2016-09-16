В Анкаре прошли переговоры начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и его турецкого коллеги Хулуси Акара. Как сообщил департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны России, беседа позволила «сблизить оценки сторон по текущей обстановке в Сирии и перечню необходимых мер для поддержания режима прекращения боевых действий». Для российской и турецкой армий главным вопросом является выстраивание координации в Сирии. Еще более определеннее: визит Герасимова в Анкару проходил в рамках процесса нормализации отношений между Россией и Турцией, который сейчас развивается в более широком формате. Поэтому не исключено, что в переговорной повестке начальников Генштабов двух стран значился вопрос и о перспективе более широкого двустороннего военного сотрудничества.

kremlin.ru Перед генералом Герасимовым могут быть поставлены новые задачи

Отметим, что турецкие СМИ уже анонсировали визит Герасимова в Анкару, но Москва тогда отреагировала на «утечку» несколько неопределенно, что позволило ряду экспертов воспринять это как «негативную реакцию» на начало Турцией операции «Щит Евфрата» на севере Сирии (хотя официальные лица в Анкаре открыто говорили, что своевременно информировали о ней Москву). Еще один важный момент: визит начальника Генштаба последовал вслед за тем, как в Женеве глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри сообщили о новом плане по урегулированию ситуации в Сирии и объявили о вступлении с 12 сентября в этой стране режима прекращения огня. Правда, содержание плана, несмотря на предложение России, не раскрыто. Хотя понятно, что оно содержит и совместную военную составляющую.

Это обстоятельство вносит заметную специфику в ситуацию, поскольку, по логике, Генштаб Турции, как страны-члена НАТО, должен предварительно согласовать свои позиции с Вашингтоном и с Брюсселем, прежде чем выйти с российскими военными на практические решения. Хотя не исключено, что все было уже согласовано в рамках нового сирийского плана. Во всяком случае, прозвучавшее фактически вскоре после переговоров в Анкаре Герасимова заявление Лаврова о том, что «Турция начинает отказываться от ультиматумов по судьбе президента Сирии Башара Асада», понимая, что «для нее террористическая угроза становится определяющим фактором», это воспринимается как добрый знак. Но это только часть проблемы, поскольку Анкара публично не отказывается от поддержки сил так называемой умеренной оппозиции, против которой выступает получающий поддержку от российских военно-космических сил Асад.

Пожертвует ли этой позицией Турция, чтобы вместе с Москвой решить главную цель — покончить с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и уже потом за столом переговоров обсудить политическое будущее Сирии? Посмотрим. Пока что визит российского генерала в Турцию внешне выглядит перспективным и многообещающим. Но складывающиеся обстоятельства, когда в Сирии, помимо России и Турции обозначено и военное присутствие Ирана, рано или поздно поставят перед Москвой и Анкарой необходимость обговаривать или согласовывать свою стратегию и тактику дальнейших действий на сирийской территории и с Тегераном. А сейчас все запутано. Как считает Washington Post, «если все сложится хорошо, то перемирие продлят на неделю, в течение которой будут осуществляться поставки гуманитарной помощи и будет открыт проезд для личного транспорта в Алеппо».

От главной снабженческой трассы до Алеппо, шоссе Кастелло, отведут воюющие силы, вдоль нее будет создана «демилитаризованная» зона. Кроме того, начнется подготовка создания совместного центра, в котором США и Россия будут обмениваться данными о позициях джихадистов и основных оппозиционных группировок в «районах активного противостояния». Центр должен начать работу через неделю и будет определять области, контролируемые теми или иными группировками. Сирийская авиация перестанет бомбардировать районы, контролируемые «умеренными» боевиками, которые по-прежнему останутся под американским покровительством. Взамен США обязались порвать связи «своих» сирийских клиентов с джихадистами. Таким образом, в итоге над Сирией смогут летать только российские и американские военные самолеты и бомбардировать заранее определенные и друг другом утвержденные цели, но это при условии, что все пункты договоренности будут «полностью соблюдаться», как предупреждают США.

В свою очередь Анкара заявила о том, что поддерживает российско-американскую договоренность, но ее конкретные действия на этом направлении, которые, безусловно, оговорены, пока не озвучиваются. Известно только то, что Турция предупредила США, чтобы они не допустили освобождения «столицы» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сирийского города Ракка курдскими отрядами во главе с Сирийскими демократическими силами (СДС). Как утверждает иранский портал Akhbar-rooz.com, «осуществляется «план Б» Вашингтона для Сирии, и напротив, видна их враждебность в отношении альтернативных стратегий, предложенных Россией, Ираном, официальным Дамаском, а вступление в операцию и Турции означает начало новой «большой игры», где должна быть обозначена та «красная черта», переступать которую будет очень опасно для всех».

Сейчас на Западе вспомнили доктрину начальника Генштаба Герасимова, который, комментируя события так называемой «арабской весны», утверждал, что правила ведения войны изменились, в результате чего открытую войну стало труднее вести, а во многих случаях она не требуется вовсе. Задачи, которые ранее рассматривались, как осуществимые исключительно путем непосредственных военных действий, в настоящее время могут быть разрешены посредством объединения организованной военной силы с большим упором на экономическую, политическую и дипломатическую деятельность. Удастся ли претворить эти идеи в Сирии и разделяет ли позиции русского генерала Герасимова его турецкий коллега генерал Акар, скоро узнаем.