15 сентября в российский прокат выходит фильм Оливера Стоуна «Сноуден». Сам Сноуден признался журналистам, что уже успел его посмотреть и что картина произвела на него приятное впечатление. Но пока изгнанник смотрит кино, постоянно действующая специальная комиссия палаты представителей Конгресса США по разведке встретится в этот четверг (14 сентября), чтобы обсудить дело бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности Сноудена. «Совет по надзору обсудит доклад, подготовленный его членами, по вопросам несанкционированного раскрытия Сноуденом секретных данных», — заявили Джек Лангер, директор по связям с общественностью, и председатель комитета конгрессмен Девин Нуньес журналистам.

Цитата из к/ф «Сноуден». реж Оливер Стоун.2016. США, Германия, Франция Меня зовут Эдвард Джозеф Сноуден

«Доклад — продукт двухлетней работы», — сказал Нуньес в интервью Intercept. Лангер отметил, что хотя встреча и подразумевает обсуждение засекреченных материалов, комитет может опубликовать несекретное исполнительное резюме по итогам заседания. Когда его спросили, имеет ли доклад что-то общее с разговорами о возвращении Сноудена в США — возможном помиловании или выдаче суду — Лангер сказал, что эти события не связаны. Лангер не ответил на вопрос, будет ли Комитет обсуждать фильм, который запланирован к выходу 16 сентября.

В 2014 году конгрессмен Майк Роджерс, в то время председатель комитета по разведке палаты представителей, утверждал, что разведка России, возможно, помогла Сноудену избежать судебного преследования в США и обнародовать документы. Однако он не предоставил никаких доказательств своих заявлений. «Пока не ясно — станет ли комитет расследовать и связи с Россией», — пишет The Intercept.

Цитата из к/ф «Сноуден». реж Оливер Стоун.2016. США, Германия, Франция Барак Обама

Американский союз гражданских свобод, Amnesty International, Human Rights Watch, а также видные деятели США начали 13 сентября кампанию с целью призвать президента Барака Обаму помиловать Сноудена. Акция, как ожидается, начнется на мероприятии в Нью-Йорке, Сноуден обещал выступить по стриму из Москвы. 13 сентября он успел дать интервью многим изданиям: в интервью Independent, например, он заявил, что британский премьер-министр Тереза Мэй — Дарт Вейдер Британии. А в интервью The Guardian потребовал от Барака Обамы извиниться перед ним публично до окончания президентского срока, аргументируя это тем, что он действовал в первую очередь во благо народов США и Британии

Лора Пойтрас, снявшая в 2014 году «Citizenfour», в своей оскаровской речи произнесла: «Информация, которую обнародовал Эдвард Сноуден, не только наглядно показывает, что наша личная жизнь под угрозой, но и то, что есть угроза нашей демократии. Когда решения, которые влияют на нашу судьбу, принимаются втайне, мы теряем возможность контролировать их и управлять самими собой. Спасибо Эдварду Сноудену за его смелость».

Цитата из к/ф «Сноуден». реж Оливер Стоун.2016. США, Германия, Франция Национальная безопасностиь

В момент, когда с ней связался человек, подписавшийся «Citizenfour», Лора работала над картиной о незаконной деятельности разведки США. Разоблачал США Сноуден под камеру. Мы получили возможность наблюдать проявления больших чувств и больших поступков: плохо скрываемый страх, решительность — это не сыграешь: «Это же наш Сноуден — ведь именно к нам в Москву сбежал он искать защиты». В самый большой зал ММКФ в 2015 году на премьеру «Citizenfour» невозможно было попасть: люди сидели на ступеньках, в проходе, лежали перед экраном.

Когда в 2013 году появилась информация о всемирной слежке ЦРУ и АНБ, это произвело эффект разорвавшейся бомбы. «Правительство США заявляет, что не использует эти технологии в недостойных целях, против своих граждан, что в каком-то смысле правда, — говорил Сноуден, — но настоящая проблема в том, что они приставили пушку к вашей голове и обещают, что не нажмут курок».

В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи сетей связи. В июне 2013 года Сноудену заочно были предъявлены обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности, и вскорости он был объявлен американскими властями в международный розыск.

Почему он посчитал себя вправе поступить так, как поступил? В своей анкете при поступлении на службу в ВС США в графе «вероисповедание» он указал «буддизм», — потому что ответ «агностицизм» странным образом отсутствовал в той анкете», — говорил Сноуден. «Многое из того, что я видел, реально избавило меня от иллюзий о том, как действует моё правительство и что оно приносит миру». «Я понял, что я — часть того, что приносит намного больше вреда, чем пользы». Надеясь на перемены после избрания Барака Обамы, он вскоре убедился, что с его приходом положение лишь ухудшилось.

Цитата из к/ф «Сноуден». реж Оливер Стоун.2016. США, Германия, Франция Террористы

«Я понимаю, что мне придется страдать за свои поступки», но «я буду удовлетворён, если… безнаказанность и непреодолимая власть, правящая тем миром, который я люблю, будут раскрыты хотя бы на мгновение… Я хочу, чтобы в центре внимания оказались эти документы, и надеюсь, что это вызовет обсуждение среди граждан всего мира о том, в каком мире мы хотим жить. Я тщательно изучил каждый документ, чтобы убедиться, что его разглашение послужит законным интересам общества… Если бы моим мотивом были деньги, я мог бы продать эти документы любому количеству стран и разбогатеть… Вы не можете ждать, пока кто-то ещё начнёт действовать. Я искал лидеров, но я понял, что лидерство в том, чтобы действовать первым… Я не считаю себя героем, потому что я действую в собственных интересах: я не хочу жить в мире, где нет тайны частной жизни и потому нет места для интеллектуальных исследований и творчества».

В фильме робкий сисадмин прямо на наших глазах глубоко выдыхает и делает нечто, что требует огромной смелости и ума, рискует всем, что у него есть, — рискует потерять свободу и жизнь ради того, во что верит. Почти со слезами на глазах он говорит о родных, о девушке, оставшейся в США, о стране, которую навсегда потерял, мрачно шутит, смотрит в камеру с горькой усмешкой человека, который решился…

Кто-то считает, что такие, как он, будут вынуждены платить своими правами и свободами за желание бороться с несправедливостью ровно до тех пор, пока каждый гражданин не потребует сам соблюдения своих прав. А нужны ли эти права большинству? И разве кто-то стал активно бороться против тотальной слежки после героизма Сноудена?

Цитата из к/ф «Сноуден». реж Оливер Стоун.2016. США, Германия, Франция Интерес

Конечно, под контролем, пусть даже пассивным, человек не имеет свободы слова и мысли, нивелируется само понятие частной жизни — ты не можешь обсудить волнующие тебя вопросы со своими единомышленниками «в частном порядке» — его больше не существует. О каком гражданском обществе тогда может идти речь? Разоблачения Сноудена вызвали жаркие споры (как в США, так и в других странах) о допустимости массового негласного наблюдения после 11 сентября 2001 года.

Сноуден, в свою очередь, апеллировал к Нюрнбергским принципам: «Граждане должны нарушать внутренние законы страны для того, чтобы предотвратить преступления против мира и человечности».

Россия предоставила Сноудену временное убежище на год. С 1 августа 2014 года ему был предоставлен трехлетний вид на жительство. В марте 2015 года он выразил желание уехать из России и перебраться в Швейцарию, но до сих пор живет или, точнее, как он признался недавно в интервью FinancialTimes, «только спит в России». В интервью бывший сисадмин говорит, что живет по американскому времени, общается в основном по интернету — русского языка ему хватает максимум, чтобы сделать заказ в ресторане, а живет он на гонорары за лекции и конференции — такие, как TED, например. При этом особого дискомфорта не испытывает, так как в принципе жил так и в США. «С Россией меня связывает немногое. Это потому, что, как бы безумно это ни звучало, я все еще надеюсь уехать», — сказал он 9 сентября в интервью британским журналистам.

Режиссер новой ленты об изгнаннике Оливер Стоун охотно поделился мыслями о феномене Эдварда Сноудена с The Huffingpost. «Как он сказал, «они только изменили портьеры в Белом доме» — про приход Обамы к власти. Были границы доступа… существует также волокита федеральной судебной системы, акты, которые прошли или не прошли, постановления, требующие признать массовую слежку и подслушивания неконституционными, в то же время другие постановления двигались в другом направлении… Таким образом, все это теперь предстает как бюрократический комок, неразбериха, путаница, где какие границы лежат. Потребуются годы, чтобы в этом разобраться.

Весь этот эпизод после 9/11 с откровениями Сноудена и вне их — это исторический роман, поэтому я и сделал фильм. У Джеймса Райзена из New York Times была информация о массовой прослушке еще в 2004 году, но они решили не публиковать это тогда, потому что были вызваны к Бушу [президенту Джорджа Бушу — младшему] и предупреждены об «интересах национальной безопасности». Если бы информация о массовом наблюдении стала бы известна в то время, это вполне могло бы повлиять на результаты выборов в сторону Джона Керри, он тогда выдвигался против Джорджа Буша, который шел на второй срок.

The Times выпустила статью в конце 2005 года — это был первый признак того, о чем некоторые из нас подозревали: что-то неправильное происходит внутри администрации Буша, наряду с политикой допросов и тп.

Июнь 2013 года, пять лет вольготной жизни под «реформаторской» администрацией Барака Обамы, и Сноуден взломал плотину секретности и рассказал о программах типа PRISM [которые получают доступ к персональным данным из баз данных Google, Apple, Yahoo и Microsoft].

Когда я погрузился в создание фильма, я понял, все это только верхушка айсберга. Существуют десятки, если не сотни, программ шпионажа, такие как XKeyscore [что позволяет наблюдать почти за всем, что человек делает через интернет], или Boundless Informant [Безграничный Информатор] — собирает карты по странам с помощью данных, собранных с компьютеров и телекоммуникационных сетей.

Теперь мы пошли еще дальше — кибервойна, которую Обама развязал с первых дней своего правления… было повреждено управление ядерными установками Ирана. Впервые цифровое оружие США было направлено не на защиту. Что и поразило Сноудена — то, что разведывательное управление не столько защищало Америку, сколько наращивало наступательные возможности. И что агенты США снабжали вредоносным ПО японские компьютерные системы. Наших союзников!.. Что уже говорить об Иране, Китае и России. Сейчас происходит гонка цифровых вооружений.

Есть еще «негосударственные» хакеры. Пару недель назад группа под названием «Теневые Брокеры» предупредила разведку о том, что взломали АНБ (Агентство национальной безопасности, National Security Agency) и украли кибероружие, которое, как они говорят, будут продавать с аукциона по самой высокой цене. По сути дела, они говорят: «мы знаем, какое оружие у вас есть, и мы будем действовать против вас теми же методами, если вы не откажетесь от этой формы ведения боевых действий».

— А если выигрывает Трамп?

— Лично я не думаю, что у него есть шанс. Хиллари победит. А посему нас ждет очень каменистая дорога, потому что она будет проводить многоголосую милитаристскую внешнюю политику. И она была ужасным госсекретарем, вероятно, даже хуже, чем Конди Райс. Она очень воинственна и агрессивна.

— Парадокс в век интернета заключается в том, что все большее подключение также означает все большую емкость наблюдения — и не только правительством, но и частными цифровыми компаниями, которые собирают и используют персональные данные по коммерческим причинам. Должно ли это нас волновать?

— Геймеры играют в PokemonGo даже в мемориальном комплексе Кесон-Сити в Маниле… Игра PokemonGo позволяет получить доступ к учетной записи Google, персональным данным пользователя, это совершенно новый уровень вторжения. Такие компании, как Google, получают прибыль от анализа и извлечения данных о вашем личном поведении и привычках. На продаже этих данных зарабатывают в конечном итоге больше, чем на продаже самого продукта. Это капитализм наблюдения. Это действительно новый вид тоталитаризма.

Что касается государственного надзора, сейчас именно частные компании устанавливают программное обеспечение для шифрования, так что правительство не может проникнуть туда каким-либо другим образом. Но они и боятся потерять своих клиентов. Они отошли от коллаборационизма и кричат с другой стороны забора: «Сейчас мы собираемся дать вам конфиденциальность».

Наблюдение — действительно новый вид тоталитаризма. Можете ли вы реально доверять всем этим программам? Вы не знаете. Мы все блуждаем в этой атмосфере неопределенности. Мы следим за своими словами. Это эффект сдерживания. Маккартизм — версия 2.0.

— В новом фильме есть один момент, когда Сноуден предупреждает свою подругу, чтобы она внимательнее следила за тем, что говорит в интернете, но та пожимает плечами и отвечает: «Но мне нечего скрывать». Есть так называемое наивное поколение Facebook, которое уже проглотила новая культура — новая эра наблюдения?

Цитата из к/ф «Сноуден». реж Оливер Стоун.2016. США, Германия, Франция Американцам не нужна свобода, им нужна безопасность

— Я не думаю, что стоит обобщать до целого поколения. Но в какой-то мере это правда. Я думаю, что есть определенная пассивность, чувство «а что мы можем поделать?». Не похоже, что существует альтернативная система связи. Ваш единственный возможный шаг — отключиться от сети, что некоторые и делают. Именно поэтому Сноуден и другие борются за некую эффективную реформу интернет-регулирования.

— Протестующие против АНБ-наблюдения вышли на марш в Вашингтоне, чтобы выразить несогласие с отслеживанием онлайн-активности и телефонных звонков.

Нет никаких оснований полагать, что частные компании не хотят сделать это — защитить частную жизнь своих клиентов от вмешательства со стороны государства. Конкуренция за неприкосновенность частной жизни — это хорошо. С коммерческой точки зрения конкуренция может разрушить монопольный контроль Google над миром. Мне нравится европейский подход, который пытается нарушить монополию Google. Нельзя допустить, чтобы эти парни сходили с ума.

— The New York Times опубликовал огромную статью про основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, предполагая, что он, вольно или нет, играет в пользу русских. В то же время Ассанж до сих пор отказывается критиковать российские репрессии и свободу слова, а Сноуден критикует, называя российское законы законами «старшего брата». В чем различие между Ассанжем и Сноуденом?

Эд Сноуден играет очень в лоб. Он любит свою страну, Соединенные Штаты, и хочет вернуться домой. Он патриот, который просто хочет исправить то, что, по его мнению, не так со страной и покончить с этим. Он большой умница, который, я думаю, мог бы помочь АНБ. Но они его потеряли. Нет никаких признаков того, что он предатель в этом смысле. Он очень жестко критикует русских, он сказал мне это в частном порядке, а также говорит публично.

Я не знаю, понимает ли он, что не смог бы получить убежище в другом месте, кроме как в России, которая находится вне досягаемости американских разведывательных служб. Ни один [американский] отряд не рискнет вызволять его. Китай, Россия и Иран — единственные страны, которые США не смогли бы заставить передать его, или запустить туда коммандос. Даже Китай колебался под их давлением. Ассанж видит мир во власти грозной американской империи, с которой он хочет бороться и ниспровергнуть.

Есть сцена в фильме, где я показываю, что самолет боливийского президента Эво Моралеса вынужден был приземлиться в Австрии, после того как Португалия и Франция отказались разрешить дозаправку на своей территории, потому что подозревали, что Сноуден находится в самолете. Если и это не демонстрирует то, как США доминируют в большинстве стран мира, то я не знаю, что вас убедит.

— Вы много времени провели в России во время создания фильма «Сноуден», включая длинную сессию с Владимиром Путиным. Каково ваше впечатление?

— Путин очень трезвомыслящий. Рациональный. Не эмоциональный. Горячий патриот, который верит в сильную Россию. Он, как говорят там, «cын России». Он вернул сплочённость после того, как страна разваливалась в постсоветские времена Бориса Ельцина. Он сказал олигархам: «Если у вас есть государственные интересы — это нормально. Но мы не хотим, чтобы вы вмешивались в политику». Мы должны сделать то же самое здесь, в США

Путин, безусловно, капиталист, который верит в частное предпринимательство и хочет его процветания. Он пытался построить экономику, которую в настоящее время не щадят западные санкции. Как и лидеры в Китае, он видит, как США стремятся разжечь «цветные революции», как на Украине, чтобы расширить сферу своего влияния и сделать Россию слабой. Мы дразним медведя. Но медведь слишком толстокож», — говорит в интервью накануне выхода своего нового фильма режиссер Оливер Стоун.