Относительно спокойная предвыборная кампания в Грузии 14 сентября, наконец, «взорвалась»: на канале Youtube появился аудиоролик — запись телефонной беседы гендиректора телекомпании «Рустави-2» Ники Гварамия и перешедшего в политику грузинского певца Пааты Бурчуладзе, учредителя партии «Государство для народа».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Согласно аудиозаписи, Ника Гварамия находится в Тбилиси, а Паата Бурчуладзе беседует с ним из Вашингтона, откуда обещает вернуться «завтра ночью». Гварамия упрекает новоявленного политика за то, что двое членов его партийного блока, представители партии «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили и Георгий Папава открыто заявили самому Гварамия о намерении перейти в коалицию Иванишвили, чтобы получить посты министров.

Ника Гварамия недвусмысленно отчитывает Паату Бурчуладзе за эту непредусмотрительность, а сам Бурчуладзе отвечает, что ему ничего не известно, и обещает разобраться во всем по возвращении в Тбилиси.

Следует отметить, что Ника Гварамия действительности этой аудиозаписи и не отрицает, но отмечает, что из их беседы были вырезаны слова Бурчуладзе о том, что он не связан ни с Саакашвили, ни с Иванишвили.

Как заявил Гварамия журналистам, самой аудиозаписи он от начала и до конца не слышал, но сам факт такой беседы подтверждает.

«Господин Паата сказал мне, что в этом разговоре нет момента, где он говорит мне, что не связан ни с Саакашвили, ни с Иванишвили», — сославшись на собеседника и тем самым еще больше подтвердив содержание беседы отметил гендиректор «Рустави-2».

По его мнению, публикация этой записи входит в интересы тех, кто хочет показать, что Паата Бурчуладзе связан с Саакашвили и «Рустави-2». «Силой, в интересы которой это входит, является правительство», — пояснил Гварамия.

Откликнулся на аудиозапись и член партии «Государство для народа» Давид Джандиери, который выразил уверенность, что эта запись была сделана именно Службой государственной безопасности. Он также констатировал, что запись была смонтирована, и из нее вырезана та часть беседы, где Паата Бурчуладзе говорит, что не сотрудничает ни с «Грузинской мечтой», ни с «Национальным движением».

Представители правительства Грузии обвинения в свой адрес категорически опровергают и заявляют, что медоды тайной слежки и прослушиваний характерны именно для ЕНД, ярким представителем которого и является Ника Гварамия и интересы которого проводит руководимая им телекомпания.

Депутат парламента, член партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Сесиашвили в интервью грузинскому телеканалу ТВ Пирвели заявил, что эту аудиозапись сделал именно Ника Гварамия и он же смонтировал ее, так как Гварамия мастер такого монтажа.

«В интересы Национального движения, Ники Гварамия и Пааты Бурчуладзе входит то, что опять подслушивают. Поэтому они и опубликовали этот разговор сегодня, когда в Грузию приехала миссия наблюдателей ПАСЕ. Это его творение и его монтаж и своего рода сигнал, в первую очередь, в отношении ЕНД и второго ЕНД — партии Пааты Бурчуладзе», — заявил Сесиашвили, по оценке которого, Ника Гварамия говорил с Паатой Бурчуладзе как хозяин с рабом, что недопустимо.

По его словам, ЕНД, которое никаких шансов на победу на предстоящих выборах не имеет, ничего иного не осталось кроме дискредитации нынешнего правительства, и эта партия и ее соратники пытаются доказать всем, что к выборам опять подключилась служба безопасности. Этим они затем попытаются оправдать и свое поражение на выборах, предсказал Ираклий Сесиашвили.

По его же оценке, в стране сегодня повторяется то, что происходило до выборов 2012 года, когда сотрудники специального оперативного департамента и департамента конституционной безопасности запугивали и шантажировали население и политиков.

Если представители «Грузинской мечты» однозначно обвиняют в распространении тайной аудиозаписи самого Гварамия, иного мнения придерживаются другие состоящие в оппозиции властям партии.

Члены ЕНД вслед за Никой Гварамия однозначно обвиняют в распространении аудиозаписи и продолжении подслушивания населения нынешнее правительство, в частности, Службу государственной безопасности. По их оценкам, правящая партия впала в агонию и пытается таким путем повлиять на исход выборов.

С резким заявлением выступил и лидер «Свободных демократов» Ираклий Аласания, который сравнил действия нынешних властей с методами правительства Саакашвили.

«В нашей стране нарушено право тайны личной переписки или корреспонденции. Не существует политической силы или оппозиционно настроенного к нынешним властям сегмента нашего общества, над которым службы безопасности не установили бы контроль. Происходит то же самое, что происходило до 2012 года при режиме Саакашвили», — заявил Аласания.

Не сомневаются в том, что подслушивали правящие структуры, и один из лидеров Республиканской партии Леван Бердзенишвили. По его мнению, на этот раз подслушивали не Нику Гварамия, а именно паату Бурчуладзе.

Осудила факт публикации аудиозаписи пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе, которая заявила, что в стране должны раз и навсегда закончиться подслушивание, запись личных разговоров и их дальнейшее распространение. Недопустимым назвала она и тиражирование этих записей в СМИ, так как в этом случае нарушается личное пространство конкретных лиц. Ничего скандального в беседе Гварамия и Бурчуладзе Эка Мишвеладзе не увидела.

«Правда, ничего скандального в этом разговоре нет, но несмотря на это, это беседа двух частных лиц, их личной пространство. Конечно, при желании этих людей, они могли распространить ее (запись) в тех медиасредствах, в которым пожелали бы, но тиражирование всего этого всеми СМИ недопустимо. Это выходит из правового пространства», — пояснила пресс-спикер президента.

Не замедлили откликнуться на аудиозапись и представители неправительственного сектора. Исполнительный директор НПО «Международная прозрачность — Грузия» Эка Гигаури однозначно свалила все на систему, которая дает спецслужбам возможность бесконтрольно прослушивать любые телефонные разговоры.

Вину правительства она видит в том, что оно в свое время не изменило существующую систему тайной слежки и прослушивания, чего требовал весь неправительственный сектор.

«Из-за того, что нынешнее правительство эту систему не изменило, из-за того, что ни один факт не расследовало, не выяснило, кто стоял за распространением видеозаписей, мы имеем тот результат, который имеем. И эти факты происходят в предвыборный период», — подчеркнула Гигаури.

На фоне таких обвинений и всеобщего возмущения МВД Грузии сообщило о возбуждении уголовного дела и расследования по факту распространения записи телефонного разговора. Следствие ведется по статье 159-ой УК Грузии по факту нарушения личной тайны путем распространения личной переписки, телефонного разговора или иным способом.

Кто бы ни был создателем и распространителем этой аудиозаписи, какие бы цели он ни преследовал, цели своей, в любом случае, он достиг. Партия Пааты Бурчуладзе и сам ее лидер окончательно «уличены» в глазах общества в «пособничестве» ЕНД. Правительство Грузии, если аудиозапись распространили оппоненты, оказалось неспособным пресечь незаконное прослушивание и распространение личных разговоров. Относительно спокойная ситуация перед выборами несколько накалилась. А у СМИ появилась новая тема для обильных комментариев и публикации протестных заявлений.

Парламентские выборы в Грузии назначены на 8 октября.