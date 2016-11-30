Когда надо наказать Россию за «неподобающее», с точки зрения США, поведение, то в ход идут любые инструменты, от совершенно фантастических заявлений разных международных неправительственных организаций о том, что в России чуть ли не диктатура, до абсолютно бездоказательных обвинений российских спортсменов во всех смертных грехах. Но скандал с Параолимпиадой это только верхушка айсберга. Когда нужно надавить на нашу страну, то в ход идут все рычаги, включая даже такие казалось бы аполитичные, как международные профсоюзные организации.

aucland.ru «Профсоюзы — школа коммунизма». В.И. Ленин

«Мы будем пристально наблюдать»

Всплеск профсоюзной активности в Петербурге в конце 2015 года не остался без внимания международных трудовых организаций. Бастовали на заводе Форд, дальнобойщики, докеры в порту Санкт-Петербурга. Последний, по сути локальный конфликт между руководством и профсоюзом Морского порта Санкт-Петербург (МП СПб), стал наиболее показателен с точки зрения участия в нем западных профсоюзных структур.

Напомним, что 1 сентября в МП СПб начались переговоры по заключению нового коллективного договора на 2016−2018 годы. Условия нового договора не устроили Российский профсоюз докеров (РПД). В организации заявили, что в проекте документа отсутствуют «либо намного ухудшены» такие льготы и гарантии, как система оплаты труда, дополнительный отпуск работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, вознаграждение за выслугу лет и так далее. Кроме того, профсоюзные активисты порта потребовали индексации заработной платы. «Итальянскую забастовку» они объявили 30 октября. Администрация порта тогда заявила, что профсоюзы ввели работников в заблуждение.

За ходом забастовки в Северной столице внимательно следили из Лондона, где располагается штаб-квартира Международной Федерации Транспортников (МФТ). На заседании комитета докерской секции МФТ, которое проходило в британской столице как раз во время протестов в МП СПб, председатель Российского профсоюза докеров (является членом МФТ — прим. ИА REGNUM ) Василий Казаренко подробно проинформировал участников о конфликте в петербургском порту.

В МФТ выразили полную поддержку действиям докеров Санкт-Петербурга. «Семья МФТ поддерживает РПД, и мы надеемся на справедливое и мирное решение этого коллективного спора, за которым мы будем пристально наблюдать», — говорилось в письме секретаря Докерской Секции МФТ Шэрон Джеймс председателю РПД.

Отношения РПД с международной организацией действительно можно назвать «семейными». Лидеров профсоюзных организаций РПД регулярно приглашают в Лондон для получения консультаций и советов по организации борьбы «за права трудящихся». Представители МФТ, в свою очередь, наносят ответные визиты в Петербург. Так, в октябре 2013 года в период проведения в порту очередной «итальянской забастовки» в отеле «Стейбридж», активист МФТ Венес Найджел Ричард провёл конференцию для представителей профсоюзных организаций РПД. На мероприятии обсуждалось, как усилить давление на работодателей. Вообще, в МФТ охотно делятся с российскими коллегами своим опытом профсоюзной борьбы и ратуют за внедрение всевозможных международных стандартов на территории России. 7 июля 2016 года прошел Международный День Единых Действий Докеров, в котором РПД также приняло участие. Как следует из агитационной листовки МФТ, одной из ключевых целей организации является переход на единые стандарты труда по всему миру. Правда, в России акция провалилась.

Против российского флага

Международная организация пристально наблюдает не только за российскими докерами, но и за судами под российским флагом. МФТ известна своими действиями против российских судов в портах по всему миру во время начала украинского кризиса. Под прикрытием борьбы за права рабочих МФТ оказывает давление на крупные российские компании.

В 2014 году МФТ с помощью Финского профсоюза моряков остановила погрузочно-разгрузочные работы на судне «Северо-Западного пароходства» в финском порту Пори. Профсоюзные деятели обвинили российскую компанию в том, что она якобы не соблюдает требования конвенций Международной организации труда (МОТ) по обеспечению минимальной месячной заработной платы матроса. Обвинения оказались безосновательными, но в результате простоя компания понесла большие убытки. МФТ действовала по аналогичной схеме еще не раз: аналогичный инцидент произошел в Бельгии в порту Гент в отношении команды теплохода «Лазурит». В Пуссане было задержано на три дня рефрижераторное судно «Сарган». В марте 2015 года в порту Висмар (Германия) по инициативе МФТ было задержано судно под российским флагом «Петр Анохин». В декабре 2015 года судно «Малахит» попало под бойкот финских докеров в порту Уусикаупунки, организованный МФТ. И таких случаев множество.

Фактически МФТ развернула целую кампанию против судов под российским флагом. «Работа судов Северо-Западного пароходства под флагом России обязывает компанию к соблюдению всех норм российского законодательства в отношении работников, производственной безопасности, обеспечения условий труда. Данные нормы являются более жесткими по сравнению с условиями работы судов под «комфортными» флагами», — подчеркивают в российской компании.

Защита трудящихся за 500 миллионов

МФТ — это глобальная федерация профсоюзов транспортных рабочих. Она насчитывает 781 организацию в 155 странах мира и представляет интересы 4,6 миллионов работников транспортной сферы.

Неудивительно, что такая мощная профсоюзная сеть обладает и значительными финансовыми ресурсами. Эксперт в морском судоходстве, главный редактор «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко провел в 2013 году расследование, посвящённое деятельности МФТ. Используя открытые данные, эксперт подсчитал, что суммарный доход МФТ и аффилированных профсоюзов составляет более 560 млн долларов в год.

При этом сотни миллионов долларов в год идут на непонятные цели, а вовсе не на помощь угнетаемым рабочим. Бюджет организации абсолютно непрозрачен, утверждает Войтенко. По его словам, МФТ в связке с Международной организацией труда (МОТ) через свои региональные отделения собирает дань с моряков и судовладельцев. Как указывает в своём расследовании эксперт, главный принцип работы МФТ «прост и давно используется различными мошенниками — сделать из имеющейся проблемы, которую никто особо и не замечает, огромную угрозу, и под флагом необходимости немедленных действий выбивать для себя различные властные полномочия».

Известно также, что МФТ тесно связана с Американским Центром Международной трудовой солидарности (АЦМТС), который получает деньги от Госдепа США на поддержку внешнеполитической деятельности страны. В частности, АЦМТС спонсирует образовательную и юридическую поддержку профсоюзов. Проводятся семинары по практике ведения коллективных переговоров в области здравоохранения, безопасности, трудового законодательства, а также по установлению связей с зарубежными профессиональными объединениями. К примеру, перед началом событий на Украине данная организация получила 540 тыс. долларов на работу с независимыми украинскими профсоюзами.

Очевидно, что сегодня извне запущен процесс по политизации российских профсоюзных движений. Столь пристальное внимание зарубежных организаций к Петербургу — важнейшему транспортному узлу страны — должно настораживать. Связи МФТ с российскими профсоюзами должны быть под контролем не только западной стороны, но и российской. У крупных международных профсоюзных объединений есть свои экономические и геополитические интересы. Главное — выяснить, какие они.