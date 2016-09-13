



Юлия Карнаева ИА REGNUM Пир

Самодеятельность и самостоятельность — в решениях, действиях, выступлениях — сегодня в Грузии не поощряется. До тех пор, пока соратники по политической борьбе «поют в унисон», они заслуживают лишь похвалы и уважения. Но как только они осмеливаются сделать самостоятельные заявления, тут же переходят в лагерь оппозиции и подвергаются резкой критике.

Первым на себе такой напор за самостоятельные решения испытал Ираклий Аласания, который на внутрипартийном собрании «Свободных демократов» осмелился обсудить с соратниками свою кандидатуру на пост президента Грузии. Правда, конфликт между тогдашним лидером победившей на выборах 2012 года коалиции «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили и Ираклием Аласания был замят, а Аласания извинился и замолчал на определенный срок, но в конце-концов пути «Грузинской мечты» и «Свободных демократов» окончательно разошлись. Следующим поплатившимся за самостоятельность стал президент Георгий Маргвелашвили, который до сих пор пользуется немилостью учредителя коалиции «Грузинская мечта». А незадолго до выборов 2016 года экс-премьер Бидзина Иванишвили, судя по его публичным выступлениям, решил окончательно «потопить» отмежевавшихся от коалиции «Грузинская мечта» республиканцев. В ходе своей последней встречи с журналистами Иванишвили заявил, что в случае предоставления ему права «второго выбора» он выбрал бы скорее «Свободных демократов», чем Республиканскую партию.

Иванишвили отметил, что критиковал и критикует бывших соратников по коалиции за те реальные ошибки, которые они допустили. Главной ошибкой «Свободных демократов» он назвал слишком сильную приверженность и преданность своему лидеру Ираклию Аласания, а главным достоинством — выраженный прозападный курс, которого придерживается и «Грузинская мечта». Иванишвили пояснил, что в последнее время «Свободные демократы» исправились и уже не так «самоотверженно» относятся к своему лидеру, что, по его оценке, упрочило позиции партии.

Что касается республиканцев, Иванишвили считает, что сегодня у республиканцев минусов гораздо больше, чем у соратников Аласания.

Особенной критике экс-премьер подверг спикера парламента Давида Усупашвили, выделив его деятельность на посту председателя конституционной комиссии и с сожалением констатируя, что тот за четыре года на этом посту «палец о палец» не ударил для внесения в Конституцию неотложных и очень значительных изменений.

Одним из таких необходимых изменений Иванишвили назвал изменение порядка выборов президента. Он пояснил, что президент, права и полномочия которого по действующей Конституции ограничены, не должен избираться путем всенародного голосования, а должен назначаться на должность. В существующей в Грузии реальности и при парламентской форме правления президента с такими ограниченными правами должен назначать парламент, заключил Иванишвили и несколько раз подчеркнул, что для изменения этого порядка избрания президента республиканцы ничего не сделали и пальцем не пошевельнули.

По мнению экс-премьера, республиканцы намеренно блокировали проведение таких изменений, так как с самого начала заигрывали с президентом Маргвелашвили, пытаясь обрести в его лице друга.

Давид Усупашвили ответил на это обвинение на следующий день, созвав пресс-конференцию в парламенте, и назвал заявления Иванишвили заблуждением и ложью. По его информации, конституционная комиссии работала в действительности не 4 года, а год и семь месяцев, и за этот период подготовила 101 очень конкретное предложение. Причем, авторами большей части этих предложений были именно республиканцы, в том числе член партии, конституционалист Вахтанг Хмаладзе.

«В этом документе вы найдете 2 или 3 предложения, которые внесла «Грузинская мечта», а все остальное сделали представители неправительственного сектора и республиканцы», — заявил Усупашвили.

По его же информации, в документе есть сведения о том, кто посещал заседания конституционной комисии, а кто пропускал их. В числе тех, кто бойкотировал работу комиссии вместе с членами ЕНД, были и представители «Грузинской мечты», сообщил спикер парламента.

Что касается порядка избрания президента, в блокировании изменения которого Иванишвили обвинил республиканцев, Давид Усупашвили напомнил, что именно его партия еще в составе конституционной комиссии 1993−1995 годов выступала за непрямые выборы президента парламентом, но за все эти годы провести такое изменение не смогла.

«Мы еще тогда говорили, что прямые выборы президента нашей стране не подходят. Мы увидели, что не подошли. При парламентском правлении президент не должен избираться народом. Это наша позиция», — подчеркнул Давид Усупашвили.

По его словам, заявление на эту тему член Республиканской партии Вахтанг Хмаладзе сделал и в 2013 году, пояснив, что президент не должен избираться путем всенародного голосования. Но тогда президентом страны был Михаил Саакашвили, а Георгий Маргвелашвили был для Бидзины Иванишвили «еще хорошим парнем», и в коалиции это заявление вызвало ажиотаж, особенно со стороны Иванишвили, напомнил лидер республиканцев.

«Потом, когда Маргвелашвили не оказался для Иванишвили «хорошим человеком», уже на республиканцев свалили то, что Маргвелашвили был избран прямым путем. А что должны были сделать республиканцы? Свои девять голосов размножить на ксероксе и превратить в 215 голосов, чтобы записать в Конституции, что президента следует избирать иначе?» — с недоумением отметил Давид Усупашвили.

По его оценке, заявления Бидзины Иванишвили уже выходят за рамки политических дебатов. Усупашвили заверяет, что он всегда был противником публичного обсуждения внутренних межпартийных вопросов, но на этот раз решил ответить публично и доказать свою правоту документально, так как прозвучали безосновательные и ложные обвинения.

Бидзина Иванишвили цель своих публичных заявлений и оценок и не скрывает: он желает видеть в будущем парламенте основанную им партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в подавляющем большинстве и не сомневается, что так это и будет.

Остальные партии, судя по его общению со СМИ, серьезной конкуренции этой политической силе составить не могут. Тем более, бывшие члены коалиции «Промышленники», которые после окончания срока регистрации вдруг оказались за бортом избирательной кампании. ЦИК аннулировал регистрацию этой партии из-за непредоставления партийных списков, хотя сами лидеры партии утверждают, что списки были представлены. Иванишвили пояснил, что «Промышленники», которые ранее в составе коалиции отличались антизападными настроениями, в последнее время приобрели явно пророссийскую направленность, что для правящей силы оказалось неприемлемым.

Тот исход выборов, который прогнозирует Бидзина Иванишвили, вполне вероятно, вызовет недовольство остальных политических сил. И хотя ряд грузинских экспертов считает, что сегодня благодатной почвы для новой революции нет, власти уже поговаривают о возможных провокациях, которые, по их информации, готовит к выборам «Единое национальное движение». Те, кто бьет тревогу, скорее всего, опираются на богатый «опыт» и «прошлые заслуги» ЕНД в этом направлении. А учитывая тот факт, что у ЕНД имеются множественные открытые и тайные сторонники в лице новообразованных политических партий, можно ожидать и масштабных акций протеста. Тем более, что при наличии достаточного финансирования собрать на эти акции критическую массу людей — сторонников «оппозиции» особого труда не составит.