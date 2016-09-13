С 6 сентября по 8 сентября этого года в Нагорном Карабахе с пастырским визитом побывал католикос всех армян Гарегин II. В сопровождении членов Высшего духовного совета он посетил монастырь Гандзасар, на службе в котором присутствовали президент НКР Бако Саакян, председатель Верховного совета Ашот Гулян, солдаты и жители села Ванк. В монастыре Его Святейшество приветствовал архиепископ Паргев Мартиросян, предводитель Арцахской епархии. Католикос передал свое отеческое благословение верующим, восхваляя и молясь Господу о предоставлении возможности посетить Нагорный Карабах во время празднования 25-й годовщины его независимости. Утром 8 сентября Гарегин II в сопровождении генерал-майора Вардана Балаяна прибыл на военные позиции, чтобы передать свое благословение командирам и солдатам на переднем крае. А в Степанакерте было проведено очередное заседание Высшего духовного совета. О подробностях визита католикоса нам рассказал архиепископ Паргев.

armenianchurch.org Архиепископ Паргев (крайний слева) и католикос Гарегин II (второй слева) на передовой

ИА REGNUM : Арцах принял высокую делегацию — Высший духовный совет Армянской апостольской церкви во гласе с католикосом. Это знак признательности юбилейной даты или что-то большее?

В истории Арцаха впервые произошло такое событие как заседание Высшего духовного совета Армянской апостольской церкви. Для нас это и знаменательное, и исключительное, и историческое событие. Да, конечно, это и дань, и признательность юбилейной дате. По этому случаю сам католикос отслужил 8 сентября в храме Всеспасителя в Шуши молебен за Отечество.

ИА REGNUM : Его Святейшество, католикос всех армян Гарегин II уделил немалое внимание армии Нагорного Карабаха. Что это значит с духовной точки зрения?

Его Святейшество побывал на позициях и встречался с воинами, общался со своими духовными чадами, познакомился с условиями, в которых они проживают и несут военную службу. Помолился за них и благословил, напутствовал хранить веру и высокий моральный облик защитника Отечества.

ИА REGNUM : Как воины Нагорного Карабаха, паства и верующие относятся к этому пастырскому визиту Святейшего отца? Что он значит для вас?

Пребывание католикоса всех армян в Арцахе — это особое, радостное и знаменательное событие для всех нас. Его напутственные слова и благословение несут нам всем особое вдохновение. Его визит действительно стал праздничным событием.

ИА REGNUM : Степанакерт отметил в сентябре этого года праздничную дату — 25 лет восстановления независимости Нагорного Карабаха. Чем она является для Вас? С какого года Вы отсчитываете государственность Арцаха?

25-летие независимости Арцахской республики является особым и столь желанным праздником как для арцахцев, так и для всех армян. Что касается нас, то мы ведем отсчет государственности Арцаха с первой половины V века, после того как ниспала Армянская царственность, а в восточной Армении — в Арцахе, Утике, Пайтакаране и на левобережье Куры — была создана Армянская царственность со своим царем и католикосом. То, что называли когда-то Кавказским Албанским царством и Албанским католикосатом.

ИА REGNUM : Что Армянская апостольская церковь, святой — да хранит его Господь — Эчмиадзин могут сделать для укрепления самостоятельности и суверенности Нагорно-Карабахской государственности, независимости его Церкви и вдохновения его людей?

Святая Армянская апостольская церковь во главе с Эчмиадзином делают абсолютно все для укрепления нашей независимости и полнокровного функционирования Арцахской епархии, постоянно оказывая всяческую поддержку.

ИА REGNUM : Просим Вашего благословления для всех друзей Арцаха и симпатизирующих делу Нагорного Карабаха.

Да благословит Господь всех наших друзей и тех, кто симпатизирует Арцаху. Да сохранит Господь их от всех искушений и испытаний. Аминь.