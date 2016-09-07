Сегодня без ядерной энергии в Словакии в упадке находился бы не просто энергетический сектор, но сложно себе представить, как бы вообще могло нормально функционировать государство. Согласно данным МАГАТЭ за 2015 год, доля производимой электроэнергии посредством АЭС составляет 55,9%. Все остальное приходится на уголь, нефть, газ, гидроэлектростанции и немного на возобновляемые источники энергии. Так, Словакия сегодня является третьей после Франции и Украины в мире по доле атомной отрасли в энергетики страны. Неудивительно, что для Братиславы развитие мирного атома является приоритетным направлением как для экономики внутри страны, так и для торгово-экономического сотрудничества, например, с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный Атом

История

«Основой электроэнергетики Словакии являются сейчас и еще долго будут оставаться атомные электростанции», — сказал в 2014 году министр промышленности Словакии Павол Павлис, добавив, что стабильность позиции АЭС подтверждается в контексте актуальной геополитической ситуации.

Атомная энергетика в Восточной Европе, начала развиваться еще во времена существования СССР и организации стран Варшавского договора. Поэтому теперь атомная энергетика восточно-европейских стран, по большей части, является наследием советских атомщиков. В Словакии (тогда еще Чехословакии) все началось несколько иначе. Здесь первый ядерный реактор начала строить в 1958 году тогда еще чехословацкая (ныне чешская) компания Skoda. Речь идет о реакторе типа тяжеловодородного корпусно-канального KS-150 (HWGCR) АЭС «Богунице» А1 мощностью в 143 МВт, расположившемся в Западной Словакии, недалеко от города Ясловске Богунице. Сооружение первого блока заняло 14 лет. Технический проект реакторной установки разработал Институт теоретической и экспериментальной физики им. А.И.Алиханова, он же в течение всего периода строительства осуществлял научное руководство. С технической частью помогало Ленинградское отделение «Теплоэлектроопроекта». Что касается производства оборудования, то почти все его сконструировали и изготовили чехословацкие специалисты.

IAEA АЭС «Богунице»

Однако станция проработала недолго. Здесь произошло несколько аварий. Первый инцидент — 5 января 1976 года во время перегрузки топлива. Случилась обширная утечка радиоактивного газа. Внутри находились два работника станции, которые так и не смогли выбраться, из-за того, что аварийная дверь была заблокирована. А заблокировали ее предусмотрительно, чтобы предотвратить частые здесь случаи воровства. Кроме того, население об инциденте в известность не поставили. Через год там же во время загрузки топлива на первой энергоблок с новой тепловыделяющей сборки не было заранее удалено защитное покрытие, в итоге она частично расплавилась, далее произошел разрыв технологического канала и утечка тяжелой воды. После аварии власти приняли решение о закрытии энергоблока, так как его восстановление обещало быть слишком затратным. В 2004 году из-за этой аварии жители города Ясловске Богунице подали иск против государства, потребовав возместить им ущерб от аварии в размере 50 млн евро. Дело в том, что из-за этого инцидента на АЭС цена на землю в городе резко упала, сельскохозяйственная деятельность тоже пострадала.

И все же работа на первом блоке АЭС «Богунице» стала полезным опытом для атомщиков страны. Еще до закрытия первого блока на атомной станции сформировался крупный научно-технических центр атомной отрасли Чехословакии, куда затем вошли Институт эксплуатации АЭС (ВУЙЕ), АЭС V-1 и V-2 «Богунице», а также учебный центр для подготовки персонала. Так, Чехословакия стала после ГДР и Болгарии третьей страной Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), которая начала развивать ядерную отрасль в промышленных масштабах. Так, в 1972 году власти ЧССР решили развивать мирный атом на базе водо-водяных реакторов. В итоге следующие четыре реактора АЭС «Богунице» были советского типа ВВЭР-440, в СССР в это же время сроили Смоленскую и Курскую АЭС с реакторами типа РБМК-1000.

В состав АЭС «Богунице» входят две очереди: V-1 и V-2. В 1972 году рядом с первым энергоблоком началась заливка бетона для второго и третьего реакторов АЭС мощностью по 440 МВт каждый. С вводом АЭС V-1 «Богунице» в 1978 и 1980 годах соответственно доля АЭС в производстве электроэнергии в ЧССР составила около 10%. В 1977 году атомщики начали сооружение АЭС V-2 «Богунице» с ВВЭР-440 нового типа: В-213. Два энергоблока станции сданы в эксплуатацию в 1984 и 1985 годах. Таким образом, всю станцию присоединили к национальной электрической сети в период с 1978 по 1985 годы. Проектные работы по реакторному отделению, поставка оборудования и шеф-монтаж, пусковая наладка и ввод в эксплуатацию энергоблоков АЭС осуществлялись при активном участии советских организаций.

Сейчас АЭС V-1 «Богунице» закрыта. Когда Словакия вступала в ЕС, то столкнулась с такой же проблемой как Литва и Болгария. Брюссель потребовал законсервировать АЭС. Братислава была вынуждена подписать соглашение на вывод из эксплуатации двух энергоблоков первой очереди АЭС. Энергоблоки закрыли в 2006 и 2008 годах. Что касается третьего и четвертого энергоблоков станции, то в период с 2005 по 2008 год здесь была заменена аппаратура контроля нейтрального потока, а в 2007—2008 годах тут же произвели работы по замене прерывателей системы управления и защиты реакторов. Спустя год после закрытия первой очереди АЭС власти Словакии озвучили планы по сооружению третьей очереди АЭС «Богунице».

Peko АЭС «Моховце»

Вторая словацкая атомная станция — это АЭС «Моховце», находящаяся возле одноименной деревни, между двумя городами Нитра и Левице. Сегодня эта станция дает около 20% всей производимой электроэнергии Словакии. Строительство первой очереди АЭС началось в 1983 году. Оба реактора типа ВВЭР-440 мощностью 470 МВт АЭС «Моховце-1» и АЭС «Моховце-2» строили на протяжении почти 16 лет. Одной из причин такого долгого возведения блоков послужила официальная приостановка строительства. В 1993 году строительство энергоблоков заморозили, возобновили в 1996 году. В результате первые два энергоблока станции были запущены в 1998 и 1999 годах соответственно. А в 2008 году их мощность была увеличена на 7%.

Согласно первоначальному плану, АЭС «Моховице» должна иметь всего четыре реактора. Действительно, в 1985 году здесь началось сооружение второй очереди. Стройку заморозили в 1990 году, в 2009 году создание энергоблоков было восстановлено. Планировалось, что к 2014 и 2015 году итальянские специалисты закончат строительство станции. Однако в начале июля текущего года сообщалось, что дочернее предприятие «Росатома» «Русатом Сервис» подписало контракт с чешской Skoda JS a.s. на выполнение работ по достройке третьего и четвертого энергоблоков словацкой АЭС «Моховце». Рассчитывается, что вторая очередь АЭС будет достроена в ближайшие два года. Компания станет заниматься технической поддержкой монтажа систем первого контура энергоблоков и пусконаладочных работ. Для «Русатом Сервиса» и Skoda JS это стало первым крупным совместным контрактом. Словаки же, наконец, получат долгожданные реакторы для АЭС «Моховице».

Другие энергоносители

Что касается других источников энергии, то ТЭС, работающие на угле и биомассе, играют большую роль для словацкой энергетической системы. Суммарная установленная мощность тепловых электростанций «Словацкие электростанции» составляет 486 МВт. В стране работают главным образом две станции компании Slovenskе elektrarne. Novaky ТЭС и Vojany ТЭС. Первая работает на угле, она имеет мощность в 266 МВт, что составляет примерно 6% установленной энергетической мощности Словакии. Вторая работает на каменном угле, импортируемым из России, но также способна производить электричество из биомассы или биологически разлагаемых отходов. Так, доля биомассы на шестом блоке составляет около 7%, на 5 — почти 22%. Однако в этом году сообщалось, что Vojany ТЭС, запущенная в 1966 году, находится под угрозой закрытия из-за нерентабельности производства, хотя правительство страны и ищет пути сохранения работы электростанции. Беспокойство связано с тем, что в стране, а особенно в Кошицком районе, где находится ТЭС Vojany, сейчас наблюдается и так высокий уровень безработицы. В настоящее время на электростанции работают 118 человек напрямую и 250 косвенно. Угроза закрытия также висит и над другой угольной ТЭС компании SE — ТЭС Nováky. Ее рентабельность производства электроэнергии тоже выше, чем цена на электроэнергию в данный момент.

На территории Словакии имеются большие запасы бурого угля, поэтому сейчас на ТЭС вырабатывается чуть менее 30% электроэнергии Словакии. В то же время Словакии приходится импортировать уголь из Чехии. Нефть и газ Братислава почти в полном объеме покупает у России, также Словакия — это единственное направление, по которому Украина импортирует свое голубое топливо. А 9 июня 2016 года Болгария и Словакия подписали меморандум о будущих поставках газа по магистральному газопроводу (МГП) Eastring, строительством которого будут заниматься компании обеих стран.

bycfotografem Уголь

Slovenskе elektrarne является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Словакии — 82% рынка производства страны. Один из ее проектов — солнечные электростанции. В их создание планируется вложить около 5,19 млн евро, чтобы получить 1000 МВт электроэнергии в год. Вообще в 2009 году словацкие власти приняли закон о продвижении возобновляемых источников энергии. В ноябре 2010 года правительство приняло Национальный План действий относительно альтернативной энергетики, в соответствии с которым Словакия должна увеличить использование ВИЭ в отношении к общему конечному объему энергопотребления с 6,7% в 2005 году до 14% к 2020 году.

ГЭС тоже занимают в энергетике страны важное место, на их долю приходится около 11% всей производимой электроэнергии. В этом восточно-европейском государстве имеется множество гидроэлектростанций. Причем в настоящее время фактически используется потенциал гидроэнергетики в Словакии лишь на 57,5%, то есть в случае развития этой энергетической отрасли доля энергии, производимой на ГЭС, может увеличиться.

Согласно данным Политического атласа, в структуре энергопотребления Словакии доминирующее место занимает газ, на него приходится 30%. Атомная энергия — 24%. На нефть и уголь-антрацит приходится по 19% и на бурый уголь — около 9%.

Энергетическая связь Москвы и Братиславы

Здесь важно отметить, что 5 ноября 2014 года правительство Словакии приняло долгосрочную программу развития электроэнергетики страны за счет расширения доли АЭС в энергобалансе и снижения зависимости от угля. Так, одна из важных целей реализации этого плана — введение в работу атомного энергоблока мощностью в 1200 МВт к 2030 году. Его, как было сказано выше, хотят построить на площадке АЭС «Богунице», но только после того, как будет завершено возведение третьего и четверного энергоблоков АЭС «Моховице». Изначально предполагалось, что создавать пятый реактор на первой словацкой атомной станции будет Jaderne energeticke spolecnosti Slovenska, 51% которой принадлежит Словакии, остальные 49% — чешской CEZ.

В 2013 году правительство Словакии выдало мандат министру экономики страны Томашу Малатинскому на проведение переговоров с «Росатомом» и чешской энергокомпанией CEZ о вхождении российской компании в словацкий атомный проект. «Росатом» же, со своей стороны, потребовал получения гарантий окупаемости АЭС. К примеру, в качестве фиксации цен на электроэнергию, хотя это, конечно, не единственный механизм получения гарантий по окупаемости новой станции. До этого российская атомная корпорация добивалась аналогичных условий при договоренности о строительстве АЭС «Аккую» в Турции. Словаки же подобного ранее не практиковали. Более того, Малатинский не принимал такой подход. По его мнению, строительство новых реакторов должно было быть коммерческим риском компании, которая строит станцию. Именно из-за отношения министра переговоры Словакии и «Росатома» о вхождении в проект были заморожены.

К счастью, вскоре министром экономики Словакии стал Павол Палим, и он, в отличие от своего предшественника, придерживается иной точки зрения. По словам министра, если установление гарантированных цен выкупа электроэнергии будет соответствовать европейским и словацким законам, то он не видит в этом никаких проблем. Как писала словацкая газета Pravda, гарантии будут состоять в введении минимальной цены электроэнергии на уровне приблизительно 65 евро за МВт в час.

Вообще словацкие и российские атомщики ведут довольно активную совместную работу. Помимо вышеупомянутого, например, в 2013 году российский завод «Киров-Энергомаш» заключил контракт на несколько сотен тысяч евро для создания запасных частей, инструментов и принадлежности для планово-предупредительного ремонта главных циркуляционных насосов реакторных блоков двух АЭС «Моховце» и АЭС «Богунице». Российская компания выполнила свою работу в срок.

АЭС «Дукованы»

Также российская госкорпорация ТВЭЛ, являющаяся одним из крупнейших производителей ядерного топлива в мире, обеспечивает работу чешской АЭС «Дукованы» и словацких АЭС «Богунице» и АЭС «Моховец». Правда, в конце ноября 2015 года Китай и Словакия подписали меморандум о взаимопонимании в целях развития сотрудничества по цепи поставок в сфере ядерно-топливного цикла. Документ предполагает «сотрудничесто в плане формирования цепи поставок в области ЯТЦ в гражданской ядерной энергетике».

Словакия по крайней мере до 2009 года на 98% зависела от поставок российского газа. Поэтому когда в 2009 году между РФ и Украиной произошел газовый конфликт, и поставки газа в Словакию были полностью прекращены, страна объявила чрезвычайное положение в экономике. После этого все словацкие потребители голубого топлива обеспечивались некоторые время, в первую очередь, за счет запасов в подземных газохранилищах. Причем энергетическое положение в стране было настолько сложным, что правительство даже решило возобновить работу одного из реакторов на АЭС «Богунице», который в 2008 году закрыли по требованию ЕС. Тогда премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что власти понимают, что запуск этого реактора нарушает соглашение о вступлении в ЕС, однако энергетическая ситуация вынуждала Братиславу задуматься о такой возможности.

«Ущерб от нарушения соглашения будет меньше, чем ущерб, который будет нанесен коллапсом системы энергоснабжения», — объяснял премьер.

В итоге, не запуская закрытую АЭС, власти предприняли ряд мер, направленных на то, чтобы в короткие сроки обеспечить генерирующие возможности национальной электрической сети, несмотря на перебои с поставками российского газа через территорию Украины. Однако, испытав на себе последствия от российско-украинского газового конфликта, словаки смогли, как говорится, сделать выводы. Центр Polis Slovakia в 2009 году провел социологическое исследование, по результатам которого выяснилось, что более 50% граждан Словакии считает виновной в «газовой войне» между Москвой и Киевом Украину. Еще треть респондентов посчитала, что за последствия конфликта ответственны обе стороны, и лишь 11,5% опрошенных посчитали, что виновата сугубо Россия. Более того, в 2010 году президент Словакии Иван Гашпарович сказал, что энергетика — ключевая составляющая российско-словацкий отношений.

Словацкая атомная энергетика играет огромную роль в общем энергобалансе республики. В то же время, как и во многих других странах ЕС или в том же Китае, правительство не обделяет вниманием и иные источники энергии. Например, на развитие конкретно солнечной электроэнергетики государство выделяет субсидии. Интересно также, что, несмотря на то, что в Словакии уголь долгое время был основным энергоносителем, производимым в стране, экология здесь одна из самых чистых в Европе. Уровень загрязнения воздуха в городах с населением свыше 100 000 человек составляет 12 мкг на кубический метр, для сравнения в Польше этот показатель достигает 34 мгк на кубический метр. Впрочем, оно и неудивительно, ведь Словакия — одна из самых зеленых стран мира. Леса в Словакии, как и в Чехии, занимают более трети ее территории и размещены относительно равномерно.

Igor Savin Солнечная электростанция

Атомная энергетика для Словацкой Республики — это привычный, надежный и эффективный источник энергии, развитие которого власти не просто не собираются останавливать, а напротив, реализуют планы по его поддержанию. Мирный атом для Словакии еще долго остается приоритетным направлением развития энергосистемы страны. В заключении хотелось бы вспомнить слова советника генерального директора компании ВУЙЭ Ото Шульца, произнесенные в 2014 году:

«В Словакии никогда не было проблем, связанных с опасениями людей относительно атомной энергии. Мы видим, что для нашей страны атомная энергетика является лучшим выбором».