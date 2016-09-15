В последнюю неделю перед Единым днем голосования 18 сентября практически повсеместно в регионах резко возросло количество выданных открепительных удостоверений. Бурный рост совпал с передачей полномочий по выдаче документов от территориальных к участковым избирательным комиссиям. Корреспонденты ИА REGNUM попытались выяснить картину происходящего в Центральном федеральном округе.

Иероним Босх. Фокусник. 1475-1480

Традиционно в лидерах по открепительным удостоверениям — Воронежская область. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM секретарь облизбиркома Сергей Хорунжий, на данный момент избирательными комиссиями выдано 14 тыс. 913 открепительных удостоверений. Всего же регионом заказано 45 тыс. документов.

«Выдача идет очень ритмично, но никакого ажиотажа нет», — отметил собеседник агентства. Впрочем, он добавил, что рост интереса к открепительным есть, он появился после передачи удостоверений в участковые избирательные комиссии: если до 7 сентября ТИКи выдали 5 тыс. удостоверений, то с 7 по 14 сентября — уже почти 15 тысяч.

«Ни одной жалобы на то, что работодатель заставляет брать открепительные, ни официально, ни анонимно не поступало. Открепительные берут, в основном, сотрудники оперативных служб, которые дежурят в единый день голосования, и таких довольно много, также их берут сотрудники предприятий непрерывного цикла. Довольно много воронежских «москвичей» — по требованию работодателей», — пояснил Хорунжий.

Напомним, что в конце августа Воронежская область была названа главой ЦИК Эллой Памфиловой в числе регионов, где зафиксирован высокий спрос на открепительные удостоверения — на тот момент их было выдано 2,5 тыс. Впрочем, нужно учитывать, что Воронежская область входит в число крупнейших регионов ЦФО, а Воронеж является городом-миллионником.

На прошлых выборах в Государственную думу, в 2011 году, за три дня до проведения голосования в Воронежской области было выдано 26 тысяч открепительных удостоверений — почти в два раза больше, чем на данный момент. В 2012 году на выборах президента открепительные и вовсе получили 38 тыс. человек.

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В Ивановской области на данный момент желающим проголосовать на выборах депутатов Госдумы не на своем участке выдано 3,5 тыс. открепительных удостоверений. Всего же область получила 25 тыс. открепительных. Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM секретарь Ивановского облизбиркома Вера Зубова, спрос на удостоверения ровный, никакого всплеска интереса к открепительным в последние дни не отмечено.

3 тыс. 565 открепительных удостоверений выдано в общей сложности комиссиями в Орловской области. До 7 сентября их выдачей занимались ТИКи, и на тот период было выдано 1,1 тыс. открепительных. С 7 сентября документы начали выдавать и участковые комиссии, и за период с 7 по 14 сентября было выдано 2 тыс. 465 удостоверений. Спрос на открепительные, отметил собеседник ИА REGNUM, в регионе ровный: в день выдается 300−400 удостоверений.

В Смоленской области на данный момент выдано 3 тыс. 250 открепительных удостоверений. Представитель избиркома в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметила небольшой рост спроса, однако подчеркнула, что никакого ажиотажа вокруг получения открепительных удостоверений нет. Не ожидают в избиркоме и дефицита: всего областью заказано 24 тысячи открепительных удостоверений.

Ускорились темпы выдачи открепительных удостоверений и во Владимирской области. По данным на 14 сентября здесь выдано почти 4,2 тысячи открепительных. При этом за два дня было выдано 1,4 тысячи открепительных. Похожая ситуация наблюдается в Тамбовской области. Избирательная комиссия за пять дней до выборов выдала 4,75 тысячи открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Госдумы и 2,6 тысячи — на выборах в областную думу. При этом за сутки было взято в общей сложности 1,4 тысячи документов (574 — на выборах в облдуму и 813 — на выборах в Госдуму).

«Время идет, поэтому срабатывает накопительный эффект. Но я хочу сказать о том, что в основном, на мой взгляд, документы берут люди, которые будут работать, в том числе, и на избирательных участках в день голосования: члены комиссии, полицейские, которые будут обеспечивать соблюдения правопорядка», — считает глава избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров.

В Тверской области, по последним данным, выдано было 4 тыс. 941 открепительное удостоверение, почти столько же — 4,8 тыс. удостоверений — было выдано и на выборах губернатора Тверской области. В избиркоме отметили, что увеличения спроса на открепительные не фиксируется, их число — «строго в рамках среднероссийских показателей», — отметил пресс-секретарь облизбиркома Алексей Степанов.

В Тульской области к выборам депутатов Государственной думы выдано около 6,1 тыс. открепительных удостоверений. Для сравнения — неделей ранее, по данным на 8 сентября, количество выданных открепительных удостоверений составляло 3,7 тыс.

«Разбор открепительных удостоверений у нас идет ни шатко ни валко, и это хорошо, никакого ажиотажа, кампанейщины мы здесь не видим», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя областной избирательной комиссии Александр Мошков.

В избиркоме низкий интерес к получению открепительных удостоверений объясняют также тем, что параллельно в регионе проводятся выборы губернатора: в случае, если человек уезжает голосовать в другой регион, он теряет право проголосовать на выборах главы региона.

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В Брянской области не смогли назвать количество открепительных удостоверений, выданных по состоянию на 14 сентября. 12 сентября было выдано всего 1092 документа. По сравнению с другими регионами (даже с оглядкой на численность населения), количество не впечатляет. Возможно, причиной такого поведения могли стать обвинения главы ЦИК Эллы Памфиловой в том, что в регионе с большой вероятностью может быть применен административный ресурс.

В Рязанской области также не смогли уточнить, сколько выдано на текущую дату: информация из участковых избирательных комиссий собирается всего два раза в неделю. По данным на 11 сентября, было выдано почти 3,4 тысячи открепительных (для сравнения, на 7 сентября — 1,9 тысячи). Увеличение в избиркоме связывают с тем, что теперь документ можно получить в УИКе, не доезжая до районных центров, где располагаются территориальные избиркомы.

В Белгородской области, по данным на 13 сентября, на выборы в Госдуму было выдано чуть более шести тысяч открепительных удостоверений.

В двух регионах ЦФО журналистам ИА REGNUM и вовсе отказались назвать текущие цифры. В Курской области были подсчитаны только открепительные, выдававшиеся до 6 сентября в территориальных избирательных комиссиях: 2 тыс. 712 удостоверений на выборы депутатов Госдумы, 1 тыс. 347 — депутатов областной думы. Точное количество открепительных не смогли назвать и в Костромской области: последний подсчет производился 12 сентября, но с этой даты, по словам представителя избиркома, данные уже устарели.

В Липецкой области к 14 сентября на выборы депутатов Госдумы было выдано 3 тыс. 219 открепительных удостоверений. На выборы депутатов Липецкого областного совета открепительные получили 2 тыс. 290 человек.

18 сентября в России состоятся выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва. Глава ЦИК Элла Памфилова в конце августа заявила, что ЦИК изучит случаи выдачи большого количества открепительных удостоверений.