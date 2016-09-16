Вооруженные силы США не готовы к противодействию угрозам, представляемым такими странами, как Россия и Китай, в рамках конфликтов с применением современных образцов вооружения. При современных параметрах, хотя США и одержат верх в гипотетическом высокотехнологическом конфликте, страна заплатит высокую цену человеческими и материальными потерями. С таким заявлением 15 сентября выступили высокопоставленные лица вооруженных сил США на заседании Комитета по делам вооружённых сил сената США, пишет Дейв Муджамбар в статье для National Interest.

Steven Hitchcock Армия США

Начальник штаба американских Сухопутных войск генерал Марк Милли в очередной раз отметил, что, по его мнению, подконтрольные ему войска не располагают ресурсами и уровнем подготовки, необходимыми для воплощения стратегии национальной безопасности без «высокого риска для вооруженных сил». Под риском Милли понимает способность армейского подразделения выполнять поставленные перед ним задачи в нужные сроки и при приемлемых затратах в плане человеческих — убитыми и ранеными — и материальных ресурсов.

«Моя оценка остается прежней», — отметил он на заседании сената.

С ним согласен и руководитель военно-морскими операциями Джон Ричардсон, который подчеркнул, что ВМС страны сталкиваются с теми же проблемами.

«Я согласен с генералом Милли», — заявил Ричардсон на заседании комитета. «Если мы столкнемся с одним из таких конфликтов, мы победим, но на это уйдет больше времени, чем мы бы хотели, а издержки, как финансовые, так и человеческие, будут достаточно значительными», — добавил он.

Коллег поддержал и Роберт Неллер, командующий корпусом морской пехоты США.

«Я согласен, мы создали силу, больше сфокусированную на противодействии диверсионной деятельности, и хотя мы успешно проводили такие операции, наши потенциальные противники провели полную модернизацию и построили силу, обладающую очень значительным потенциалом, который развивается день ото дня», — отметил он. «Сейчас мы находимся в процессе того, чтобы вернуться туда [где нам необходимо быть], и оцениваем этот потенциал, с которым нам необходимо сравниться».

В свою очередь, начальник штаба воздушных сил США Дэвид Гольдфейн был более сдержан в своих заявлениях, однако поддержал коллег в общем. Гольдфейн заявил, что важно задать вопрос о том, к какому конфликту готовится Пентагон. Если вооруженные силы США готовятся к противостоянию в рамках крупного регионального конфликта, при котором Вашингтон будет вынужден сдерживать еще один конфликт на другом театре боевых действий, защищать свои силы ядерного сдерживания и оборонять территорию США, в таком случае армии страны грозит больший риск.

«Мы должны сойти с этого пути», — отметил он

Милли — чьи подчиненные вместе с морской пехотой напрямую сталкиваются с противниками США — не стесняясь назвал последствия отправки подразделений, не прошедших полную подготовку, в битву против равного противника.

«За катастрофические последствия неподготовленности войск платить придется жизнями американских военнослужащих», — заметил он.

«У нас куча примеров этого в прошлом — битва за перевал Кассерин, битва за Гуадалканал, Окинава, битва за Тараву и битва за Осан во время Корейской войны. Еще до сражения при Булл-Ран Линкольн считал, что ему придется воевать всего лишь 90 дней. Сначала часто полагают, что войны будут длиться короткое время — но это не так. Часто думают, что они обойдутся меньше, чем в конечном счете оказывается», — добавил он.

По словам Милли, лучший способ подготовиться к конфликту — это сдерживать противника, чтобы дело не дошло до войны. Но если война все-таки начинается, самый лучший способ одержать в ней верх — одержать быструю и решительную победу.