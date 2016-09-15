16 сентября 1914 года Государственной думой Российской империи был утвержден закон о запрете на время войны продажи водки — первый и последний в истории Российской империи полноценный сухой закон. Это был законодательный акт, необходимость которого, по мнению многих, в России того времени назрела, а в период войны — только обострилась.

Владимир Маковский. Не пущу! 1892

Любители водки на природе

Фактически сухой закон действовал 11 лет. К 1914 году производство и продажа водки в Российской империи были полностью подконтрольны государству — этого удалось достичь реформой 1894−1902 годов, когда постепенно производство и торговля водкой были изъяты из частных рук. За восемь лет были упразднены кабаки, в которых подавалась водка, в учреждаемых казенных винных лавках спиртные напитки продавали только на вынос.

Изготовляли водку тем не менее на частных заводах, но из ректифицированного спирта, купленного у государства. Готовый продукт сдавался ему же. Помимо винных лавок, крепкими напитками торговали содержатели трактиров, железнодорожных буфетов, бакалейных и фруктовых лавок, разрешение на торговлю выдавали государственные инстанции. Параллельно с введением госмонополии на водку создавались общественные организации попечительства о народной трезвости, которые впоследствии развернули бурную антиалкогольную кампанию.

Буйство нижнего чина в трактире. Из альбома Дмитрия Булгаковского «Пьянство и его последствия»

Борьба с пьянством шла не на пустом месте — потребление спиртного в стране росло, а вместе с ним терпела убытки казна, промышленники, страдало общество. Так, с 1910 по 1913 год потребление спирта выросло с 6,9 литра на душу населения до 7,4 литра (не считая пива), значительно выросло количество преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии, случаев производственного травматизма, прогулов и так далее.

К началу 1914 года вопрос об ограничении или запрете продаж водки обсуждался на различных уровнях. 26 января 1914 г. товарищ министра торговли и промышленности Российской империи Петр Барк представил императору Николаю II свою финансовую программу, в которой категорически заявил: «Нельзя строить благополучие казны на продаже водки… Необходимо ввести подоходный налог и принять все меры для сокращения потребления водки». Бюджет же Барк предлагал пополнять из других источников, что встретило одобрение императора.

Борис Кустодиев. Портрет Петра Барка. 1909

30 января 1914 года от должности председателя Совета министров и министра финансов был освобожден один из противников сухого закона — Владимир Коковцов. На следующий день Барку императором было поручено заняться вопросом трезвости народа и поисками других источников бюджета, помимо водочных доходов. 6 мая 1914 года Барк занял одновременно посты министра финансов и шефа Отдельного корпуса пограничной стражи; план закрытия всех питейных заведений в стране, кроме ресторанов первого разряда в районах мобилизации, был подготовлен к этому времени военным министром Владимиром Сухомлиновым.

Начали с сельских общин и армии — с первых правительство собрало 800 просьб сельских обществ запретить продажу алкоголя на их территории, а в отношении вторых приняли приказ № 309 «О мерах против потребления алкоголя в армии». Теперь офицеры, появившиеся в нетрезвом состоянии где бы то ни было, подвергались строгому дисциплинарному воздействию вплоть до увольнения со службы. 18 июля 1914 года, в преддверии Первой мировой войны, императорским указом местным органам самоуправления было предоставлено право по их усмотрению и под их ответственность закрывать алкогольную торговлю.

Николай II пробует солдатскую еду на фронте

16 августа 1914 года сухой закон ужесточили и продлили до завершения военных действий, теперь спирт использовали только в медицинских целях на фронте. На следующий день последовало новое распоряжение: под запрет попали продажа «спиртных напитков, рома, коньяка, ликеров, наливок и тому подобное» и «отпуск водочных изделий с водочных заводов и водочных складов». Также запретили продажу денатурированного спирта в частных торговых заведениях и аптеках.

16 сентября 1914 года запрет на продажу водки утвердила Государственная дума. Спиртным разрешалось официально торговать ресторанам 1-й категории, клубам и общественным собраниям. По сути, в обороте спиртного было оставлено только виноградное вино и пиво.

При этом оговаривалось: владельцам ресторанов и трактиров, где подавали вино, запрещалось пропускать в заведения явно нетрезвых людей, «а равно допускать посетителей допиваться до состояния видимого опьянения». Правда, для пива лазейку вскоре прикрыли: 11 ноября 1914 года вышло распоряжение правительства «О повышении акциза с пивоварения», которое спровоцировало значительное повышение цен на пиво, что сделало его менее доступным.

Винная реформа проходила в целом спокойно. Тем не менее в конце августа 1914 года, сразу после принятия сухого закона в 35 губернских и уездных городах Центральной России толпы разгромили свыше 200 питейных заведений, в некоторых местах полиция открывала огонь по погромщикам.

Иван Владимиров. Погром винного магазина

Пострадали и владельцы спиртовых заводов, и их рабочие: своих рабочих мест лишились около 300 тыс. человек. Владельцам предприятий, правда, полагалась компенсация, на которую до 1917 года правительство потратило 42 млн рублей. К маю 1916 года закры­лись 96% частных питейных заведений, чьи работники также оказались на улице. Возмутило народ и другое: право продажи алкоголя в местах, куда подавляющему большинству населения вход был заказан. «Элита» пить продолжала в любых количествах.

Больше всех пострадал, конечно, бюджет империи. Накануне войны он лишился существенной части доходов: если до сухого закона водочный доход составлял 24%, то в 1916 году он составил всего 1,5% бюджета. На фоне полномасштабных военных действий и связанных с ними расходами это падение было серьезным. Пополнить его было решено поборами. Так, выросли налоги на спички, соль, дрова, лекарства, придумали чайный налог, выросли пошлины с пассажиров и грузов, и, конечно, государство запустило «печатный станок».

А что народ? Повозмущавшись, крестьяне начали массово гнать самогон и производить брагу, а городские жители выстроились в очереди в аптеки и магазины за спиртосодержащими настойками, лаками и политурой. Производство лаков и политуры росло стремительно: в отдельных губерниях рост за год составил 2320%.

Сколько было произведено самогонки и браги — установить невозможно. Брагу вообще не считали, количество самогонки оценивалось от 2 до 30 млн ведер. Тут была проблема даже не в том, что пили, а в том, что на самогонку шел хлеб, который утаивали от поставок государству, что стало одной из причин продразверстки 1916 года. Помимо пшеничного, самогон гнали любой: из сахара (вскоре он вообще пропал из оборота), гнилых фруктов, картошки, свеклы и прочего. В крупных городах началась другая напасть: наркомания. Кокаин и опий были относительно дешевы, каналы поставки были налажены быстро.

Владимир Кадулин. Пьяная серия (Нелегальная торговля водкой)

По официальным данным, в 1915 году потребление алкоголя сократилось до 1,2 литра на душу населения, производительность труда повысилась в среднем на 9%, в металлургической промышленности — на 13%. Количество прогулов снизилось в среднем на 27%, в металлургической промышленности — на 43%. Сократился производственный травматизм, число арестованных в пьяном виде и доставленных в вытрезвители. Вырос объем денежных вкладов в сберкассы: прирост составил 2,14 млрд руб. против 0,8 млрд руб. до запрета.

Сложно оценивать результаты действия первого сухого закона в России — он был введен не вовремя и осуществлен откровенно противоречиво. К примеру, в мае 1916 года Николай II разрешил свободную торговлю виноградными винами крепостью до 16% в местностях, где нет военных действий, и там тут же началось повальное пьянство. Чтобы наполнить бюджет за счет других доходов, нужно было иметь их источники — а много ли было сделано ранее для того, чтобы взять их из промышленности и сельского хозяйства?

Трезвость — залог победы. Агитационный рисунок

С одной стороны, закон был принят логично — в ходе военных действий нужна дисциплина, а не пьянство, с другой — сухой закон не помешал армии деградировать, пить и саботировать приказы офицеров. Вопрос о наличии или отсутствии водки в окопах был не так важен на фоне другого вопроса — а что я вообще делаю в этом окопе? Никакой сухой закон и мобилизация уже не могли помочь империи, внутри которой накопились неразрешимые противоречия, а Первая мировая война их лишь обострила.

Отменен запрет на продажу водки был декретом Совета народных комиссаров СССР от 28 августа 1925 года, согласно которому с 1 октября 1925 года началась продажа 40-градусной водки. Через два года в СССР началась коллективизация, еще через два года — индустриализация, подъем промышленности, масштабные стройки, рывок науки и культуры. Наличие водки в магазинах выходу страны на лидирующие позиции в мире не помешало, так, может, не в водке дело?