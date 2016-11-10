Путь от восстановления дипломатических отношений с США до отмены экономических санкций оказался куда длиннее, чем казалось многим. Даже начало регулярного авиа-сообщения между городами Кубы и США (а количество рейсов планируется довести до более ста в день) без снятия блокады теряет смысл, так как американцам официально до сих пор запрещено летать на Кубу в качестве туристов. Они прилетают под видом культурного обмена, в составе делегаций. Кто-то из них, действительно, приехал посмотреть страны, а кто-то совсем с другими целями.

The White House Рауль Кастро и Барак Обама во Дворце Революции в Гаване. Март 2016

Американцев на улицах Гаваны и других городов страны заметно прибавилось. Ведут они себя сдержанно, присматриваются… А вот поток российских туристов, практически, сошел на нет. Рейс Аэрофлота «Москва-Гавана», единственный прямой рейс из России в Латинскую Америку, забит кубинцами, есть транзитчики — китайцы, венесуэльцы, мексиканцы. «Мы сейчас даже кубинских таможенных деклараций, которые раздаем гражданам России в самолете, берем не более 50 штук. Русских стало в разы меньше», говорит стюардесса рейса. «В сложном положении сейчас все русскоязычные гиды и туристические компании, ориентировавшиеся на Россию. Туристов очень и очень мало. ВИП-туризм, практически, сошел на нет. Мало кто берет дорогие отели, как это было раньше. Да и в гостиницах поскромнее россиян не много. А ведь еще два-три года назад все Варадеро было забито русскими», делится впечатлениями гаванский гид.

Что касается присутствия России на Кубе сегодня, то, как заявил корреспонденту ИА REGNUM гаванский журналист Сесар Ч.: «Российского культурного центра здесь как не было так и нет. Инициативу проявил «Русский музей» из Санкт-Петербурга. Они хотят открыть филиал в Гаване с функциями культурного центра. Это было бы очень вовремя. Ведь американцы активно сейчас продвигают на Кубе свои программы. И не только. «Фонд «Русский мир»? Да, кажется, у них есть в Гаване помещение в библиотеке, но про него мало кто слышал и никакой рекламы, информации о мероприятиях я не видел. Сейчас между Россией и Кубой активно идут переговоры по нефтяной тематике, по поставкам на Остров свободы. Это известно. А с российской «мягкой силой» ничего не изменилось. Она тут, действительно, «мягкая»!

Восстановление дипломатических отношений между Кубой и США привело к буму культурного обмена между странами. Самые известные исполнители и группы из Соединенных Штатов сейчас частые гости на Острове свободы. Учитывая, что среди кубинской молодежи присутствуют проамериканские настроения, эти акции носят не только развлекательный характер.

Проводя «гуманитарную интервенцию» на Остров свободы, официальный Вашингтон не спешит снять экономические санкции и дать возможность Кубе, наконец-то, начать нормально развиваться экономически. Более того, Конгресс США принимает новые решения по укреплению санкционного режима. Кубинцы не верят, что снятие экономических санкций произойдет в ближайшее время. Многие уверены, что подобная политика Конгресса США имеет вполне понятную подоплеку: «Не изменится политический режим, не снимем санкций». Пока Куба сдерживает этот натиск и официальная Гавана четко заявляет, что требует уважительного отношения к политической системе Кубы. Но кубинское общество сегодня уже не то, что даже десять лет назад. Брешь пробита.

Сейчас население Кубы внимательно наблюдает за президентской компанией в США. И, как ни странно, симпатизирует Хиллари Клинтон. Ее соперника Дональда Трампа называют «неадекватным», «анти-кубински настроенным» и т.п. На вопрос, а чем Хиллари Клинтон лучше Дональда Трампа пожимают плечами: «Из двух зол — это меньшее».

Кубинская либерализация, которая могла бы дать дополнительный импульс развитию деловой активности населения, пока развивается крайне медленно. Для бизнеса нужен капитал. И кроме как из-за рубежа его взять негде. Открытие фирмы с иностранным капиталом до сих пор на Кубе долгая история. Хотя и разрешено, но бюрократические проволочки и согласования не дают возможности реализоваться многим. «И где та либерализация»? — вздыхают кубинцы. И ждут.

Современная Куба находится на распутье.