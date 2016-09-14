Известный путешественник, телеведущий Михаил Кожухов считает, что Россия не заинтересована в развитии туризма. До многих уникальных уголков (заграничными аналогами которых россияне восхищаются), добраться практически невозможно, несмотря на то, что строительство дорог порой не подразумевает больших вложений, учитывая уже имеющуюся неподалеку инфраструктуру.

Василий Григорьевич Перов. Странник. 1869

''Есть Камчатка, которой, можно сказать, нет'', — возмущается путешественник, основавший клуб единомышленников своего имени.

О зависти, иной планете под названием Индия, о сентиментальности, углубившейся в годы работы корреспондентом ''Комсомольской правды'' на афганской войне, об ограниченном контингенте и свободе Михаил Кожухов рассказывает в передаче ИА REGNUM ''Люди России'', выпуски которой отныне будут выходить по средам.