На днях Калининградскую область посетила внушительная — 56 человек — делегация из Чехии. Это были не простые туристы, а школьники-русисты во главе с президентом Чешской ассоциации русистов Йиржи Клапкой. Визит чешских друзей стал настолько неожиданным, что директор Калининградского историко-художественного музея Сергей Якимов назвал приезд «поразительным народным движением». Корреспондент ИА REGNUM пообщался с господином Клапкой.

Андрей Выползов ИА REGNUM Президент Чешской ассоциации русистов Йиржи Клапка и чемпион роботов СССР, хранящийся в музее Калининграда

ИА REGNUM : Приезд чехов в Калининград в таком количестве — событие из ряда вон выходящее. Мы всё ратуем за то, чтобы поляки к нам чаще приезжали, и не только за бензином. А тут на тебе — чехи. Как вы решились?

То, что чех — не частый гость в Калининграде, мы поняли, когда наш автобус часа три простоял на вашей границе. Русские пограничники, скажу честно, были удивлены нашей компанией. Стали расспрашивать у меня, к кому еду в Калининград, кого знаю в России. Я говорю, что хорошо знаю в России президента (с хитрецой выдерживает паузу). Президента Российской академии образования Людмилу Алексеевну Вербицкую. Она возглавляет Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы, где я в президиуме. Пограничники просят её телефон. Дал им. Не знаю, звонили ли ей, но нас пропустили.

А на такую поездку мы решились спонтанно. После того как в Карловых Варах месяц назад открылась выставка историко-художественного музея из Калининграда «Прусские маршруты Карла IV», мы неожиданно для себя заново открыли вашу страну. Например, оказалось, что до Калининграда от Праги всего 13 часов езды на автобусе.

Когда же мы сообщили членам Чешской ассоциации русистов, что едем в Россию, то через три дня объявилось 50 желающих. А через две недели — уже 150. За свой счёт. Мы бы набрали три автобуса, но это не в наших силах, потому что мы не профессиональные организаторы. Я, например, музыкант. Делали всё в первый раз. В итоге в один автобус, который мы просто арендовали, поместилось 56 человек.

ИА REGNUM : Чем занимается ваша ассоциация?

Мы издаём книги русских писателей и поэтов, песенники. Например, какой чех не любит русскую песню «На нас напали злые чехи» (смеётся). Участвуем в музыкальных вечерах. Но главное наша гордость: уже 50 лет — без перерыва, несмотря на политические метаморфозы, — мы организуем всечешский конкурс «Арс поэтика — памятник Пушкину» (ars poetica — лат. «искусство поэзии». — Авт.), где чешские дети, студенты и даже взрослые читают стихи и поют по-русски. Во времена Чехословакии в конкурсе участвовало до полумиллиона человек. Можете себе представить? Но энергия не теряется и сегодня. Да, с 90-го года русский не является обязательным, но он остаётся в школах «вторым» иностранным языком.

Елена Чепинога westrussia.org Чешские школьники-русисты в историко-художественном музее Калининграда

ИА REGNUM : Вы так красиво рассказывает о России и русских, а я вот специально к нашей беседе распечатал сегодняшнюю новость под заголовком «Спецслужбы Чехии обвинили Россию в информационной войне».

Ну-ка, ну-ка (читает): «Действия спецслужб России были сконцентрированы на проникновение в чешские СМИ и распространение дезинформации, а также насаждение среди населения лозунга «Все лгут».

Вы знаете, я русист, но это не значит, что я русофил. Правда есть то, что если в чешских СМИ идёт информация о России, то она только плохая. Когда у нас был протекторат (речь идёт о протекторате Богемии и Моравии времён гитлеровской оккупации. — Авт.), то даже в апреле 45-го года по радио шла православная месса по-русски. И вообще всю войну читали по радио стихи Пушкина, Лермонтова. А сейчас в чешском эфире вы не услышите ни одной русской песни. Ни одной.

ИА REGNUM : Продолжаю читать заголовки из чешской прессы. «Сегодня в Чехии проходят воздушные учения НАТО», «Транзитом по Чехии идёт бронетехника НАТО из Польши в Германию». Как рядовые чехи относятся к этому?

Попы показывают танкам.

ИА REGNUM : В Праге много русских туристов?

Много. Особенно, когда в России что-то празднуют. Хотя за последний год видно уменьшение туристов. Мы понимаем, что это из-за того, что рубль упал.

ИА REGNUM : На вашей памяти были какие-то стычки между чехами и русскими?

Я ни разу не встречал и не слышал от других, что бы чехи обидели русского. Если чеху за 35 лет, то он однозначно знает русский язык и, уверяю, поможет русскому в любой ситуации. Поймите, рядовые чехи с русскими не воюют.

ИА REGNUM : Я тоже общался с чехами. Помню в Праге одного пожилого мужчину, прекрасно говорящего по-русски и доброжелательного к нам. Единственное, чего он не мог простить, — так это Пражскую весну. Причём не мог простить мне, родившемуся через семь лет после этого события.

Обида жива. Но на это я говорю своим соотечественникам — а вы уже забыли, как нас обидели немцы во время Второй мировой войны? Во время интервенции 1968 года погибло 108 человек, а от рук немцев в сороковые годы — миллион. И я спрашиваю, кто больше навредил?

ИА REGNUM : Тем не менее чехи акцентированно отмечают годовщину событий августа 68-го. Вот и на днях, читал, митинговали…

Митинговали? Вы посчитали, сколько там было человек? Пришли те, кому заплатили. Вы же понимаете, в чьих руках чешские СМИ?

ИА REGNUM : В чьих?

Не в чешских! Может быть, немецких, а может быть, американских. Я вам сейчас расскажу замечательную историю о «русской угрозе». У вас есть знаменитый хор имени Александрова, который любят во всей Европе, и на выступлениях которого — во время гастролей в Праге — я неизменно выступаю концертмейстером. Несмотря на то, что билеты дорогие (хорошие места до ста евро стоят), там всегда аншлаг. Например, следующее турне хора будет в мае 2017 года, а самые дорогие билеты уже распроданы.

Так вот, наши дураки писали в прессе, что это плохой ансамбль, что певцы третьей категории. Но наш выдающийся певец Карел Готт, а также люди серьёзной музыки — Эва Урбанова, Феликс Словачек — разрушили эти козни. Они заявили о том, как они уважают хор Александрова. Но что делают наши СМИ? Присылают мне зелёного журналиста. Он спрашивает: «Господин Клапка, как вы можете вести концерт, когда русский хор поёт милитарные песни?» Спрашиваю, какие? А он выдаёт: «Например, про ракеты». Знаете, что он имел в виду?

ИА REGNUM : ???

Песню «Катюша»! Ха-ха-ха!!! Я его лишь спросил: «Вы говорите по-русски?» Нет, отвечает. Тогда я ему сказал: «Если бы вы учили русский, то бы знали, что Катюша — это русское женское имя. Идите учите русский язык!»

А что касается митингов, то опять же во время выступления хора имени Александрова мне звонят с радиостанции и просят в прямом эфире прокомментировать демонстрацию против русского хора под окнами филармонии. Я выглядываю и говорю радиослушателям: «Вы совершенно правы. Демонстрация. Целых шесть человек!» Пришли те, кому заплатили.

wikimapia.org Крест святого Адальберта под Калининградом

ИА REGNUM : Вернёмся к Калининграду. Тот факт, что наш город основал чешский король Пржемысл Отакар II, может сыграть свою роль в планах чешских туристов обязательно посетить Калининградскую область?

Отакар — это одно, а вот святой Адальберт Пражский, замученный на территории современной Калининградской области, — это совсем другое.

ИА REGNUM : Кто, извините, круче?

Святой Адальберт, или по-нашему Войтех. Он был епископом Праги и автором старейшей легендарной чешской песни «Господи, помилуй ны!» Конечно, все мы понимаем, что наш славный Войтех делал в Пруссии. По сути, участвовал в колонизации. Но он — покровитель Чехии и Польши, и это очень важно для наших граждан.

На следующий год католический мир отметит 1020-летие мученичества св. Адальберта (по данным средневековой хроники, миссионер был убит пруссами 23 апреля 997 года. — Авт.), и это хороший повод организовать настоящее паломничество чехов в Калининград. Я буду способствовать этому на своём творческом, культурном уровне. Прошу помочь и вас.

Также, пожалуйста, передайте вашим властям, чтобы поставили указатели к кресту святого Адальберта (установлен на символическом месте его гибели в районе г. Балтийска Калининградской области. — Авт.). А то, если бы не наши друзья из калининградского музея, мы бы так и не нашли крест. И то, сами калининградцы с первого раза не нашли это место. Мы не знали, где припарковаться автобусу, не нашли тропинку. И пусть поставят табличку о нашем Войтехе на трёх языках — русском, чешском и польском. Это то, что нас, славян, объединяет.