Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик посетил Нагорный Карабах, где провел переговоры с президентом НКР Бако Саакяном и министром иностранных дел Кареном Мирзояном. Когда азербайджанские СМИ назвали это событие пребыванием «Каспшика на оккупированных территориях Азербайджана», казалось, вот-вот Баку занесет посла в свой черный список невъездных. Но, конечно, подобное невозможно, поскольку Каспшик и сопредседатели Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ) имеют соответствующий мандат Совета Безопасности ООН. При этом они стараются соблюсти пропорциональность в визитах в Баку и Ереван, однако, как правило, обязательно посещают Степанакерт, где проводят переговоры или консультации с главой НКР и руководителями других государственных ведомств, включая министерство обороны.

president.nkr.am Умным людям (посол Каспшик — слева и президент НКР Бако Саакян — справа) всегда есть о чем поговорить

По факту это означает, что, несмотря на отсутствие Степанакерта в переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, Минская группа дает сторонам понять, что она не намерена игнорировать Степанакерт, ставя его в определенную известность относительно процесса переговоров. Надо полагать, что так будет продолжаться и дальше, пока все не станет на свои места, а Степанакерт окажется за столом переговоров. При этом переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию проходят в закрытом режиме. На днях оппозиционный депутат Никол Пашинян в парламенте Армении обратил внимание на то, что «Национальное собрание было и остается неосведомленным о переговорном процессе». То же самое происходит в Баку, хотя все понимают, что МГ ОБСЕ в разных форматах, включая саммиты президентов Азербайджана и Армении при посредничестве лидеров других государств, переговоры глав внешнеполитических ведомств как между собой, так и при посредничестве, затрагивают «чувствительные вопросы», о которых предпочитают умалчивать. Но проблема как раз в том, что процесс «умалчивания», который использовался дипломатами как тактический прием в урегулировании конфликта, затянулся и стал составным элементом информационно-политической борьбы между конфликтующими сторонами.

Тому есть свежий пример. На трехсторонней встрече лидеров России, Азербайджана и Армении в Санкт-Петербурге 20 июня глава МИД России Сергей Лавров сделал официальное заявление: «У нас есть основания полагать, что на этот раз мы гораздо ближе подходим к перспективе успеха, чем было до сих пор. По понятным причинам мы не обсуждаем публично детали тех идей, которые обсуждаются в рамках встречи. Лидеры трех стран после встречи 20 июня специально договорились, что они будут бережно относиться к тем росткам надежды, которые появляются. Не потому, что мы что-то скрываем, просто это этическая норма на переговорах». Ранее о наличии какого-то документа, над которыми работают Баку и Ереван при посредничестве России, говорил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров. Вслед за этим сначала в азербайджанских СМИ, а потом и СМИ других стран, включая Россию и Армению, был вброшен тезис о наличии некоего то ли «плана Лаврова», то ли «плана Путина», якобы предусматривающего формулу «районы в обмен на статус» Нагорного Карабаха». Кстати, именно этим лозунгом воспользовалась армянская оппозиция, заявившая, что «Ереван сдает Карабах», а в Азербайджане заговорили о «давлении России на Армению с целью осуществить намеченный проект».

Только позже из очень осведомленных источников ИА REGNUM стало известно, что под «планом Лаврова» следует понимать попытку Москвы свести в единый документ предложения по мирному соглашению, присланные лично президентами Азербайджана и Армении, в которых и содержались общие позиции обмена территории на статус Карабаха. И только сейчас все точки над «i» расставил сопредседатель МГ ОБСЕ от США Джеймс Уорлик. В интервью «Интерфаксу» относительно перспектив карабахского урегулирования он заявил, что «урегулирование предполагает возвращение части территории под контроль Азербайджана в обмен на статус Нагорного Карабаха». По его словам, «это были условия урегулирования, но не единственные условия. Возвращение беженцев, присутствие международных миротворческих сил — все эти элементы являются условиями мирного урегулирования, все они известны». А первым шагом, как подчеркивал американский сопредседатель, должно стать «воплощение в жизнь договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге», а также «договоренности о следующих шагах в мирном процессе… США совместно с Россией и Францией будут вовлечены в Вене и в столицах в работу над расширением наблюдательной миссии».

Похоже, страны — сопредседатели МГ ОБСЕ не намерены блокировать обозначившийся дипломатический прогресс. Поэтому на вопрос, с какими предложениями Каспшик приезжал в Нагорный Карабах, есть ответ — обсудить с властями НКР возможности практической реализации достигнутых соглашений по урегулированию конфликта. Это главное, остальное — перевод переговорного процесса в завершающую стадию. «Мы надеемся, что процесс мирного урегулирования не будет длиться годами, но, конечно, ожидать внезапного прорыва по данному вопросу не приходится. Переговоры требуют времени и множества обсуждений», — заявил Уорлик. Добавить к этому пока нечего.