Соглашение о введении режима тишины в Сирии, заключенное недавно главой МИД России и государственным секретарем США, стало поводом осторожного оптимизма относительно возможного разрешения пятилетнего вооруженного конфликта в этой стране. В обмен на заключение перемирия между правительством президента Сирии Башара Асада и поддерживаемыми Вашингтоном мятежниками Россия и США договорились координировать нанесение воздушных ударов по целям террористических группировок «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — филиала организации «Аль-Каида» (организации, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

Freedom House Сирийский боевик

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При том что вероятность сохранения перемирия небольшая, фундаментальной проблемой является не воплощение соглашения на практике, а то, что в действительности Сирия — раздробленная страна, и ни авиаудары, ни действия мятежников не помогут США добиться основной цели Вашингтона в стране — уничтожить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет Энея Гйоза в статье для National Interest.

Автор отмечает, что с самого начала политика США в Сирии отличалась значительным противоречием. США настаивали на свержении Асада, однако при этом самыми эффективными в борьбе с ним оказались экстремистские группировки, которые занимают антиамериканские позиции. На протяжении многих лет США закрывали глаза на этот факт и продолжают вооружать и тренировать членов «умеренных» мятежных группировок. Это привело к затратным провалам, вроде проекта Пентагона на $500 млн, результатом которого стала подготовка пятерых бойцов оппозиции.

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В ряде случаев боевики спонсируемых США группировок либо переходили в группировку «Джабхат ан-Нусра» (организацию, деятельность которой запрещена в РФ), либо передавили ей поставленное Вашингтоном оружие. Продолжая вооружать и поддерживать оппозицию, несмотря на четкие признаки несгибаемости правительства Асада, США, по сути, способствовали трансформации первоначального восстания в кровопролитный затяжной конфликт, который разрушил страну и привел к тому, что миллионы её жителей стали беженцами.

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Невзирая на то, что с начала 2014 года в Сирии уже нанесено более пяти тысяч авиаударов, уничтожены тысячи боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), США как не нанесли поражения группировке, так и не помешали ей совершать серию чудовищных терактов за пределами страны.

То же самое относится и к России, которая, вступив в конфликт и начав наносить масштабные ракетно-бомбовые удары по силам оппозиции в 2015 году, значительно снизила вероятность победы над Асадом.

Из-за вмешательства России в сирийский конфликт США оказались перед сложным выбором. Во-первых, США могут осуществить прямое военное вторжение для разрешения конфликта на тех условиях, которые Вашингтон считает приемлемыми. Однако это не является верным шагом с практической точки зрения, и поэтому такая стратегия не рекомендуется. Несмотря на то, что конфликту в Сирийской Арабской Республике уже на протяжении некоторого времени Вашингтон уделяет основное внимание, там признали, что этот конфликт не носит характер ключевого стратегического интереса для страны, из-за чего вторжение и оккупация не являются оправданными шагами.

Во-вторых, привлекательной альтернативой не является и сохранение статус-кво. Если продолжать опосредованную войну против официального Дамаска, страна останется разделенной, в ней будет твориться беззаконие, а конца конфликта будет не добиться. Поставки оружия мятежникам также оказались провальной тактикой, поэтому реальность такова, что Асад никуда не денется.

Несмотря на свою нынешнюю экономическую слабость и то, что, по мнению автора, вооруженные силы России задействованы в конфликте на Украине, Москва продемонстрировала железную решительность добиться сохранения Сирии — своего партнера. Вместо того чтобы продолжать выбранную стратегию, США должны воспользоваться возможностью и позволить России взвалить на себя сирийскую ношу.

Вашингтон должен официально заявить об окончании поддержки мятежников и вывести авиацию из Сирии, при этом понимая, что отныне только Россия и Асад несут ответственность за будущее страны. Тем самым Белый дом добьется трех ключевых преимуществ:

Во-первых, пойдя на этот шаг, Вашингтон сможет выйти из дорогостоящей катастрофы, в которой не победить, поскольку ситуация осложняется еще и тем, что из-за противостояния курдов и Турции сталкиваются два ключевых союзника США по конфликту в Сирии.

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Во-вторых, так России придется нести ношу восстановления порядка в разрушенном государстве и столкнуться с последствиями, в случае провала её политики.

Наконец, основанная тяжесть борьбы и связанные с ней потери лягут на плечи вооруженных сил правительства Асада, которое не раз заявляло, что стремится освободить всю страну, и настроено к исламистам враждебно.

С одной стороны, победа «режима» может показаться невообразимым вариантом, однако, с другой, — для миллионов жителей страны, травмированных и вынужденных бежать из своих домов, мир, даже под властью Асада, является вариантом, намного более предпочтительным, чем сложившаяся на сегодняшний день ситуация.

Власти Сирии, при всем их, как считает автор, «варварстве», никогда не представляли угрозу безопасности США, и вряд ли будут представлять её в будущем. Если Дамаск одержит верх во всей Сирии, его успех позволит выдавить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из страны, благодаря чему Багдад сможет, наконец, освободить весь Ирак.

Это выбор не из приятных. Однако это такой исход, который наилучшим способом защищает интересы США в жестких рамках одного из самых отвратительных конфликтов на сегодняшний день.