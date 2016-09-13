Радость от перенаправления потоков нефтепродуктов из России через Прибалтику не только преждевременна, но и вредна. В связи с решением «Транснефти» хочется задать вопрос нашим оптимистическим патриотическим аналитикам: а почему это не было сделано раньше?

Ход конём. Не охраняемая мелкая городская пластика. Москва. Большая Ордынка

Почему до сих пор мы продолжаем нашими деньгами подкармливать режимы, которые прямо заявили о своей ненависти к нашей стране? Говорить (и справедливо) о том, что не хватает мощностей по перевалке нефтепродуктов в российских портах можно было еще в 2012 году (!!), когда был бум высоких цен на нефть. Но с 2014 года процесс увода наших денег из прибалтийских портов точно можно было начинать. Вместо этого мы еще почти 2 года субсидировали националистические режимы.

Что же касается радостных заявлений о том, что теперь мы «добьём прибалтов», то кроме как преждевременным заблуждением, эти заявления трактовать сложно. Основную прибыль этим портам дают контейнерные грузы. Нынешнее падение показателей перевалки контейнеров в прибалтийских портах — это отнюдь не дальновидная политика российского руководства, а элементарный кризис. И даже в кризис прибалтийские порты обрабатывают большое количество контейнерных грузов, предназначенных для российского рынка. Уход «Транснефти» из Прибалтики — катастрофа только для узкого сегмента олигархов портового рынка, которые после СССР сумели отжать терминалы по перевалке нефти и сидели на этой трубе. И если они до сих пор ещё не поняли, что труба может в любой момент пересохнуть, то это только показатель российской щедрости, а не нашего стратегического планирования.

Но правила игры за рынок контейнерных перевозок — иные. У Российского государства нет в руках «рубильника», благодаря которому можно одним движением перенаправить контейнерный поток в наши порты.

Быстрота перегрузки, качество хранения, удобная логистика, прозрачные тарифы и, наконец, понятные таможенные процедуры — вот то, что делает государство конкурентоспособным на этом рынке. И если логистика и качество обслуживания в российских портах уже способно конкурировать с прибалтийскими портами, то по двум важным параметрам — транспортным тарифам и таможенным процедурам мы проигрываем и сильно.

До тех пор, пока эта ситуация не изменится, мы можем сколько угодно радоваться возвращению «грязных» грузов в наши порты. Основные деньги останутся в Прибалтике, а значит, мы собственными руками будем кормить враждебные нам режимы, которые спят и видят, как в России свершится государственный переворот, как Россия будет военным путём побеждена, расчленена и подчинена Западу, а сами хотят принять участие в этих перевороте и расчленении, претендуя на особую роль в «оккупационной администрации».