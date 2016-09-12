Когда госсекретарь США Джон Керри вышел из комнаты переговоров и заявил, что США и Россия пришли к соглашению о всестороннем перемирии в Сирии, он выглядел крайне измотанным. По его виду можно было сказать, что достигнутое соглашение носит рискованный характер. Оно может привести к номинации на Нобелевскую премию мира или стать очередным просчетом США. По словам самого Керри, это соглашение является «возможностью, и не более того, до того как оно станет реальностью», пишет Дэниэл Р. ДеПетрис в статье для National Interest.

Разрушенная Сирия

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Если сравнить его с предыдущим поддержанным США и Россией соглашением о режиме прекращения огня в Сирии в феврале, целью которого по большей части было остановить насилие и упростить доставку гуманитарной помощи, достигнутое сейчас соглашение носит характер более конкретный и амбициозный. Так, ВВС правительства президента Сирии Башара Асада не будут наносить удары в определенных районах страны, где расположены члены так называемой умеренной сирийской оппозиции. Перемирие между правительственными войсками и оппозицией началось 12 сентября, и после семи дней тишины США начнут планировать совместные с Россией военные операции против экстремистов. Более того, важная дорога «Кастелло», которая ведет в Алеппо будет демилитаризована, чтобы по ней в город могли пройти гуманитарные конвои.

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Это уже второй раз, когда Вашингтон и Москва предприняли попытку заключить соглашение, с помощью которого уровень насилия снижается до такого уровня, когда сформированный из представителей оппозиции в Эр-Рияде Высший комитет по переговорам сможет вернуться к прямому политическому диалогу с правительством Асада. Сирийская политическая оппозиция заявила США, что они не вернутся за стол переговоров, пока Асад не прекратить бомбить мирных жителей по всей стране.

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На данный момент необходимо ответить на пять вопросов, касающихся будущего Сирии:

Во-первых, каковы будут инструменты принуждения сторон к соблюдению перемирия? Если сейчас Асаду приказали, по мнению автора, не пускать свою авиацию в те регионы, которые указаны США и Россией в качестве местонахождения умеренной оппозиции. Однако что произойдет, если Асад сначала выполнит требования, а потом откажется от них или проигнорирует их вообще? Без каких-либо мер наказаний ничего не держит Асада от возобновления бомбардировок через несколько дней или недель.

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Во-вторых, важно понять, как будет осуществляться мониторинг. Правительственные и оппозиционные силы, как предполагается, отойдут с позиций на дороге «Кастелло» и превратят эту территорию в демилитаризованную зону, чтобы представители гуманитарных организаций могли делать свою работу более эффективно. По словам государственного секретаря США Джона Керри, отвод войск с дороги будет включать в себя «некоторую степень мониторинга», однако было бы неплохо знать точно, как он будет осуществляться, считает автор.

Будут ли это вооруженные силы ООН, которым для это потребуется одобрение «разобщенного и неэффективного» Совета Безопасности ООН? Или правительственные войска и вооруженные формирования оппозиции должны следить за собой сами? Это важные вопросы, поскольку гуманитарные организации должны иметь гарантии, что их сотрудников не расстреляют на этой дороге. Любое насилие ставит крест гуманитарной деятельности и продлевает страдание людей в Алеппо.

В-третьих, важным вопросом является то, как будут осуществляться совместные операции между США и Россией. Предполагается, что российские и американские официальные лица создадут совместный разведывательный центр для осуществления сотрудничества по нанесению ударов по позициям ИГИЛ (запрещено в РФ) и «Джабхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещена в РФ). Предполагается, что нанесение ударов по целям должно быть согласовано обеими сторонами. Легко можно себе представить, что США и Россия будут часто не соглашаться друг с другом относительно того, является ли цель легитимной или нет. Существует ли механизм разрешения разногласий, запускаемый в случае отсутствия согласия в разведывательном центре?

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В-четвертых, будет ли умеренная оппозиция отделена от «Джабхат ан-Нусра»? Если экстремисты из этой группировки, которая является филиалом «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), орудуют на тех же самых территориях, что и оппозиция, на всем соглашении можно будет ставить крест. Если представители оппозиции не выведут свои войска из этих регионов или отстранятся от «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ), сложнее будет винить в правительство Асада и Россию в уничтожении не экстремистски настроенных бойцов.

И, наконец, необходимо ответить на вопрос, если насилие в стране удастся сократить, что будет дальше. Предположим, что режим прекращения огня, введенный при помощи США и России, работает идеально. Насилие между правительственными войсками и оппозицией сокращается, гражданское население больше не подвергается ни авиаударам Дамаска, ни минометным обстрелам оппозиции, агентства ООН успешно добрались до каждой осажденной территории в стране, а представители Дамаска и оппозиции вернулись к переговорам.

Это будет замечательным событием, однако позиции за столом переговоров каждой стороны оно мало чем изменит. Асад будет выступать против любых попыток убрать его от власти или требований оппозиции о том, что он ушел в отставку. Оппозиция будет блокировать любые действия, при которых Асад остается у власти в переходном правительстве. Мирные переговоры ждет очередной провал, за которым последует возобновление кровопролития.

Можно только надеяться, что в документах, не представленных общественности, даны ответы на все эти вопросы. Поскольку если нет, то второе соглашение о перемирии в Сирии может окончиться тем же, чем и первое.