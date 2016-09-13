



Commandernavy Иранские солдаты на параде

Согласно ряду сообщений, Исламская республика Иран разворачивает российские системы ПРО С-300 и либо ведет переговоры, либо уже сделал заказ на поставку 300 основных танков Т-90 и по меньшей мере 30 многоцелевых истребителей Су-30, также произведенных в Российской Федерации.

В действительности же лишь небольшая часть заказов на поставку Ирана российского вооружения воплотилась в жизнь, и вероятность того, что они воплотятся в ближайшем времени невелика, пишет Том Купер в статье для War is Boring.

История торговли оружием между Москвой и Тегераном уходит своими корнями еще во времена правления шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, близкого союзника США. Когда бы Вашингтон ни проявлял нежелание поставлять вооружение, которое просил Тегеран, шах неизменно направлял заказ на схожее оборудование Советскому Союзу.

Именно так и произошло, когда Иран приобрел не только 300 единиц ЗСУ-23−4 «Шилка», но и комплект тактических баллистических ракет Р-17, а также пусковые установки к ним с 1969 по 1978 год.

После того как Ирак вторгся в Иран в конце сентября 1980 года, Москва связалась с Тегераном с предложением продажи оружия и сотрудничества. Тогда Исламская республика отклонила предложение СССР и на протяжении следующих восьми лет Советский Союз продавал оружие Ираку.

Значительные изменения в отношениях между двумя государствами произошли, после того как Тегеран согласился на перемирие, предложенное ООН в 1988 году. В то же самое время Советский Союз находился в глубок экономическом кризисе, и руководство страны пыталось поправить ситуацию с помощью поставок оружия.

Представители Советского Союза связались с Ираном с предложением о покупке 72 истребителей МиГ-29, 24 МиГ-31 и 36 Су-24. Тегеран, по-прежнему справляясь с последствиями долгой войны, едва смог накопить средств на покупку 18 МиГ-29 и 12 Су-24, поставки которых начались в начале 1990-х годов. С учетом того, что США и их союзники были обеспокоены вторжением Ирака в Кувейт, это соглашение прошло почти незамеченным, и все летательные аппараты были доставлены между 1990 и 1992 годами.

В 1990 году благодаря тому, что в стране улучшилась экономическая обстановка, Тегеран смог разместить заказ на 48 дополнительных МиГ-49 и 24 МиГ-31. Однако из-за развала Советского Союза и давления со стороны США заключение контрактов по этим сделкам так и не состоялось.

В 1992 году Тегеран заказывает 48 МиГ-27, 24 МиГ-31, 12 Ту-22, а также два самолета-радара А-50. Москва была готова продать самолеты, однако из-за давления Вашингтона, в том числе прямого предложения купить 24 МиГ-31, предназначаемых для Ирана по цене, больше предложенной Ираном, Кремль отказался от сделки.

Таким образом, несмотря на многочисленные сообщения об обратном, Иран так и не получил МиГ 31 или Ту-22.

После того как в Иран с 1987 по 1989 годы были поставлены 60 китайских истребителей «Шэньян F-7», все слухи о том, что в страну были поставлены более современные летательные аппараты, оказались неподтвержденными.

Ситуация практически изменилась в 2001 году, когда Тегеран уже даже внес аванс за 24 МиГ-31, чтобы предотвратить возможное вмешательство США. НА этот раз давления Вашингтона оказалось достаточно, чтобы вынудить Россию к тому, чтобы Москва провела новые переговоры и поставила различные системы противовоздушной обороны, вместо истребителей и бомбардировщиков, в том числе 30 зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

С тех пор и года не проходит, чтобы не появилось очередное заявление о предполагаемой массовой закупке российских летательных аппаратов Ираном. Самыми недавним примером являются нашумевшие сообщения 2007 года о том, что Иран приобретет 250 Су-30 или 270 Су-27. Слухи не прекращались до тех пор, пока глава «Рособоронэкспорта» Сергей Чемезов не опроверг их напрямую.

Именно тогда Иран заказал системы С-300 и заплатил за них вперед. Сделку заблокировал бывший президент России Дмитрий Медведев, в результате чего Тегеран подал на Москву в суд с требованием возмещения в размере почти $4 млрд.

В июле 2015 года израильский сайт DEBKAfile объявил о то, что Иран заказ 100 Ил-78МКИ, через месяц заявив, что Китай согласился продать Исламской республике 150 истребителей «Шэньян J-10». Как обычно, эта информация оказалась всего лишь слухами. По случайности или специально, но сообщения 2007 года появились тогда же, когда Вашингтон вел переговоры о продаже истребителей-невидимок F-35 Израилю, а также дополнительных F-15 Саудовской Аравии.

Тем не менее история с выдуманными поставками оружия не помешала различным новостным агентствам муссировать подобные слухи. В начале 2016 года, например, прошло сообщение, согласно которому Тегеран планирует закупить несколько сот Ми-17 (экспортный вариант вертолета Ми-8) у России.

Хотя нет сомнения в том, что Иран заинтересован в некотором российском вооружении, Тегеран не менее заинтересован в другом. Тегеран не раз сталкивался с проблемами при ведении дел с Россией не только из-за постоянных срывов договоров на боевое летательные аппараты, но и в связи с громадными превышениями сметы при строительстве двух реакторов в Бушире, а также отказ России предоставить трансфер иранской нефти и газа по своим рекам и каналам.

Многие влиятельные лица в Иране по меньшей мере скептически относятся к надежности России. Но прежде всего, при заключении любого соглашения на поставки оружия между Ираном и Россией необходимо учитывать более фундаментальную проблему — саму систему власти в Исламской республике.

Обычно в Иране правят народно избранное правительство и парламент. Однако конституция Ирана отдает исключительную верховную власть и право принимать законы Богу и, таким образом, требует, чтобы все демократические процедуры и права были подчинены Совету хранителей конституции и Верховному лидеру страны Сеййид Хосейни Хаменеи.

Хаменеи также занимает пост главнокомандующего вооруженными силами, является временным главой трех палат правительства и директором СМИ страны. Это не означает, что Хаменеи правит страной как всемогущий автократ. Его власть зависит от поддержки десятков противостоящих друг другу групп, большая часть которых является частью или по меньшей мере имеет связи со Стражами исламской революции.

Столкнувшись с ростом влияния таких групп, Хаменеи нашел решение в том, что позволил различным группам взять под свой контроль различные сегменты иранской экономики, в том числе банки и страхование, судебную систему, строительную индустрию, сектор недвижимости и оборонный сектор.

В результате этого получилась, считает автор, довольно неэффективная структура власти, которая не способна принимать решения. Ираном правит официальные правительство и парламент, тогда как последнее слово остается за верховным лидером. Он, в свою очередь, должен удовлетворять интересы слишком большого числа различных заинтересованных групп.

Именно благодаря этому, несмотря на запрет на покупку российского вооружения, пока не будут поставлены С-300, Корпус стражей исламской революции получил разрешение на покупку 24 танков Т — 90 в конце 2015 года. Вместо того чтобы поставить их в войска страны, командование корпуса передало их двум частным военным компаниям, верным правительству президента Сирии Башара Асада, а также двум группам иракских суррогатов корпуса в Сирии.

Более того, когда регулярные войска армии Исламской республики решили разместить заказ на 300 Т-90, различные силы корпуса надавали на Хаменеи, чтобы тот отменил заказ.

Из-за этого иранскому генеральному штабу не оставалось ничего другого, кроме как заявить, что Т-90 устарели, поскольку Иран сам может просто произвести свой собственный новый танк «Карар» на фабрике по производству в городе Доруд.

Как в случае с большим числом проектов Ирана, «Карар» существует только в виде прототипа. Хотя с технической точки зрения проект выполним, крайне маловероятно, что Тегеран будет действительно производить эту машину в больших количествах. Для этого потребуется поддержка правительства, верховного лидера и десятка различных групп, контролирующих различные учреждения и компании, на которых производится необходимое для такого проекта оборудование.

По тем же самым причинам — поскольку приоритетом Корпуса стражей исламской революции на данный момент является спасение правительства Сирии — заказ на покупку Су-30 на сегодняшний день маловероятен. Даже если представить себе, что Москва и Тегеран найдут способ организовать что-то вроде внутреннего производства по лицензии и если предположить, что Вашингтон не вмешается в этот процесс, из-за яростной конкуренции между внутрииранскими группами, контролирующими различные части оборонного сектора Ирана, эффективного управления таким проектом почти точно ждать не приходится.