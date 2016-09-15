Если лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отдаст приказ о нанесении ядерного удара по Южной Корее, Сеул предпримет попытку уничтожить его с помощью ракет, в результате чего будет стерт с лица земли Пхеньян, пишет Роберт Бекхусен в статье для War is Boring.

mnd.go.kr Пуск южнокорейской ракеты

Такую версию событий недавно представило южнокорейское информационное агентство «Рёнхап», сославшееся на источник в вооруженных силах страны.

«Каждый район Пхеньяна, особенно те, где может скрываться руководство КНДР, будет полностью уничтожен баллистическими ракетами и минометным огнем, как только появятся признаки того, что Север готовится к применению ядерного оружия», — отметил источники агентства.

Не так давно, 9 сентября, Северная Корея провела последнее, самое крупномасштабное испытание ядерного оружия на подземном объекте в Пунгери. В руководстве КНДР утверждают, что стране удалось добиться «стандартизации» ядерных боеголовок, которые могут быть установлены на баллистические ракеты. Неизвестно, способна ли Северная Корея на это сейчас, однако в скором времени это может стать реальностью.

Стоит обратить внимание на то, что план Южной Кореи или «Корейский план массированного ответного удара» схож с подобными заявлениями лидеров Пхеньяна, которые также, хоть и более открыто, угрожают превратить Сеул в «море огня».

КНДР разместила на границе с Южной Кореей сотни единиц дальнобойных артиллерийских и ракетных установок, готовых обрушить огневой шквал на своего южного соседа в первый же день конфликта. Хотя точно сказать, насколько эффективной окажется эта артиллерия в действительности, нельзя, поскольку Пхеньян, скорее всего, преувеличивает свой потенциал, нет сомнений в том, что полномасштабное нападение может привести к катастрофе и гибели тысяч мирных жителей.

Отголоском северокорейской бравады стало заявление, приводимое агентством «Рёнхап» источника в вооруженных силах, который отметил, что если КНДР нападет на Южную Корею, Пхеньян «будет превращен в пепел и сметен с лица земли». Бравада или нет, но официальные лица Сеула выступили с такими же замечаниями, которые свидетельствуют о том, что существуют планы уничтожения руководства КНДР в случае крупного конфликта.

«Если Северная Корея будет продолжать осуществлять провокации, которые будут ставить под угрозу жизни и безопасность наших граждан, наши вооруженные силы нанесут удар самым жестким и решительным образом по тому месту, откуда исходят эти провокации, их вспомогательным силам и командованию», — отметил генерал-майор Ким Йон Хун в 2013 году в ходе периода напряженности, вызванной военными учениями по обе стороны демилитаризованной зоны.

Обычно под «командованием» в таком смысле понимается командующие дивизионов, как заявили в вооруженных силах Южной Кореи. «Однако если под обстрелом окажется Сеул, то целью ударов станет верховное руководство северокорейского режима», — добавил источник в армии страны.

Об «обезглавливающем» ударе говорил и другой представитель армии Сеула бригадный генерал Чо Сан Хо в ходе семинара, состоявшегося в 2015 году. «Мы разработаем асимметричные стратегии, с помощью которых у нас появится сравнительное преимущество над Севером», — заявил Чо, по словам которого, эти стратегии включают в себя психологическую войну, операции по устранению руководства, преимущества в разведке и повышение потенциала нанесения точечных ударов.

В рамках «обезглавливающего» удара, скорее всего, будут использоваться скоростные баллистические ракеты, крылатые ракеты и авиации. Сеул активно вводит модернизированные крылатые и баллистические ракеты «Хюнму», однако неизвестно, каким точно их количеством он располагает.

Известно, что в начале 2000-х годов Сеул приобрел более 200 ракет малой дальности ATACMS у США. Из Южной Кореи эти ракеты могут достать до Пхеньяна, над которым они раскроются и выпустят сотни крошечных зарядов. И особо большого расстояния им преодолевать не придется, поскольку от демилитаризованной зоны до Пхеньяна меньше 150 км, тогда как последняя версия ракеты «Хюнму-3» может доставить 500 кг взрывчатки в любую точку Северной Кореи, притом что ракеты оснащены продвинутыми системами наведения, схожими с теми, которые установлены на «Томагавках».

Таким образом, у Южной Кореи есть средства для удара по руководству Северной Кореи, проблема, однако, заключается в том, что «обезглавливающие» удары редко увенчиваются успехом. Прежде всего, потому что лидеры страны-противника предпринимают меры предосторожности, и чтобы нанести по ним удар необходимо иметь точные данные разведки. И Кем Чен Ын наверняка разработал план на случай, если ему придется скрываться.

Так, в первые часы вторжения в Ирак, США нанесли десятки авиаударов, направленных против Саддама Хусейна и высокопоставленных членов его командования. Эти удары не смогли уничтожить руководство страны. Однако из-за них погибли десятки мирных жителей.

«Мы не смогли ликвидировать высокоприоритетные цели, убив вместо этого мирных жителей, а также вызвав ненависть и недовольство в некоторых слоях населения», — отметил Марк Гарласко, который возглавлял проведение операции по уничтожению «высокоприоритетных» целей в 2003 году в интервью New Your Times.

Как утверждают эксперты аналитического центра RAND, хотя КНДР и потерпела бы поражения в такой войне, в оккупированной стране, скорее всего, возникло партизанское сопротивление. В то же самое время тот факт, что Южная Корея намекает на массированный ответный удар, свидетельствует о том, что правительство смиряется с той мыслью, что у него не так много альтернатив.

Политика Сеула, отмечает автор, не всегда была столь жесткой по отношению к северному соседу. Так, в 1998 году южнокорейский президент Ким Дэ Чжун сформулировал «Политику солнечного света», которая предполагала сближение отношений с КНДР. Она продолжалась до 2003 года, когда Пхеньян вышел из договора о нераспространении, за чем последовало первое испытание ядерного оружия, поставившее крест на сближении двух стран.

Пришедший к власти в 2007 году президент Ли Мён Бак выбрал жесткую линию отношений с КНДР и высказал «принцип активного сдерживания», после того как в 2010 году был потоплен северокорейской подводной лодкой корвет «Чхонан». Нынешний президент Пак Кын Хе не отказалась от этой политики, поэтому если Пхеньян нанесет удар, Сеул ответит пропорционально.

Однако ответ на провокации Пхеньяна может привести к эскалации, которая закончится катастрофой на Корейском полуострове. В любом случаи заявления о том, что в спальню к Ким Чен Ыну планируется запустить крылатую ракету, едва ли убедят его оставить свою программу разработки ядерного оружия.