Перед выборами в Госдуму либералы снова заговорили о необходимости Второй Перестройки, потянулись к рычагам власти. Как сказал Евгений Ясин на «Эхе Москвы в Пскове», «должны произойти модернистские, либеральные перемены… Я ожидаю, что это должно произойти в ближайшее время… может, 4−5 лет». Предлагаю, уважаемые земляки, до выбора партии определиться по другому водоразделу — идейному. С одной стороны «государственники — рыночники», с другой сторонники «западной матрицы», «рыночные фундаменталисты» и «либералы» — нет, не «либерально-демократические». Ситуация уникальная — эффективность либералов в будущем можно измерить цифрами. Есть период, когда они делали в России все, что хотели — 1990 годы. Мысленно опрокинув его в Будущее, можно представить как они могут похозяйствовать еще раз. Итак, за цифры Росстата 1990 года — отвечает СССР, за цифры 2000 года — Перестройка, развал СССР и либералы, за цифры 2014 года — «государственники» в компромиссе с «либералами» при высоких нефтяных ценах. К сожалению, цифр по Архангельской области с 2014 по 2016 год — после поворота к здравому смыслу пока еще нет, но по России уже появляются.

Разрушено до основания

Либералы говорили, что Север и Архангельская область перегружены населением, что его надо «разгружать» доведя до оптимального, призывали даже к вахтовому методу. Директор Камчатского института природопользования РАН Роберт Моисеев в 1994 году так оценил эти призывы: «…общегосударственная расселенческая политика в отношении всего Севера ориентирована на экономическое понуждение населения к стихийному выезду… Применение при этом не уголовно-правовых и административных, а иных методов — снижение жизненного уровня, ликвидация рабочих мест, свертывание транспортного и энергетического обеспечения и т.п., — меняет только их форму, но не насильственное содержание».

Численность населения Архангельской области: 1990 — 1570 тыс. человек, 2000 г. — 1336 тыс.чел., 2014 г. — 1140 тыс. чел. Уменьшились на 430 тыс. чел., или 27% за 24 года! Торжество «рыночной» идеи продолжается, только идет не оздоровление, а усугубление ситуации — уезжают молодые, активные, остаются — старые, беспомощные. Пенсионеров в области в 1990 — 317 тыс. чел, в 2000 — 404 тыс. чел, в 2014 — уже 428 тыс. чел. Идея либералов о «разгрузке» Севера оказалась лживой. Нужна господдержка присутствия русского населения на огромных приграничных пространствах Севера.

Хорошо северянам — живем долго, плохо — умираем — продолжительность жизни архангелогородцев: 1990 г. — мужчины — 63,8 лет, женщины — 74,3 года, 2001 г. — мужчины — 57,67 лет (в среднем по России — 58,96), женщины — 71. 54 года (по РФ — 72,34), 2014 — 64,2 лет (по РФ — 65,19) и 76,3 года (по РФ — 76,42). Просадка в течение 1990-х, к 2014 только-только вернулись к продолжительности 1990 года. Специалист по проблемам демографии из Института Американского предпринимательства Николас Эберстад в интервью Международному информационному агентству «Washington ProFile» (Выпуск № 77) так назвал итог деятельности российских либералов: «Россия — фактически единственное индустриально развитое общество, которое столкнулось с вымиранием населения в мирное время.»

Семья — ячейка общества. Много крепких ячеек, много детей — сильное общество, у которого есть будущее. Либералы утверждают противоположное — что традиционная семья с распределением гендерных ролей на мужчин и женщин должна отмереть, в идеале «свободные отношения», что пол человека определяется им самим. 1990-е дали возможность либералам провести свои идеи в жизнь. Соотношение браков и разводов в Архангельской области на 1000 браков: 1990 г. — 368 на 1000 (по РФ — 424), 2000 г. — 719 на 1000 (по РФ — 700), 2014 г. — 633 на 1000 (по РФ — 566). Абортов на 100 рождений: 1993 г. — 218 (по РФ — 235), 2000 г. — 199 (по РФ — 169), 2014 г. — 72 (по РФ — 48). На родившегося ребенка приходилось 2 плода выкинутых в «биотходы»! В итоге торжества либерализма почти каждый брак заканчивался разводом! Да и какой брак, когда мужей-кормильцев работавших на оборону !!! увольняли с предприятий десятками тысяч?

«Министерство безопасности и внутренних дел РСФСР в Правительство РСФСР Бурбулису Г.Э.

14.02.1992 г.

Об обстановке в Российской Федерации в связи с либерализацией цен

Тревожная ситуация складывается на некоторых предприятиях оборонного комплекса и транспорта. В г. Северодвинске, Архангельская область (60 тыс. работающих на военных заводах) в связи с резким уменьшением госзаказа происходит сокращение кадров. В банках области нет наличных денег.

Первый заместитель министра В.Ф.Ерин» (Архив Е. Гайдара)

Особенно сильно 1990-е ударили по северным женщинам — если в 1990 году они разводились и делали аборты реже, чем в России, то после 1990-х — чаще. Количество убийств в Архангельской области — критерий здоровья семьи и общества: 1990 — 164, 2000 — 344, 2014 — 155. Выправились к 2014, но до крепкой семьи далеко.

Образ семьи, отношение к рождению детей, табу на нарушение закона, формируется со школы — больше всех об этом говорит Церковь. Нужна госполитика по поддержке рождаемости, по ограничению безграничной свободы абортов, по увеличению льгот многодетным семьям, по поддержке традиционных ролей мужчины и женщины в семье и обществе. Иначе доля народов с высокой рождаемостью будет быстро расти и изменит лицо, культуру, ценности страны уже при жизни наших детей. Со сходными взглядами только что назначены министр образования РФ Ольга Васильева и детский омбудсмен Анна Кузнецова — сразу вспышка ненависти либералов!

Особую ненависть «рыночных фундаменталистов» вызывает сельское хозяйство России. Даже не сам процесс выращивания своих, а не польских или аргентинских кур и свиней, а уклад жизни сохраняющий русскую общинную традицию. В Европе село поддерживают дотациями — ради уклада, в России в 1990 — рубили под корень. Вполне рабочая версия, что идеологизированные реформаторы губили село, чтобы установить продовольственную зависимость России от Запада — чего не сделаешь чтобы «убить коммунизм». А смертельный удар совхозам-колхозам был нанесен этим иезуитским документом:

" Утверждаю

Министр сельского хозяйства

Российской Федерации

В.Н. ХЛЫСТУН

Председатель

Государственного комитета

Российской Федерации по управлению

государственным имуществом

А.Б.ЧУБАЙС

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ, ПРОДАЖИ И СДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОРГАНАМ» (утв. Минсельхозом РФ, Госкомимуществом РФ 10.02.1992).

«…3. На сумму пая могут быть выданы их владельцу для организации крестьянского (фермерского) хозяйства, частного предприятия по ремонту, строительству, обслуживанию, торговле и т.п. основные и оборотные средства. При выплате имущественного пая его владельцу наличными или путем перечисления на сберегательную книжку дебетуют счет 88.».

Естественно, нищающие на глазах селяне выбрали поскорее взять хоть что-то из совхозов-колхозов — и обрекли сельское хозяйство на гибель. Поголовье крупного рогатого скота в Архангельской области: 1990 г. — 354,7 тыс. голов, 2000 г. — 128,2 тыс., 2014 г. — 47,3 тыс. Поголовье свиней: 1990 г. — 176,2 тыс., 2000 г. — 26,6 тыс., 2014 г. — 11,9 тыс. Производство яиц: 1990 г. — 467,4 млн.шт., 2000 г. — 154,8 млн.шт., 2014 г. — 166,1 млн.

Как северяне ели раньше и как едят сейчас? Потребление мяса 1990 г. — 61 кг (по РФ — 75), 2000 г. — 26 кг (по РФ — 45), 2014 г. — 65 кг (по РФ — 74). Молоко: 1990 г. — 362 литра (по РФ — 386), 2000 г. — 114 литров (по РФ — 216), 2014 — 179 литров (по РФ — 244). Во время либералов северяне ели в 2 раза меньше, чем в среднем по России! Неудивительно, гляньте на «Изменение средних цен на основные продовольственные товары. На 27.12.91 г. , на 2.01.92 г., и на 8.01.92 г. руб. за кг» (Архив Е. Гайдара).

«…Архангельская область

Масло сливочное 80=00 126=00 нет в продаже

Молоко нет нет 1=50

Творог 2=20 нет нет

Сметана 2=50 58=00 59=86

Сахар 2=20 7=00 7=47

Хлеб пшеничный 0=96 7=36 7=36…»

По сметане рост в 25 раз за 10 дней! Творога, молока, масла нет вообще!

Только к 2014 году выправились до уровня 1990 года, но сколько неродившихся и умерших.

Под либерально-рыночным лозунгом «на Севере выращивать дорого» в регионе было почти уничтожено сельское хозяйство. Политика «после Крыма» тащит его из трясины. Россия вернулась к уровню 1986 года по урожаю пшеницы (105 млн. тонн по сравнению с 65 млн. в 1996 г.), картофеля, капусты, моркови, поголовью крупного рогатого скота. По свинине, мясу птиц, сырам рост за 3 года на 30%! Но Север еще не оправился.

По предприятиям Архангельской области в 1990-е не такая ясная статистика. Подавляющее большинство не пережило приватизацию, теперь о них напоминают поселки, где негде работать, и руины, руины. О целесообразности или людях либералы не думали. А.Б.Чубайс: «Мы занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма… что такое приватизация для западного профессора — это экономический процесс…, а мы знали что каждый проданный завод — это гвоздь, вбитый в крышку гроба коммунизма. Дорого дешево, с приплатой — двадцатый вопрос, двадцатый… Приватизация в России до 1997 года вообще не была экономическим процессом» (Ютьюб, Чубайс о приватизации).

Либералы говорили, что свобода от государства в культуре даст культурный взрыв, что в Перестройку и 1990-е свобода слова была, как никогда. Министр культуры 1992−1997 гг Евгений Сидоров о 1990х: «…полное равнодушие. Один из законов был принят Верховным Советом уже при мне: выделять из федерального бюджета 2% на культуру (и 6% — от местных органов власти). И ни разу я не получил эти несчастные 2%. То 0,3%, то 0,1%. Один-единственный раз получил 1%. При мне сменилось 7 или 8 министров финансов. Поверьте, среди них были и очень приличные люди. Но их сразу увольняли». («Новая газета» №10 за 2010 г.) Посещений архангельских театров на 1000 северян: 1990 г. — 226 (по РФ — 375), 2000 г. — 121 (по РФ — 212), 2014 г. — 193 (по РФ — 255). Посещений музеев: 1990 г. — 568 (по РФ — 971), 2000 г. — 356 (по РФ — 505), 2014 г. — 816 (по РФ — 703). Рыночно-либеральный эксперимент дал двукратное падение, вспомнили о стране — возврат к уровню 1990 года. Молодцы наши музейщики, к 2014 году они привлекли в свои залы больше народу, чем в среднем по России. Выпуск газет на 1000 человек: 1990 г. — 514 (по РФ — 1116), 2000 г. — 553 (по РФ — 760), 2014 г. — 2423 (по РФ — 1692). Не были 1990-е расцветом прессы, сводили журналисты концы с концами!

Всего должно быть в меру, даже либералов. Они полезны для создания объективной картины сущего — как горький порошок, который в небольших количествах лечит. Но когда их слишком много, или они у власти, или в близких советниках — добра не будет даже бизнесу Севера. Ведь бизнесу нужны сытые, здоровые, спокойные кадры. А какая сытость и здоровье с либерал-дарвинистской идеей «пусть выживет сильнейший»? Даже в спокойное время либеральные эксперименты приводят к социальным напряжениям. А если либералы столкнут даже очень небольшую часть жителей пограничной области с остальной Россией, с Центром — в котором дуют отнюдь не либеральные ветры. Так и до роли разменной монеты можно дожить, до потери собственности, а уж когда будут наводить конституционный порядок — точно потери!

Получи либералы рычаги власти и «шоковая терапия» в продолжение 1990-х приведет к опустыниванию всего Севера, без которого Россия теряет одну из четырех несущих стен — северную. Надо это уважаемым северянам? И главное. В течение столетий северяне намолили и надумали мощный сплав Божественной Веры, гармонии Человека и природы — которая спасала в 50 градусные морозы, вела в снежные бури и десятибалльные шторма. Свободный русский дух, чувство безграничности пространства и возможностей человека Севера дали концентрацию сил человеческих, где личные и государственные интересы совместились удивительным образом и привели Россию в Сибирь, Аляску, Дальний Восток, Курилы, просторы Северного океана, не помешай коррумпированный Петербург — привели бы и Запад Северной Америки. А когда страны уперлись друг в друга и в этом месте безграничность кончилась, вольный житель Севера засел за астрономию, писать книги, резать кость, пошел к Северному полюсу, погрузился в АПЛ на дно морское, мыслью поднялся на плесецкой ракете, испытал на острове сверхбомбу — благодаря которой мы десятилетия живем без войны. Сделал бы он это под угрозой потери ипотеки, автокредита, рабочего места с 9.00 до 18.00 или в жесткой борьбе за выживание со своим товарищем — как гласит либерально-рыночная идеология? Очень сомневаюсь.

Север не вписывается в либерально-рыночные схемы, он никогда не был конкурентом югу по рыночным понятиям — низкая температура требует бОльших затрат. Но он всегда отлично справлялся с госзаказом — 300 лет строительства военного флота, Севморпуть и Арктика, заповедник русской культуры, всесоюзная лесопилка, алмазы, первая в Империи нефть, космодром, культурное и торговое окно на Запад. Там, где северная природа делала человека неконкурентным по меркам рыночно-либеральной стихии, у него включалась голова и воображение, он искал и занимал монопольное положение в своем деле. Придумывал, формировал и получал госзаказ или госзадачу, с которой мог справиться только он. И природа Севера тут ему помогала.

От Кремля и новой Госдумы нужен возврат на Север государства — госзаказ предпринимателям, вплетение их, науки, культуры в решение государственных задач.

А «рыночных фундаменталистов», «сторонников западной модели», либералов — многовато для ослабевшего Севера. Услышите, северяне, про «снижение роли государства», «рынок отрегулирует», «пусть выживает сильнейший», «я — либерал», «церковное мракобесие», «свободные отношения» — оставьте в покое их графу в бюллетене.

Поддержите тех, кто говорит: «национальные интересы», «импортозамещение», «жить своим умом», «наше сельское хозяйство», «русская культура», «Русский Север». И жизнь потихоньку, но вернется на Русский Север!

Источники:

Росстат. Регионы России — социально экономические показатели — 2003.

Росстат. Регионы России: социально экономические показатели — 2015 г.

Сайт «Фонд Е. Гайдара»