Холодная война закончилась более 25 лет назад, однако США по-прежнему располагают огромным арсеналом ядерного оружия и систем доставки, которые обходятся стране недешево. Так, ежегодно Вашингтон тратит $2 млрд на покрытие расходов на содержание ракетных войск стратегического назначения. И эта сумма будет расти, пишут Джефф Уилсон и Ной Уильямс в статье для War is Boring.

Bill Ingalls Наземная межконтинентальная ракета

В рамках запланированной программы стоимостью в триллион долларов США Вашингтон собирается заменить нынешний арсенал межконтинентальных ракет сухопутного базирования «Минитмен-3» на новые ракеты, названные Средством стратегического сдерживания сухопутного базирования (Ground-based Strategic Deterrent), которые как предполагается, встанут на вооружение к 2028 году.

Однако даже до того, как началось производство этих ракет, оценочная стоимость проекта уже бьет все рекорды. Так, в опубликованном недавно Bloomberg докладе указывается, что запланированная замена всех межконтинентальных баллистических ракет США на сегодняшний день оценивается по меньшей мере в $85 млрд, что на 36% больше первоначальной оценки расходов ВВС в $62 млрд. И это только первая, самая минимальная оценка расходов.

В условиях неопределенной и разрастающейся стоимости программы основной вопрос, который необходимо задать, состоит в том, почему просто не отправить на заслуженный отдых часть арсенала ядерного сдерживания страны. Межконтинентальные баллистические ракеты являются анахронизмом — термоядерным динозавром — и были таковыми уже на протяжении долгого времени. Стратегия их применения является пережитком холодной войны, они никаким образом не способствуют противодействию тем угрозам, которые стоят перед США. Их можно просто убрать из ядерного арсенала США.

После развала Советского Союза и окончания холодной войны миссия этих ракет отошла в область теоретического применения. Созданные для сдерживания ядерных войск СССР в 1970-х годах, ракеты «Минетмен-3» могут поражать цели исключительно на территории России. Хотя они способны, с технической точки зрения, использоваться для поражения целей и за пределами России, например, в Китае, Иране или Северной Корее, выпущенным по этим целям ракетам все равно придется пролетать над территорией России. При таком сценарии Кремль может, понятным образом, посчитать, что залп ядерных ракет направлен на Россию, и запустить контрудар.

Для нанесения удара по целям в России и за её пределами, США располагает даже более большим числом баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок. Так, на подводных лодках класса «Огайо» между Тихим и Атлантическим океаном расположено приблизительно 1 тыс. 150 боеголовок. Это почти в два раза больше, чем те 440 боеголовок, которыми располагает силы сухопутного базирования. А поскольку эти подводные лодки бесшумны и оснащены технологиями противодействия обнаружению, такие заряды становятся практически невидимыми.

Пусковые шахты, в отличие от подводных лодок, прекрасно видны с российских спутников, из-за чего они подвержены первому удару, тогда как развернутые на подводном флоте ракеты дают гарантированную возможность нанесения ответного удара в случае ядерного нападения.

По словам бывшего главы Минобороны США Уильяма Джеймса Перри, при наличии у США подводного флота, особенно после его модернизации и сил стратегической авиации межконтинентальные баллистические ракеты «не нужны». Они, считает он, «не требуются при любом разумном определении сдерживания».

Таким образом, если их можно сократить без потери обороноспособности США, зачем тратить деньги на них, отмечают авторы. Межконтинентальные баллистические ракеты остаются частью арсенала США из-за довольно жесткой логики холодной войны.

Теоретики времен противостояния США и СССР, которые столкнулись с увеличением количества ядерных арсеналов, считали, что сухопутные межконтинентальные ракеты могли использоваться как «губка» для вражеских боеголовок, которая вынудит противника израсходовать сотни ракет на уничтожение пусковых шахт в малонаселенных районах США, вместо того чтобы наносить удар по городам и промышленным территориям страны. Эта «губка» США впитала бы боеголовки СССР и сделала бы неожиданное нападение бессмысленным для Кремля.

К сожалению, этой неприятной логике следуют и сегодня. Без сомнения, для жителей штатов Северная Дакота, Монтана, Вайоминг, Небраска и Колорадо — пяти штатов, в которых по-прежнему размещены пусковые шахты — использование родного города как мишени для ядерных зарядов может показаться не такой уж хорошей идеей. Помимо этого, не особо разумно тратить на их содержание почти $2 млрд в год.

Кроме того, это логика ошибочна. Так, из-за наличия сотен сухопутных ракетных шахт у президента в случае явного ядерного удара остается не так много времени на принятие решения. Столкнувшись с угрозой полномасштабного нападения на США, будь она реальна или надуманна, верховный главнокомандующий будет вынужден выбирать: либо проиграть, либо идти ва-банк — что означает выпустить все ракеты по целям в России, либо рискнуть остаться без них.

Реальная проблема состоит в том, что ложные сигналы тревоги происходят постоянно. Так, с 1977 по 1984 годы Минобороны США зарегистрировало 1 тыс. 152 «умеренно серьезных» сигналов тревоги. Один из таких случаев произошел в 1979 году, когда командование воздушно-космической обороны Североамериканского континента приняло учебную запись за реальную атаку Советского Союза.

Такой же инцидент произошел и в Советском Союзе в 1983 году, когда дежурный офицер Станислав Петров получил сигнал о пяти приближающихся ракетах. Несмотря на показания систем, Петров не стал сообщать об атаке, посчитав, что это ошибка.

Поэтому само существование межконтинентальных ракет осложняет и так ужасно трудный процесс принятия решений, поскольку такие действия могут привести к термоядерному уничтожению, в них нет места для случая.

Не стоит забывать и том, что эти войска стали недавно причиной скандала, когда выяснилось, что военнослужащие ВВС США, направленные служить на объектах сухопутных сил ядерного сдерживания США, проявили себя не с лучшей стороны. В 2014 году сообщалось об употреблении наркотиков, мошенничестве при сдаче тестов на техническую подготовленность и боеспособность и других порочащих их обстоятельствах.

Таким образом, США не должны тратить $85 млрд долларов на программу МБР, чьи задачи могут вполне быть выполнены стратегической авиацией и подводным флотом. Если их сократить, то сэкономленные средства могли бы пойти на развитие обычных вооружений США, на борьбу с последствиями стихийных бедствий, поддержанию свободы судоходства, продвижения интересов США за рубежом и другие цели.