Большой резонанс вызвала запись главы Могочинского района Забайкальского края Дмитрия Плюхина в Facebook о визите премьер-министра Дмитрия Медведева в Читу. Пресса активно тиражировала критические высказывания Плюхина, его активно цитировали в социальных сетях, за комментариями к нему обратились многие СМИ, в стане оппозиционеров он стал героем и «красавчиком».

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"Объясните мне, пожалуйста, какой смысл был в приезде в Читу Медведева? Обсудить проблемы охраны труда? Посоветовать рабочему жениться и взять ипотеку по какой-то сельской программе? Я не могу понять одного: врио Жданова встречала премьера и потратила деньги на организацию его встречи ради чего? Чтобы заасфальтировать улицу Аянскую? Или чтобы вручить аж 13 вёдер с гайками больницам края? К чему эта хохма с неуклюжим и мало разбирающимся в российских проблемах Дмитрием Медведевым? Что дало или даст совещание на вертолётном заводе? Почему не в хлеву или свинарнике? Там больше проблем, чем с вертолётами, — написал Плюхин. — Показуха. Никчёмные встречи. Противно. На месте Ждановой я бы спросил с Медведева за многое. За политику центра в части межбюджетных и прочих отношений. А не ходил бы за спиной этого товарища и не лил бы елейные речи ради того, чтобы получить расположение к себе и краю, а вдруг чего обломится. Надо спрашивать с центра жёстко и прямо. И прямо говорить: незачем к нам летать, пока от этого не будет толк».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 9 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Забайкальский край. В ходе визита он посетил ряд предприятий и учреждений, а также встретился с временно исполняющей обязанности губернатора Натальей Ждановой. Премьер подчеркнул, что ситуация в Забайкальском крае не самая простая, в том числе в вопросах исполнения целого ряда социальных программ.

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Столь жесткая оценка визита Медведева в Читу во многом обусловлена популизмом, считает политолог Анатолий Савостин. «Безусловно, глава района сказал о наболевшем, — отметил эксперт. — Проблемы у регионов и муниципалитетов очень большие. Иногда людей прорывает, как помните было с председателем одного из комитетов новосибирского заксобрания Николаем Мочалиным. Он ведь тоже совершенно справедливо говорил о том, что федеральные власти стремятся как можно больше полномочий перекинуть регионам, при этом не всегда справедливо решается вопрос о финансовом обеспечении этих полномочий. Правда, после этого ему пришлось покинуть пост председателя комитета. То есть, в каком-то смысле он пожертвовал должностью из-за своей откровенности. Надо отметить, что Плюхину это не грозит — он и так дорабатывает последние дни в качестве главы района. Так что особого героизма в его поступке я не вижу, здесь скорее некий популизм, желание понравиться».

Отметим, что запись Дмитрия Плюхина вызвала большой резонанс, большое число «репостов» и одобрительных комментариев со стороны оппозиции, в том числе либеральной. Специальную программу о Плюхине выпустило «Радио Свобода». В эфире радиостанции в частности глава района заявил, что хотел бы после отставки работать в международной правозащитной организации, созданной на базе АГОРА.

«В общем, оппозиция нашла себе в степях Забайкалья нового героя, скорее всего, ненадолго, как это обычно бывает в «этих ваших интернетах», — резюмировал Савостин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования в Забайкалье, помимо выборов депутатов Госдумы, пройдут выборы главы региона, а также более сотни кампаний по выборам в муниципальные органы. В частности жителям Могочинского района предстоит избрать главу и депутатов. Для участия в выборах главы были зарегистрированы пять человек: врач Жамбал Балдандоржиев, пенсионер Светлана Владимирова («Единая Россия»), сотрудник районной администрации Александр Кочмарев (ЛДПР), действующий глава района Дмитрий Плюхин и директор коррекционной школы Анатолий Сорокотягин. В начале сентября по заявлению кандидата от ЛДПР глава района был лишен регистрации в связи с ошибками при оформлении подписных листов.

Дмитрий Плюхин был избран главой района в октябре 2012 года. Тогда он получил поддержку 39,3% избирателей, его ближайший соперник единоросс Александр Уфимцев заручился поддержкой 26,7% избирателей.