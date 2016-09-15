



animalreader.ru «По многочисленным просьбам трудящихся рыб...»

Через несколько часов госсекретарь Джон Керри в присутствии в Вашингтоне, округ Колумбия, откроет глобальную конференцию «Наш океан».

Формально конференция посвящена традиционной теме защиты океанов — борьбе с загрязнением океана, защите морской фауны и формированию морских заповедников.

Однако пристальное внимание, которое уделили конференции аналитические издания Америки, и, главное, предлагаемые на конференции новые международные инструменты однозначно говорят, что центральной темой конференции станет влияние процессов, происходящих в рыбной ловле, не более и не менее чем «на всю систему глобальной безопасности».

Незаконная рыбная ловля, как показывают аналитические доклады, далеко вышла за рамки экономической проблематики. Теперь она влияет на все процессы в сфере безопасности.

Аналитики выделяют угрозы глобальной безопасности, исходящие из процессов, быстро меняющих мировую рыболовецкую отрасль, в трех важных направлениях.

Прежде всего, глобальный флот, задействованный в нелегальной рыбной ловле, — идеальный инструмент экспорта терроризма и транспорт для любых форм организованной преступности.

Он уже нелегален. Он обладает тайными базами, налаженными маршрутами вне официальных морских трасс, специальным лоцманским сопровождением, позволяющим обходить береговую охрану и пограничные службы. Нелегальные рыбаки существуют в криминальном рынке, и потому, особенно в южных водах, вооружены вплоть до легкой автоматической палубной артиллерии.

Все это многих рыбаков-нелегалов толкает на смежный бизнес — по заказам террористов, наркокартелей и контрабандистов.

В марте этого года Королевский австралийский флот перехватил рыболовное судно у берегов Омана с грузом оружия примерно на 2 млн. долларов, спрятанного под рыболовными сетями. Оружие перебрасывали в Сомали, — структурам группировки Аль-Шабаб, в обход оружейного эмбарго ООН.

Как показало расследование, пойманные торговцы оружием воспользовались одним из тысяч малых рыболовецких судов, ведущих незаконный лов в Персидском заливе и у берегов Восточной Африки. До этого случая они интересовали только рыбоохрану — точнее, практически не интересовали. Да, на этих судах нет документов, они не внесены в регистры и уж тем более не слышали таких слов как «квоты на вылов», но остановить промысел — и еще миллион или два жителей Африканского рога уйдут в пираты, потому что потеряют единственный заработок.

До сих пор неясно, что тогда заставило австралийцев досмотреть рыбака — более того, в том случае они явно вышли за рамки мандата по борьбе с пиратами — но единственная контрольная проверка дала оглушительный результат.

Доказанные факты утверждают: рыболовные суда, специализирующиеся на нелегальной ловле, замешаны в торговле кокаином из Латинской Америки в США. У берегов Европы, в Средиземном море, ХАМАС использует таких рыбаков, чтобы переправлять оружие в Газу.

Рыболовные суда, также использовались непосредственно для осуществления террористических атак. В 2008 году, боевики Лашкар-э-Тайба, воинствующей исламистской организации, базирующейся в Пакистане, использовали рыболовецкий траулер и пришли в Индию морским маршрутом «черных рыболовов», что позволило террористам избежать обнаружения. Именно эта группа осуществила через несколько часов теракт в Мумбаи, который убил более 150 человек.

Второе направление глобальным угрозам безопасности заключается в том, что незаконный лов рыбы находится на передней линии глобальных морских территориальных споров и страны уже используют военную силу, чтобы отражать налеты на свои биоресурсы со стороны «чужих» незаконных рыбаков. Но эти «чужие» незаконные рыбаки — это «свои» граждане для страны соседа, по которым стреляют, и корабли которых топят. Тот факт, что их поймали на незаконной ловле, в конфликте ничего не меняет. Так пресечение незаконной рыбной ловлей перерастает в вооруженное противостояние сперва береговых охран, и очень быстро — регулярных военных флотов.

В прошлом году Индонезия начала артиллерийским огнем топить рыболовные суда, незаконно проникающие в ее эксклюзивные рыболовные воды. В августе этого года правительство Малайзии объявило о своем намерении последовать их примеру. На другом конце мирового океана, три месяца назад Аргентина потопила рыболовецкое судно, которое незаконно вело промысел в ее исключительной экономической зоне.

Возможно, это и не стало бы глобальной проблемой, вот только все эти сейнеры — китайские.

Напряженность, вызванная незаконной китайской рыбной ловлей не только в близлежащих водах, но и по всему мировому океану, вряд ли будет ослабевать в ближайшее время.

Китай остро нуждается в рыбе, чтобы прокормить растущее население. Китайские объемы потребления рыбы выросли на 6 процентов в год в среднем с 1990 года. Собственные территориальные воды Китая обезрыбели уже десятилетие назад, и сегодня китайский рыболовный флот является основной движущей силой нелегальной ловли. Рыбаки из китайского флота минимум одну тонну из пяти — как следует статистике мировых контролирующих структур, сравнивающий физический и декларированный объем добычи — вылавливают незаконно. Несложный подсчет показывает, что речь идет о поставках продовольствия на стол китайских семей объемом $23 млрд в год.

Продовольствия, которое заменить нечем.

Рыбная отрасль — единственная из отраслей агробизнеса, имеющая сегодня естественную тенденцию к снижению товарных объемов в традиционных, закрепленных законом границах государств. Если в силу развития агротехнологий животноводство и растениеводство интенсифицируются, позволяя получать все больше продукции с каждого гектара сельскохозяйственных территорий, то с прибрежными акваториями ничего подобного не происходит. Инструменты лова интенсифицируются, а промышленным воспроизводством рыбных ресурсов никто не занимается, не считая редких групп энтузиастов.

Можно сказать, что по отношению к рыбной ловле человечество до сих пор живет по экономической модели каменного века — когда общество жило еще охотой и собирательством, и не перешло к выращиванию растений и содержанию скота.

Эти процессы идут стремительно — не за десятилетия, а за годы.

И для многих государств — могучего Китая, в частности — борьба за новые «морские поля рыб» становится вопросом продовольственной безопасности национального уровня.

Здесь уже не до политеса о «нелегальности» присутствия китайских рыбаков — многочисленные эпизоды в Восточно-Китайском море, Западно-Китайском заливе и особенно вокруг спорных островов в Южно-Китайском море показывает, что объяснять незаконность лова китайским сейнерам местной рыбоохране приходится все чаще, поглядывая на стоящий рядом с сейнером фрегат НОАК, с раскрытыми люками противокорабельных ракет.

Третий фактор глобальных угроз, связанных с быстрыми изменениями в мировом рыболовстве — социально-демографические и миграционные процессы, которые связаны с этими изменениями и затрагивают сотни миллионов людей.

Для рядового жителя европейского или североамериканского города «рыбак» — довольно экзотическая профессия, почти что экстремальное хобби, о котором можно посмотреть на канале «Нэшнл Джиогрэфик».

Но эксперты по безопасности понимают, что такая чувствительная, резко меняющаяся отрасль как рыбная экономика сегодня выступает основой существования 880 миллионов человек. И это в большинстве случаев в Африке, Азии и Океании не выбор профессии — это условие выживания.

В ответ на индустриальный вылов рыбы, менее чем за пять лет вымывший все биоресурсы прибрежных вод и истощивший запасы, сомалийские рыбаки Африканского Рога обратились к пиратству. В ответ международное сообщество потратило около $1,3 млрд. долларов только в 2015 году на военные операции по урегулированию этой серьезной проблемы.

Никто сегодня не может предсказать, у каких берегов взорвется следующая «голодная бомба» из рыбаков, оставшихся без рыбы.

Анализ структуры нелегальной миграционной катастрофы, захватившей сегодня богатейшие страны Европы, показывает — если «греческим» маршрутом из стран Ближнего Востока следуют беженцы от войны, то «итальянским» маршрутом из Африки — беженцы от голода.

Сотни тысяч тех, кто переплывает на лодках к острову Лампедуза — это африканские рыбаки и члены их семей, оставшиеся без рыбы, как только в их воды пришло индустриальное рыболовство и вымыло все биоресурсы за несколько сезонов, а их национальное правительство слабо и коррумпировано настолько, что никак им в этом не препятствовало.

А еще миллионы ждут в своих поселках весточки от первопроходцев, поскольку бегство в Европу для них не выбор, а бегство от голодной смерти.

Все эти глобальные угрозы только сейчас начинают проникать в планы обеспечения мировой безопасности. Уровню угроз соответствует уровень предлагаемых решений — на открывающуюся сегодня конференцию в Вашингтоне вынесен проект, полностью скопированный с международной системы, введенной для предотвращения распространения оружия массового поражения.

В 2003 году возникла мировая система контроля за распространением оружия массового поражения, названная в английской аббревиатуре PSI, в русской ИБОР (Инициатива по безопасности в борьбе с распространением оружия массового уничтожения), которая была направлена на предотвращение распространения оружия массового уничтожения. В центре инициативы — добровольные усилия, в рамках которых страны договорились обмениваться информацией и даже арестовывать суда, которые подозреваются в распространении оружия массового уничтожения или материалов, которые этому могут способствовать.

Система быстро достигла успеха, и в результате 105 стран подписали соответствующие документы. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций также кодифицировал части инициативы в международное право, когда принимал в 2004 году обновленные решения по нераспространению оружия массового уничтожения.

Так вот, именно документы Инициативы по безопасности в борьбе с распространением оружия массового уничтожения взяты за основу подготовки мировой инициативы по предотвращению незаконного лова рыбы и других преступлений, связанных с нелегальным рыболовецким флотом, о которых говорилось здесь.

Документ более чем серьезный, но и вес «пиратского рыболовного флота» в глобальных рисках только начинает осознаваться.