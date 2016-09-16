Эдвард Сноуден, гражданин США, которому удалось оставить самый значительный след в общественной дискуссии за все два срока правления президента Барака Обамы, на сегодняшний день считается преступником. Благодаря этому бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США журналисты получили секретные документы, показавшие, что в стране проводились массовые программы слежения. За это ему грозит уголовное наказание по обвинению в шпионаже, при том, что сам президент страны признал важность общественной дискуссии, вызванной его откровениями, пишут Кеннет Рос и Салил Шетти в статье для New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Сноуден

На разоблачения Сноудена прореагировали власти США. Суд признал незаконным использование правительством раздела 215 Патриотического акта как оправдания массового сбора данных. Конгресс заменил этот закон Законом США «Об объединении и укреплении государства путём соблюдения прав человека, прекращения сбора персональных данных, передаваемых по сетям электросвязи, запрета на отслеживание перемещения граждан и отмены упрощённого порядка получения ордеров». Благодаря ему улучшилась ситуация с транспарентностью программ слежения правительства, а также были ограничены полномочия государства по сбору определенного вида информации. Президенту пришлось назначить независимый комитет, результатом работы которого стали важные рекомендации для проведения реформ.

И это только в правительстве США, тогда как издания, которые опубликовали документы Сноудена получили Пулитцеровскую премию. ООН приняла ряд резолюций, защищающих личные данные, и создала орган для защиты права на сохранение такой информации втайне. Многие компании, столкнувшиеся с недовольством тем, что они с высокой долей вероятности были напрямую причастны к массовому сбору личной информации, стали по умолчанию шифровать поток данных на всем его пути. Прошло три года, и по-прежнему дня не проходит без того, чтобы в СМИ не упомянули Сноудена и его разоблачения, благодаря которым многие сегодня намного лучше понимают угрозы, стоящие перед обществом в цифровую эпоху, а также затрагивающие большое число прав, которые зависят от сохранения личной информации втайне.

Однако как действующий президент Барак Обама, так и претенденты на его пост подчеркивают не ту услугу, которую Сноуден оказал обществу, а важность его наказания. По словам кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, Сноуден не сможет вернуться на родину безнаказанно. Тогда как республиканец Дональд Трамп отметил, что Сноуден — «абсолютный предатель», с которым он бы поступил «очень жестко».

Бывший генеральный прокурор США Эрик Холдер, тем не менее, взял более взвешенный тон где-то через год после ухода со своего поста. Он признал, что Сноуден нарушил закон, однако «он действительно послужил обществу» тем, что поднял вопрос о ведущейся в стране слежке.

Однако закон, по которому хотят судить Сноудена, не принимает в расчет, была ли или нет раскрытая им информация услугой обществу. В соответствии со старым законом США «О шпионаже» 1917 года, важно только то, что информация, относящаяся к «национальной обороне», была передана кому-то, кто не имеет прав получать её. В нем не делается различий относительно того, было ли там разоблачено преступление или из-за неё под угрозой оказалась национальная безопасность, была ли она передана американскому журналисту или стране-противнику.

Несомненно, общественность заинтересована в том, чтобы некоторая информация о национальной безопасности оставалась засекреченной, однако в рамках закона о международных правах человек, именно интересы общественности — а не того или иного органа правительства — играют решающую роль. Защита национальной обороны и общественный порядок могут быть легитимными причинами, по которым некоторая информация не разглашается, однако этого нельзя сказать о покрытии компрометирующих сведений. Никого нельзя преследовать по закону за то, что он разоблачает нарушения прав человека. По меньшей мере должна быть возможность защитить общественные интересы.

Огромная польза от откровений Сноудена очевидна, но каков же вред? В огромное число официальных заявлений легли лишь незначительные доказательства. Некоторые официальные лица отметили, что после разоблачений Сноудена следить за деятельностью некоторых террористических организаций стало сложнее, однако самые опасные противники всегда принимали меры предосторожности, тогда как лишь одно независимое исследование показало, что разглашение секретной информации Сноуденом имело незначительный негативный эффект.

Однако с того момента, когда стала очевидна степень слежки правительства, общественность стала стремиться к более эффективной защите своей личной информации, а корпорации стали предоставлять её защиту на большом числе платформ. Без сомнения, среди тех миллионов пользователей, которые пользуются технологиями шифрования, есть незначительная часть тех, кто делает это с преступными намерениями, однако остальные просто хотят, чтобы их личная информация оставалась личной.

С того момента, когда США аннулировали его паспорт, Сноуден, находившийся в тот момент в аэропорту Москвы, по-прежнему демонстрирует те же принципы, которые побудили его раскрыть крайне тревожные факты о масштабах слежки. Он возглавляет организацию по защите прав человека Freedom of the Press Foundation, он разрабатывает технологии для защиты журналистов в горячих точках по всему миру от слежки, угрожающей его жизни. Он неоднократно выступал с критикой политики России в области прав человека и информационных технологий — единственной страны, которая стоит между ним и тюрьмой строгого режима в США.

Начиная с Джорджа Вашингтона, право помилование давало президентам США возможность продвигать национальные интересы США. Разоблачители, такие как Сноуден, могут сыграть крайне важную роль в защите прав человека, а те, кто раскрывает нарушения прав, скрытых официальной завесой секретности, является одними из наиболее важных.

Как выразился сам Сноуден, если «люди, сообщающие о преступлениях самого серьезного характера, должны, по сути, встать и совершить акт самосожжения, у нас, без сомнения, скоро не окажется желающих пойти на такое, когда обществу это будет нужно больше всего».

Сноуден добавил, что если раньше он работал на правительство, то сейчас он работает для народа. Это не должно быть преступлением, за которое человека отправляют в тюрьму до конца его дней или заставляют жить в изгнании. У Обамы есть возможность исправить эту несправедливость. Пришло время оправдать Сноудена и вернуть его на родину, и не для того, чтобы он понес наказание, но для того, чтобы он работал на безопасность и защиту личной информации каждого гражданина США.