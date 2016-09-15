Пятимиллионная тонна нефти добыта на месторождении «Дулисьма» в Иркутской области (собственник — компания «Русь Ойл», созданная в 2013 г.). Объемы ежегодной добычи на этом лицензионном участке к сегодняшнему моменту достигли 1,6 млн тонн в год. Такой результат вдвое превысил прогнозы аналитиков, которые еще три года назад оценивали потенциал «Дулисьмы» максимум в 835−850 тысяч тонн ежегодно. Цифра сама по себе скромная — если сравнивать показатели с объемами добычи компаний-гигантов. С ними, безусловно, нефтедобытчики «новой волны» не смогут всерьез конкурировать ни сейчас, ни в обозримом будущем. Важно в данном случае другое: одна из самых молодых нефтяных компаний РФ на собственном примере показала, что даже на фоне экономических сложностей программа «антикризис» может дать эффект. Нынешний собственник приобрел месторождение «Дулисьма» в апреле 2013 г. (для прежнего владельца — Сбербанка — непрофильный актив стал излишним обременением). Трудно сейчас сказать, какие планы строила «Русь Ойл» на этот участок, поскольку перспективы здесь, и правда, просматривались смутно, эксперты рынка давали довольно сдержанные прогнозы, и ни одна крупная компания интереса к такому лоту не проявляла. Главной проблемой была и осталась география: «Дулисьма» находится в 330 км от станции «Усть-Кут» на БАМе, ближайший населенный пункт г. Киренск — на расстоянии 90 км, местность болотистая и в период паводков почти непроходимая для техники. Федеральный «зимник» дорожники обслуживают с середины декабря по середину апреля, в остальное время он использоваться не может. Понятны были и прочие проблемы: потенциал участка был с 2003 г. разведан и оценен довольно приблизительно, в рабочем состоянии находились около 20 скважин, добыча шла «дедовскими» способами на морально устаревшем оборудовании. Вскоре после покупки грянул кризис, и это окончательно должно было перевести участок в ранг «чемодана без ручки», который «бросить жалко и нести тяжело».Намного легче груз пока не стал. Но компания явно пытается сдвинуть его с мертвой точки и доставить по назначению в условиях не самой лучшей рыночной конъюнктуры, дефицита средств, сил и возможностей. Говорить о безусловных успехах пока рано, скорее — о трудном движении вперед. Но это в наших условиях тоже немало. За три года нефтяникам «Дулисьмы» пришлось реконструировать и построить более 100 км подъездных дорог, мостов и переходов, что, естественно, увеличило издержки, но позволило в круглогодичном режиме поставлять на площадку производственное оборудование. На месторождении сегодня действует около 100 разведочных, эксплуатационных и водозаборных скважин, причем более половины из них пробурены в течение 2016 года. Большинство добывающих скважин действует в механизированном режиме, и на их переоснащение деньги, пусть не без труда, но находят. Вложения дают эффект — дополнительной обработкой скважин и призабойной зоны удалось значительно расширить объемы ежедневной добычи нефти, увеличить потенциал пластов, считавшихся истощенными и неперспективными, и вывести их на более высокую мощность. Закупки бурового оборудования производятся на российских заводах в рамках программы импортозамещения. Здесь в чем-то тоже «несчастье помогло» в виде скачка цен и необходимости постоянно что-то «оптимизировать», а проще говоря — экономить. Технологические и геологоразведочные работы на НГДУ «Дулисьминское» идут в соответствии с научными разработками ведущих отраслевых НИИ — «Сибнефтегазпроектом», «Русгеосервисом», «Запприкаспийгеофизика» и др. Используются также российские и зарубежные наработки и инновации в сфере ИТ-технологий, телефонии, логистики, методов эффективного менеджмента. Отдельным направлением стало развитие газохимии и электроэнергетики, использующей попутный газ, растворенный в нефти. К 2017 году будет введен в строй газопровод, который даст возможность использовать до 95% полученного метана для обеспечения собственного энергоузла мощностью до 24 мВт. Завершается строительство второй очереди установки для подготовки нефти, которая позволит подготавливать более 2 000 тыс. тонн в год. Первая очередь рассчитана на 1200 тыс. т в год. Газохимическое оборудование ориентировано на производство из попутного газа различных полимерных материалов, в том числе полиэтилена, этанола, синтетической нефти и др. При этом экологические стандарты производства серьезно ужесточаются и приводятся в соответствие с международными нормами и требованиями. Кроме того, компания осуществляет собственную комплексную экологическую программу, направленную на минимизацию ущерба окружающей среде в процессе добычи и транспортировки нефти. Пока результаты довольно скромные: все упирается по-прежнему в деньги и силы. Слишком большие расходы компании не по карману — тогда она просто будет выбита из конкурентной борьбы с более крупными и благополучными соперниками. Помимо Дулисьминского месторождения, компании «Русь Ойл» принадлежат также 5 лицензионных участков в ХМАО и НАО, которые в настоящее время активно разрабатываются. Сама компания ранее заявляла о намерении увеличения инвестиций в новые технологии и модернизацию существующих мощностей, в строительство нефте‑ и газопроводов вместо доставки продукции на автотранспорте. Однако заявления эти звучали и подкреплялись конкретными шагами при цене нефти, вдвое превышающей нынешнюю. Как поведет себя компания в условиях долгосрочного снижения цен — очень большой вопрос. В нефтяной отрасли немало примеров, когда компании и с более прочными финансовыми тылами сворачивали свои программы при неблагоприятной конъюнктуре.