



Памятник «Тясячелетие России» установлен в центре Новгородского детинца (Кремля) напротив Софийского собора и бывшего здания Присутственных мест

«Памятник тысячелетию российской государственности» или, проще и привычней, — «Тысячелетию России» — один из самых узнаваемых символов Великого Новгорода. Монумент был открыт 154 года назад, 21 сентября (по старому стилю — 8 сентября) 1862 года, когда Великий Новгород на несколько дней стал центром политической жизни государства, почти столицей: Россия отмечала 1000-летний юбилей своей истории, и на торжества в Великий Новгород по случаю открытия памятника прибыли император Александр II с наследником и члены Императорского дома.

Памятник «Тясячелетие России» в Новгородском детинце (Кремле)

«Лаборатория по возрождению патриотизма»

Считается, что идея открытия памятника принадлежала самому императору — Александру II. Однако, как следует из исторических документов, отпраздновать 1000-летний юбилей России именно в Великом Новгороде и ознаменовать эту дату открытием монумента, на котором был бы увековечен первый российский правитель, князь Рюрик, предложил министр внутренних дел Сергей Ланской. Его предложение, озвученное в 1857 году, поддержал молодой царь Александр II. Вскоре был объявлен конкурс, а средства на создание памятника решили собирать «всем миром». Циркуляр о сборе пожертвований был разослан по всем губерниям. «После Крымской трагедии работа над этим монументом превратилась в лабораторию по возрождению патриотризма», — отмечали к 150-летней дате со дня открытия памятника в журнале «Историк» авторы статьи «Царь-памятник» Арсений Замостьянов и Ирина Савинова.

novgorodmuseum.ru Новгородский детинец

Еще до создания монумента было решено установить его в Великом Новгороде, а именно — в центре Новгородского детинца (Кремля). Правда, на кремлёвской площади между Софийским собором и зданием Присутственных мест уже стоял памятник — новгородским ополченцам. Но, следуя пожеланию императора, его решено было вынести за пределы Кремля, перенеся на Софийскую площадь, к зданию Дворянского собрания. Возражений не последовало.

По «Повести временных лет» тысячелетний юбилей государства Российского надлежало праздновать в 1862 году. Конкурс на лучший проект памятника был объявлен за три года до торжеств, в 1859-м, при этом на подготовку проектов скульпторам отводилось всего шесть месяцев: с апреля по ноябрь. Условия были такие: на монументе в скульптурных группах должны быть отражены шесть периодов российской истории, при этом высота памятника не должна превышать 18 метров. Конкурсный совет, созданный при Академии художеств, из 52 проектов отобрал три, но проект архитектора Антипова оказался несоразмерно большим для кремлёвской площади Новгорода, а проект академика Горностаева показался слишком аллегоричным. Задача же стояла в том, чтобы памятник был понятен как можно большему числу людей, ну и, конечно, чтобы производил впечатление.

Михаил Осипович Микешин. Русский художник и скульптор

Таковым оказался проект никому не известного 23-летнего недавнего выпускника Академии художеств Михаила Микешина — даже не скульптора, художника. Не имеющий опыта работы со скульптурой, Микешин попросил помочь с воплощением своей идеи ровесника, учащегося скульптурного класса Ивана Шрёдера. Тот вылепил уменьшенную модель памятника, а затем, всё еще посещая классы в Академии, создал и десять крупномасштабных статуй для самого монумента.

Держава на вечевом колоколе

Чем же привлек проект монумента, придуманный Михаилом Микешиным?

Монумент «Тясячелетие России» состоит из трех ярусов

Всеми, почти без исключения, было признано удачным общее решение памятника. Его силуэт представлял собой огромный шар-державу на постаменте в виде колокола. Он ассоциировался как с вечевым колоколом — символом новгородской истории, так и с атрибутами царской власти, напоминая собой и очертания шапки Мономаха. К тому же, визуально монумент делился на три уровня, что на языке скульптуры отражало формулу официальной доктрины того времени: «Православие, самодержавие, народность».

Вмещая 126 фигур, монумент при этом не получился громоздким: его высота, включая 3-метровый крест на державе, составила всего 15,7 метра. Решётка, фонари (всё это, как и все фигуры, отливалось в Санкт-Петербурге) и 100-тонный бронзовый памятник вписался в пейзаж Новгородского кремля даже с изяществом.

Группа из двух фигур — ангела с крестом в руке (олицетворение православия) и коленопреклоненной женщины (олицетворение России) — венчает композицию

Памятник тысячелетию России венчают две фигуры. Ангел с крестом в руке, олицетворяющий православие, благословляет коленопреклоненную женщину — Россию. Держава с рельефным орнаментом из крестов опоясана надписью: «Свершившемуся тысячелѣтію государства Россійскаго въ благополучное царствованіе императора Александра ІІго лѣта 1862».

Средний ярус монумента — 17 «колоссальных» фигур, более трёх метров каждая, сгруппированные в шесть скульптурных сюжетов. Они символизируют ключевые периоды истории страны, согласно официальной историографии того времени: призвание Рюрика, крещение Руси, Куликовскую битву, самодержавие Ивана III, начало династии Романовых и образование империи при Петре I. Историки отмечают, что на памятник мог войти и седьмой сюжет — о победном завершении Отечественной войны 1812 года, тем более, что в 1862 году как раз отмечалось 50-летие изгнание французов. Однако из политических соображений напоминание об этом триумфе сочли преждевременным и неуместным.

Самый плотный ярус памятника — нижний. Там расположены горельефы 109 фигур, которые также объединены в группы: государственные деятели, военные и герои, деятели культуры, просветители. Все фигуры одобрялись государем лично.

Скульптурная группа «Просветители» на памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде (31 фигура)

Россия без Грозного

Ожидаемо, что утверждение столь значительного перечня заняло долгое время. Первоначальный «список Микешина», до сих пор хранящийся в Российском государственном историческом архиве, к финалу работы над памятником претерпел существенные изменения. Самый громкий скандал разразился в связи с изображением Ивана Грозного. Погром 1570 года забывать и прощать царю никто в Новгороде не собирался. Ведь тогда опричники Ивана IV уничтожили с применением различных пыток множество горожан, включая женщин и детей — точное число жертв назвать трудно, но оно могло достигать 15 тысяч человек при 30-тысячном населении Новгорода.

Зато в ряду военных людей и героев появилась жена новгородского посадника Борецкого — Марфа Посадница. Видимо, как дань уважения новгородцам и их вольнолюбию. На памятнике она склонила голову над разбитым вечевым колоколом.

Большие споры возникли и из-за фигуры поэта Тараса Шевченко. Первоначально его не было в списках по той простой причине, что памятники при жизни было ставить не принято, но 26 февраля 1861 года поэт скончался, и юный Микешин под воздействием одного из советников, историка Николая Костомарова решил, что Шевченко должен быть запечатлён на монументе. Но эта его поправка, как сказали бы сейчас, не прошла. Указание гласило, что «государь повелел изображение Гоголя, находящееся на Высочайше одобренном рисунке барельефа, сохранить, а Шевченки, допущенное произвольно, исключить».

Писатель Николай Васильевич Гоголь. Портрет кисти Фёдора Моллера. 1840-е

Из списков также были исключены поэты Алексей Кольцов (его то включали, то исключали) и Антиох Кантемир, флотоводец Фёдор Ушаков, актёр Иван Дмитриевский, нет на памятнике и знаменитых иконописцев — ни Андрея Рублева, ни Феофана Грека…

Тысячелетие в лицах

Кому же нашлось место на памятнике?

В скульптурной группе писателей и художников — 16 фигур. Этот ряд начинает Михаил Ломоносов, который вместе с Александром Кокориновым, Дмитрием Фонвизиным и Гавриилом Державиным слушают основателя русского драматического театра Фёдора Волкова. Завершает — композитор Дмитрий Бортнянский. Рядом с ним — художник Карл Брюллов и композитор Михаил Глинка.

Знаменитый баснописец Иван Крылов сидит рядом с Александром Грибоедовым, а над ними, склонившись, Николай Карамзин, Василий Жуковский и Николай Гнедич. Классики литературы Николай Гоголь, Михаил Лермонтов и Александр Пушкин на памятнике облачены в римские тоги: именно потому, что они — классики. При этом Пушкин кажется выше, чем стоящие с ним рядом Гоголь и Лермонтов, хотя в жизни он был ниже их ростом. Конечно, есть в этом и символический момент. Пушкин возвышается над их наклонёнными фигурами, как, по мнению публики второй половины XIX века, было значимей и творчество «нашего всего».

Кирилл и Мефодий. Современная икона

В ряду просветителей — 31 фигура. Он начинается с Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки, к которым каждый год, в Дни славянской письменности и культуры, новгородцы приносят цветы. При этом часто получается, что цветы возлагают не столько к святым братьям, сколько на купель, над которой возвышается фигура Владимира-крестителя — он рядом с княгиней Ольгой. В этом же ряду — основатель Киево-Печерского монастыря Феодосий Печерский и основатели других знаменитых обителей: Сергий Радонежский, Зосима Соловецкий. Митрополиты и епископы, патриарх Никон, Феофан Прокопович. И, конечно, Нестор Летописец, автор «Повести временных лет».

Государственные люди. Их на памятнике 26. Первыми стоят Ярослав Мудрый и Владимир Мономах, за группой литовских князей (Гедимин, Ольгерд, Витовт) — Иван III. Фигуры литовских князей на памятнике появились неспроста: все трое боролись на стороне России против Польши, а в эти годы там обострились антироссийские выступления националистов. Кроме того, наличие фигур литовских князей на памятнике о тысячелетней истории России должно было подчеркнуть исконную принадлежность Литвы к русским землям.

Кукша Печерский в скульптурной группе «Просветители» на памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде

Ивана Грозного, как мы помним, на памятнике нет, но увековечена его первая жена, Анастасия Романова, а также его сподвижник Сильвестр. В группу деятелей эпохи правления Михаила и Алексея Романовых вошли патриархи Гермоген и Филарет, дипломаты Афанасий Ордин-Нащёкин и Артамон Матвеев. Петр Первый изображен с Яковом Долгоруким, а перед Екатериной II преклоняет колени Григорий Потёмкин. Рядом с императрицей и другие вельможи. За Александром I — Михаил Сперанский и Михаил Воронцов, а завершает этот ряд Николай I. Его фигуру отливали в самый последний момент, ведь и на счёт «предыдущего императора» не было однозначного мнения — не так много времени прошло с его кончины. Но окружение Александра II убедило его, что его батюшка на памятнике всё-таки должен быть.

Самый многочисленный ряд фигур на памятнике — «Военные люди и герои», 36 персонажей.

Это исторические деятели, великий князь Киевский Святослав, князья Мстистав Удалой, Даниил Галицкий, князь литовский и Псковский Довмонт. Здесь и Александр Невский, и Дмитрий Донской, и покоритель Сибири Ермак Тимофеевич, и Минин с Пожарским. Здесь и уже названная нами Марфа Борецкая, склонившаяся над разбитым вечевым колоколом. Есть на памятнике и украинский гетман Богдан Хмельницкий, и народный герой Иван Сусанин. И целый ряд знаменитых полководцев и флотоводцев: Борис Шереметев, Михаил Голицын, Пётр Салтыков, Алексей Орлов, Пётр Румянцев, Александр Суворов, Бурхард Миних, Михаил Барклай-де-Толли, Михаил Кутузов, Дмитрий Сенявин, Матвей Платов, Пётр Багратион, Иван Дибич, Иван Паскевич, Михаил Лазарев, Владимир Корнилов и Павел Нахимов.

Картина

Создание памятника обошлось более чем в 500 тысяч рублей. Собранных народных средств, конечно, не хватило: почти 400 тысяч был добавлено из государственной казны. К церемонии открытия преобразился и сам провинциальный Новгород — он был отремонтирован и замощён заново.

Памятник «Тысячелетие России». 1862 год

На трёхдневные торжества в город прибыло всё августейшее семейство, почти 12 тысяч солдат, а также просто зрители. Интересно, что императорская семья прибыла в Новгород по воде, ведь железнодорожное сообщение в те годы завершалось в Чудово, откуда добраться дальше было можно или по Волхову, или по почтовому тракту. Свидетели тех событий утверждают, что на три дня население Новгорода практически удвоилось.

Памятник Тысячелетию России открывали на второй день торжеств, 8 сентября. Эта дата была выбрана не случайно. Во-первых, это годовщина Куликовской битвы. Во-вторых, — православный праздник Рождества Богородицы. В-третьих, 8 сентября отмечал свой день рождения наследник престола царевич Николай.

Богдан Виллевальде. Открытие памятника 1000-летия России в Новгороде в 1862 году

Утром 8 сентября 1862 года император с императрицей отстояли литургию в Софийском соборе Новгородского кремля, откуда затем крестным ходом проследовали к монументу.

Как свидетельствуют исторические хроники того дня, с памятника было снято покрывало, затем последовал салют из 62 пушек и военный парад. Эту церемонию спустя два года изобразил художник Богдан Виллевальде. Его картина под названием «Открытие памятника Тысячелетию России в Новгороде» сейчас — особый экспонат в собрании Новгородского музея-заповедника. Она находится в здании Музея изобразительных искусств в здании Дворянского собрания и при подготовке 1150-летия российской государственности в 2012 году стала излюбленным полотном новгородского истеблишмента. У картины устраивали тематические брифинги для прессы, копию картины дарили высоким гостям, на создание подобной картины, но 150 лет спустя, объявляли конкурсы… К юбилейным торжествам 2012 года изображение картины Виллевальде было отпечатано на миллионе почтовых конвертов и на специальной юбилейной марке.

«Памятник — наш!»

Фашистским оккупантам, вошедшим в Новгород после ожесточённых боёв в августе 1941 года, памятник понравился. Как свидетельствует новгородский историк Виктор Смирнов, немецкие солдаты на его фоне с удовольствием фотографировались (в его книге «Памятник Государства Российского: тысячелетие в бронзе» есть такие снимки), а затем решили вывезти в Германию в качестве военного трофея. Для транспортировки памятник разломали на части, а в Кремль проложили узкоколейку, чтобы вывезти массивные фигуры. Но успели увезти лишь бронзовую решётку и фонари — 20 января 1944 года Новгород был освобождён.

Кукрыниксы. Бегство фашистов из Новгорода. 1944 — 1946. На переднем плане фрагменты разбитой скульптуры

Вместо памятника освободителям предстало страшное зрелище: самого монумента уже практически не было, на пьедестале оставалась только нижняя половина шара-державы. Фигуры валялись в снегу на площади, многие при этом оказались испорченными. Некоторые небольшие детали (шпаги, мечи, посохи, щиты) пропали бесследно. Поруганное «Тысячелетие России» тут же взяли под круглосуточную охрану милиции, огородив колючей проволокой. Не дожидаясь указаний из Москвы, монумент решили восстанавливать немедленно. Не разрушенные коммуникации и сровненные с землёй дома, а памятник — символ России, ставший символом Новгорода. Недостающие бронзовые части монумента вновь отливали в северной столице, на ленинградских литейных заводах.

Памятник открыли во второй раз, не дожидаясь окончания войны, 2 ноября 1944 года. В фондах Новгородского музея-заповедника сохранились редкие кинокадры с этой скромной церемонии: на них вместилось почти всё население города, которое собралось у памятника в этот промозглый ноябрьский день. Очевидцы событий вспоминают, что электричества в городе ещё не было, памятник освещали светом автомобильных фар, а новгородские мальчишки восторженно кричали: «Памятник — наш!».

novgorodmuseum.ru Памятник «Тясячелетие России» в Новгородском детинце

К 150-летию памятника и 1150-летию России в Великом Новгороде был объявлен конкурс по созданию «виртуального яруса» к знаменитому монументу.

Новгородцам предложили выбрать исторических деятелей, которые могли бы занять место на подобном памятнике спустя ещё полтора века. По итогам голосование первое место по числу упоминаний занял Юрий Гагарин, второе — Георгий Жуков, третье — Иосиф Сталин. Называли и Владимира Путина, и Сергея Мавроди, и Иосифа Бродского, и даже Д'Артаньяна, Алёшу Поповича и Андрея Аршавина. Словом, хорошо, что идея о виртуальном ярусе так и осталась виртуальной.