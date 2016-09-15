Львовский мусор взбудоражил несколько областей, о чем и писала украинская региональная пресса на неделе с 8 по 14 сентября. Но вначале о Крыме и выборах в Государственную думу.

Иван Шилов ИА REGNUM

Чем угрожают выборы в Крыму жителям Херсонщины, задается вопросом портал «Херсонцы» (Херсон). И отвечает: «Крымские и московские политики надеются, что, избрав депутатов, они, тем самым, окончательно подтвердят законность событий 2014 года. Исходя из этого, «оккупационная» администрация сформировала избирательные комиссии и включила в них преимущественно тех, кто имел опыт работы на выборах в Украине. Более серьезные неприятности могут ожидать членов комиссий со стороны украинского государства. В связи с этим, предполагается, что первыми под прицел ока государевого могут попасть те жители Генического, Чаплынского и Каланчацкого районов, которые имеют родственные или иные связи с членами избирательных комиссий. Ведь украинским силовикам нужна будет доказательная база для выдвижения обвинений лицам, которые добровольно сотрудничают с «оккупантами». А особых проблем с поиском видимо не возникнет. Поскольку, например, только в «Территориальной избирательной комиссии города Армянска» работают несколько выходцев из Чаплынского района — председатель комиссии Алла Глабец из села Первоконстантиновка и секретарь Людмила Кошельная из села Ивановка. Как говорит, не позавидуешь тем жителям Херсонщины, которые из-за политических прихотей Москвы должны будут пройти через процедуры украинской правоохранительной системы. А что тогда делать тем, кто добровольно или по воле случая попадет в категорию подозреваемых? Вопрос пока открыт…».

Во вторник, 13 сентября, николаевский городской голова Александр Сенкевич собрал пресс-конференцию, чтоб расставить точки над «i» в вопросе приема мусора из Львова, сообщают «НикВести» (Николаев). Информационным вакуумом сполна воспользовалась политические оппоненты мэра и даже его «союзники». Изначально видятся две составляющие конфликта — сам факт, что мэр пошел на непопулярный шаг без общественных консультаций и то, что он не спешил обнародовать свое решение. До пресс-конференции от мэрии было одно официальное сообщение, из которого стало понятно — соответствующее распоряжение мэр подписал 10 сентября, на День города, и сделал это, принимая во внимание, что другие города Украины помогают Львову с утилизацией твердых бытовых отходов. Именно с этой информации начал свое общение с журналистами Сенкевич. Далее прозвучало, что перед отгрузкой первой партии мусора официально заключили договор между КП «Николаевкоммунтранс» и некой львовской фирмой, которую мэр не назвал, поскольку договора не было при нем. Договор определен до 30 сентября. Объем машин, который должен быть привезен — порядка 4−5 машин в день, в среднем до конца месяца город должен был получить до 4000 метров кубических. Городской голова заверил, что Николаев выставил максимальную коммерческую стоимость за прием мусора со Львова, при этом итоговая сумма прибыли не прозвучала. Стоит отметить, что Николаев согласился принимать львовский мусор по тарифам, действующим в городе — по 12,19 гривен за 1м3 мусора. Притом что во Львове тарифы на мусор в несколько раз выше в связи с тем, что количество ТБО измеряется не в объеме, а в весе. Тариф на вывоз мусора во Львове составляет больше 70 гривен за тонну. Ввиду такой разницы в тарифе, привозить спрессованный мусор из Львова в Николаев может быть выгодным для львовян. Искусственный перевод чисто хозяйственного вопроса в скандально-политический мэр связывает с тем, что он откликнулся на зов помощи своего однопартийца, мэра Львова Андрея Садового. Дальнейшее развитие ситуации Сенкевич видит только после внеочередного заседания сессии городского совета, которое назначено на пятницу, 16 сентября. При этом городской голова намерен и дальше отстаивать свою позицию.

Под давлением «ОппоБлока» и горожан мэр Днепропетровска Борис Филатов останавливает завоз мусора из Львова, информирует «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Притом что город не справляется даже со своим мусором, Филатов уже позволил привезти в город дополнительно девять тысяч тонн львовского мусора. После обращения депутатов «Оппозиционного Блока» в правоохранительные органы, а также перекрытия трассы жителями поселка Диевка, возле которого на коммунальном полигоне мэрия выбрасывала мусор, городская власть вынуждена была заявить, что завоз отходов в Днепр из других городов будет прекращен. Зам городского головы по ЖКХ Михаил Лысенко отказался называть журналистам и общественности сумму контракта, по которому Филатов завозил мусор в Днепропетровск. Комментируя журналистам ситуацию, он подтвердил, что в городе «есть проблема с твердыми бытовыми отходами и их сортировкой». В ряде городов, как например в Кривом Роге, мэрия запретила завозить мусор из Львова.

Львовский мусор стал мемом всеукраинского масштаба — путешествия местных мусоровозов по всей стране в поиске новых свалок ничего, кроме насмешек над жителями Львова и его властью, не возбуждает, констатирует «Збруч» (Галичина). Однако львовянам не до смеха — соцсети пестрят фотографиями с переполненными площадками для мусора, жизнь жителей соседних со свалками домов превращается в «душистое» пекло, а решения проблемы так и нет. Главный же вопрос — что нас ждет в будущем? Ведь львовяне обороты не уменьшают и ежедневно производят более 600 тонн мусора, которые вывозить, похоже, некуда. Самая свежая новость, от которой не знаешь, радоваться или плакать, мусор из Львова дошел до Черного моря. Однопартиец нашего бурмистра, городской голова Николаева, согласился принять немного отходов. Правда, местные депутаты возмущаются таким поступком и хотят провести внеочередную сессию, на которую зовут и Садового. В то же время Диевский полигон твердых бытовых отходов в Днепропетровской области уже не будет принимать мусор из Львова, потому что закончилась соответствующее соглашение. Судя по тому, что делается у мусорных контейнеров сейчас (вторник, 13 сентября), до решения вопроса еще далеко, а Львов напоминает Неаполь во время забастовки мусорщиков. К сожалению, сегодня, как только жители какого-то города слышат о том, что к ним привезут мусор из Львова, они автоматически выходят на акции протеста. Примеров можно приводить много: так было с Киевом, так случилось с Луцком, Житомиром.

Бомжи отбили у Нацгвардии пункт приема вторсырья, свидетелем чего стал корреспондент портала «Таймер» (Одесса). Вечером 9 сентября патруль Нацгвардии попытался прекратить работу пункта приема вторсырья на Малой Арнаутской, 107. Внимание бойцов, патрулировавших улицу, привлекло скопление сильно нетрезвых людей весьма непрезентабельного вида, которые и составляют основную массу «поставщиков» для подобных пунктов. Нацгвардейцы решили узнать, что привлекло граждан в это время и в таком количестве, и обнаружили (так как не являются местными жителями) пункт приема вторсырья. На требование показать разрешительные документы, администрация пункта ответила отказом, заявив, что покажут их только полиции. Тогда патрульные вызвали наряд и стали ждать его прибытия. «Клиенты» пункта приема стеклотары поняли, что нацгвардейцы имеют к пункту какие-то претензии и намерены остановить его работу. Это вызвало у бомжей негодование, так как данный пункт (по их собственным словам) является для многих из них едва ли не единственным источником заработка. На нацгвардейцев посыпались оскорбления, а некоторые бездомные даже угрожали физической расправой. Тем временем, полиция все не появлялась, так что бойцы Нацгвардии оказались в достаточно нелепой ситуации. Через некоторое время они вынуждены были ретироваться, весьма нелестно отзываясь о моральных и профессиональных качествах одесской полиции, проигнорировавшей их вызов к злачному месту.

В Виннице учительницу застукали на «изгнании чертей» во время урока, информирует «Реал» (Винница). Учительницу 34-ой винницкой школы называют сектанткой, которая «со свечей в руках выгоняет из класса негативных духов». После коллективного обращения родителей детей из 5-г, в классе педагог больше не преподает, но уволить ее не могут — формально для этого нет оснований. Известность Тамила Очеретная, учительница украинского языка и литературы, обрела после сюжета «Надзвичайних новин». Родители пятиклассников стали массово жаловаться на то, что педагог ведет себя неадекватно. Перед уроком она заставляла детей читать «Отче наш!», не отпускала в туалет, а когда кто-то зевал требовала перекрестить рот. Иногда женщина с горящей свечкой во время занятий ходила по классу, чтобы отогнать «злых духов» и «чертей». Столь неординарное поведение учительницы шокировало не только детей, но и их родителей, которые добились реакции руководства школы. Директор школы № 34 Владимир Крамар уверяет журналистов, что не раз беседовал с Очеретной, но она не реагировала, поэтому лишь освободил от преподавания во «взбунтовавшемся» классе. В департаменте образования тоже поясняют, что могут только проводить профилактические беседы, и если женщина будет продолжать насаждать свои довольно странные религиозные убеждения детям, то станут делать ей выговоры. Вместе с тем, родители школьников уверяют, что не ограничатся полумерой и продолжат добиваться увольнения педагога.

Затягивание принятия закона о легализации добычи янтаря, соавтором которого является народный депутат от Житомира Борислав Розенблат, выгодно для людей, которые «крышуют» незаконную добычу «солнечного камня». Об этом, как передает «Житомир.info» (Житомир), заявил сам Розенблатт. По его словам, несмотря на то, что закон прошел второе чтение и готов к рассмотрению в парламенте, создается впечатление, что его принятие умышленно оттягивают. Он убежден: добыча янтаря происходит с молчаливого согласия правоохранителей: «Никоим образом без участия наших правоохранительных органов это бы не происходило. Они должны это «крышевать», они должны «втирать» на это глаза, они должны что-то делать. Вы помните мой запрос к министру Авакова, когда перевернули автомобили? Он сказал: «Мы не можем победить янтарную мафию, мы можем только наблюдать за ней».

В Одессе возрождают военный завод, который производит ДОТы и мобильные блокпосты, рассказывает «Думская» (Одесса). Речь о заводе строительных конструкций министерства обороны. Еще в мае сего года на заводских счетах лежало аж 17 гривен, а долги за газ, электроэнергию, воду и по НДС превышали 9 миллионов. Но самым страшным было то, что ушли все специалисты. И ИТРы, и рабочие. Считается, что во всем виноват бывший директор, некто Смертенюк. Ситуация поменялась совсем недавно. Командующий ВМСУ Игорь Воронченко сразу после вступления в должность выдвинул ряд инициатив по улучшению бытовых условий моряков. В результате в Киеве сдвинулась с места огромная бюрократическая машина, 23 мая сего года на ОЗСК поменялось руководство. Кадровое решение оказалось удачным. Новый директор Юрий Храмов начал практически с нуля. Заводу нужны были рабочие кадры — сварщики, крановщики, слесари, формовщики, стропальщики и многие другие. Нужно было вылезти из долгов. Много чего нужно было. Но он справился. Сейчас коллектив завода насчитывает примерно 70 человек, занимаются они в основном бетонными плитами для гражданского строительства. Однако основным заказчиком завода должно стать министерство обороны Украины. Первым делом завод намерен наладить создание бетонных конструкций, из которых потом будут строить жилье и казармы для моряков. Второй шаг — мобильные блокпосты и ДОТы. Технологические решения и конструкции, которые предлагают одесситы, на 40−45% дешевле тех, которые позиционируются сегодня некоторыми фирмами как супервыгодные предложения, и намного эффективнее. Ряд разработок, которые собираются внедрить на одесском заводе, являются секретными. В наследство от прошлого руководства досталось и много социальных проблем, главная из них — это жилищный фонд, находящийся на балансе министерства обороны. В восьми заводских домах проживают люди, завладевшие этим жильем незаконно.

Из-за непроизвольного выстрела из гранатомета госпитализированы семь резервистов из Ровенщины и Волыни, передает «Рівне Вечірнє» (Ровно). ЧП произошло на территории Ровенского военного полигона в прошлую пятницу после обеда. Внутри многоцелевого легкобронированного транспортера, которым возвращались с занятий по тактической подготовке резервисты, призванные на учебные сборы в в/ч В0259 (город Владимир-Волынский), внезапно сработал ручной реактивный противотанковый гранатомет РПГ-18 «Муха». По предварительной информации, произошло это потому, что один из военнослужащих хотел поправить или снять переносной ремень гранатомета и случайно привел в действие его спусковой механизм. В результате раздался выстрел, реактивная граната взорвалась, боец и шесть его товарищей получили ранения. К счастью, не смертельные.

Свято-Ивановская лавра Украинской греко-католической церкви хочет получить в пользование 3 га земли в Шевченковском гаю — речь об участке, где расположены все хозяйственные и административные здания Музея народной архитектуры и быта, пишет «Zaxid.net» (Львов). По мнению настоятеля лавры отца Юстина Бойко, это было бы справедливо, поскольку эту землю в свое время купил митрополит Андрей Шептицкий именно для Свято-Ивановской лавры. Однако передача этого участка со всеми сооружениями сделает невозможным дальнейшее функционирование Музея народной архитектуры и быта. Сейчас во Львовском горсовете создана рабочая группа, которая пытается решить конфликтную ситуацию и разработать предложения по развитию этой территории, учитывая интересы и музейщиков, и монахов. «Хозяйственная часть, фонды, административный корпус — это центр музея. Если его убрать, то музей можно сразу закрыть, потому что у нас не будет места, где бы мы смогли работать», — заявил его директор Роман Назаровец. Предложений, куда можно было бы перенести хозяйственные постройки музея, у Свято-Ивановской лавры нет.

«Сіверщина» (Чернигов) предполагает, что Украинская православная церковь Московского патриархата боится расследования Генеральной прокуратуры. На официальном сайте Синодального информационно-просветительского отдела опубликовано заявление, в котором говорится, что УПЦ МП выступает против расследования прокуратурой обстоятельств последних лет правления покойного митрополита Киевского Владимира Сабодана. В сообщении сказано, что отстранение его от управления Церковью было следствием рапорта митрополита Александра Драбинко о состоянии здоровья предстоятеля. А резкий интерес генерального прокурора Юрия Луценко к событиям тех лет вызывает «серьезные основания утверждать о давлении на священнослужителей со стороны силовых структур». Логика действий Московского патриархата обнаруживает, что расследование может представлять угрозу руководителям «пророссийского крыла» на Украине. Как сообщают источники, ставленники Москвы сейчас очень напуганы. События 2013−2014 годов, когда митрополит Владимир отошел от дел, неоднозначны. Сейчас, на фоне обострения противостояния между УПЦ МП и ГПУ, некоторые епископы спешно собрались ехать в Россию. Все это указывает, с одной стороны, на беспомощность, а с другой стороны — на агрессивный настрой пророссийской части Церкви. Не секрет, что украинцы ждут революцию внутри Церкви, в противном случае украинские верующие готовы откровенно объявить сопротивление «тоталитарной антипатриотичной структуре». В церковных кругах говорят, что в случае «ликвидации» Генпрокуратурой «главного олигарха МП» Вадима Новинского под ударом окажется митрополит Онуфрий и сформированный им пророссийский блок священнослужителей. Если правоохранители вскроют правду об отстранении Сабодана, деятельности владык Антония (Паканича), Ионы (Черепанова), Климента (Вечери), Феодосия (Снигирева), Николая (Почтового) и других, то взрыв внутри Церкви будет настолько мощным, что уничтожит УПЦ МП, а это приведет и к разрушению всей структуры Русской православной церкви.

В Харьковской области обнаружен еще один очаг заболеваемости африканской чумой, информирует «Вечерний Харьков» (Харьков). В подсобном хозяйстве Харьковской национальной академии Национальной гвардии Украины (село Верхняя Писаревка, Волчанский район) сдохла свинья. Как сообщили в Госпродпотребслужбе, при исследовании проб был установлен диагноз африканской чумы свиней (АЧС). Проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Волчанской райгосадминистрации, решением которой утвержден план по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора. В очаге заболевания проводятся запланированные на заседании мероприятия. Первый в Харьковской области случай африканской чумы был зарегистрирован 29 августа 2016 года в селе Протопоповка Дергачевского района.