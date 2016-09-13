Турция, очертив реку Евфрат как западную границу «Курдских отрядов народной самообороны», начала операцию в подконтрольном ИГИЛ (запрещена в России) Джараблусе, расположенном напротив района Каркамыш города Газиантеп, силами 500 военных Командования сил специального назначения и около 2 тысяч бойцов Свободной сирийской армии. В рамках операции под названием «Щит Евфрата» по целям ИГИЛ (запрещена в РФ) в Джараблусе был открыт огонь из танков, гаубиц, реактивных установок залпового огня. В первый день боевики Свободной сирийской армии вошли в Джараблус и полностью захватили его уже в вечерние часы…

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ и контрабанда нефти

После начала операции был убит один турецкий солдат, есть раненые. Пограничная территория, да и Турция в целом находятся в состоянии боевой тревоги. По всей вероятности, удалось убедить армию, не желавшую в недавнем прошлом проводить какие-либо военные операции в Сирии, несмотря на сильное желание правительства.

В связи с проведением операции обширная территория напротив пограничной линии с Джараблусом губернаторством Газиантепа была провозглашена «особой зоной безопасности». Запрещен въезд и выезд из района Каркамыш. Все дороги, ведущие к этому району, перекрыты жандармами, никому не разрешается проезжать в район. Полевой госпиталь, социальный объект в квартале Сойлу, в котором находятся танки, были преобразованы в штаб-квартиру бригад оказания медицинской помощи и Управления экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях. В районе местонахождения социального объекта в режиме полной готовности находятся многочисленные кареты скорой помощи. В этом районе был также развернут палаточный полевой госпиталь.

С 2013 года по настоящее время Джараблус находился под контролем ИГИЛ (запрещена в РФ), и за это время давление курдов на ИГИЛ возрастало. Турция была против того, чтобы ИГИЛ была вытеснена из Джараблуса силами курдов, опасаясь курдского коридора. Турция была вынуждена начать операцию силами своих групп в целях предотвращения проведения операции в Джараблусе Курдскими отрядами народной самообороны, подконтрольными Сирийской демократической армии. Она пошла на этот шаг для того, чтобы избавиться от видимости поддержки ИГИЛ и оказываемого давления. Кроме того, Турция, после инцидента со сбитым российским бомбардировщиком, благодаря давлению и мерам, предпринятыми Москвой, не имела возможности предпринимать какие-либо действия в буферной зоне и лишь после встречи 9 августа в Санкт-Петербурге смогла вздохнуть свободно и нашла удобный случай для возвращения в игру в регионе. Если Турция, указывающая во всех заявлениях борьбу с ИГИЛ в качестве цели операции, продолжит отстаивать свою жесткую позицию в отношении Курдских отрядов народной самообороны, либо станет предъявлять их в качестве цели после ИГИЛ, полагаю, это вызовет недовольство со стороны как России, так и США.

Если благодаря этой операции на севере Сирии ослабеют позиции группировки ИГИЛ, вербовка в ряды которой активно осуществляется на территории Турции, есть вероятность того, что она активизируется в Турции. Она уже показала это посредством осуществления некоторых терактов. Это означает, что хочет Турция этого или нет, она будет сражаться с ИГИЛ. Война и так началась в Сирии. Хочет она того или нет, но Турция предпримет усилия по уничтожению сети ИГИЛ внутри страны.

Отныне нас ждут очень тяжелые времена, поскольку даже если у турецких ВВС для входа в Сирию и будет «борьба с ИГИЛ» в качестве политической причины, все же не будет независимой и реалистичной политической цели для единоличного уничтожения группировки. Более того, в ходе продолжающейся войны, основанной на курдской проблеме в самой Турции, выход из Сирии будет сильно затруднен. Вспомним высказывания как Эрдогана, так и вице-президента США Байдена: «Присутствие Турции в Сирии продолжится по времени столько, сколько потребуется для очистки от ИГИЛ, готовность соответствующая».

Турцию ждут тяжелые времена, поскольку в начатой операции противник турецкой армии одновременно находится и в самой Турции. Существует определенная последовательность, ставшая своего рода «правилом» за годы существования курдской проблемы: время наибольшего насилия считается временем для новых соглашений и новых уступок; стороны призывают друг друга за стол переговоров посредством насилия, используя последнее в качестве козыря. В этой связи следует расценить действия Союза курдских общин сразу после крупных терактов в Элязыге, Ване и Битлисе как призыв согласно этому правилу к «возврату к переговорам», к которому воззвали в течение суток с момента терактов.

Успехи курдов в Сирии в ходе противостояния с ИГИЛ незамедлительно отражаются на турецкой границе. После захвата города Манбидж атака террориста-смертника ИГИЛ во время свадебной церемонии в городе Антеп показывает, что «правило» действует. Более того, ИГИЛ, помимо собственных терактов, будет стремиться к разобщению турецких, курдских, арабских этнических линий и делать все возможное для расширения Турции на Ближний Восток.

Будем надеяться, что операция Турции против ИГИЛ не внесет еще большей путаницы в и без того непростой сирийский баланс. Но, кажется, будет ровно наоборот, и, по всей видимости, судьба Сирии и Турции будет общей… Одним словом, Турцию ждут тяжелые времена.