Новый посол Польши на Украине Ян Пекло дал интервью Украинской службе Польского радио. Наше внимание привлек ответ посла на один из вопросов. Яна Пекло спросили: «Мы были свидетелями ситуаций и событий, которые могли бы указывать на то, что польско-украинские отношения несколько ухудшились. Что, по вашему мнению, надо было бы сделать, чтобы предотвратить этот процесс, и что на самом деле мешает украинцам и полякам достичь примирения?».

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Посол: «Наверное, на пути к примирению поляков и украинцев стоит Россия, которая делает все, чтобы использовать ситуацию, в том числе использовать также историческую политику ради того, чтобы усиливать вражду между поляками и украинцами, и не позволить, чтобы отношения между двумя странами были стабильными, несокрушимыми, и чтобы это было настоящее партнерство. Поэтому нам надо делать свое и не смотреть в прошлое. Нам надо смотреть в будущее, на цели, которые ставят перед собой польское и украинское правительство. Украину просто надо поддерживать».

ИА REGNUM хотело бы напомнить о некоторых нюансах «исторической политики» и ее эксплуатации в текущих вопросах. Именно Сейм Польши в середине июля утвердил постановление о признании 11 июля днем памяти жертв Волынской резни — геноцида, совершенного украинскими националистами из ОУН-УПА (запрещены в России) против поляков во время Второй мировой войны. В голосовании приняли участие 442 депутата из 460, причем, 432 депутата проголосовали «за», 10 воздержались. Председатель комиссии Сейма по связям с поляками за рубежом Михал Дворчик, представлявший проект постановления, тогда откровенно сказал, с чем связана необходимость его принятия. Он подчеркнул, что украинские власти выстраивают национальную идентификацию на основе действий бандеровцев, а это неприемлемо для поляков. При этом Сейм в резолюции выразил «уважение и благодарность украинцам, которые с риском для собственной жизни спасали поляков», и призвал президента Польши «увековечить их память государственными наградами».

А до того президент правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский на церемонии возложения цветов к памятнику жертв Волынской резни в Варшаве, которое состоялось 11 июля, напомнил о жестокости, которая сопровождала Волынскую резню. «Мы никогда не сможем забыть то преступление против поляков и то, что оно было проигнорировано. Это был геноцид, и я хочу подчеркнуть это, — сказал президент PiS во время выступления. — Жизни многих поляков были отданы в жертву. Мы помним их и отдаем им должное». Качиньский также упомянул, что Сенат Польши принял резолюцию о Волынской резне. По его словам, подобный акт будет принят и Сеймом, что и произошло.

В начале этого сентября помощник президента Польши Кшиштоф Щерский в интервью газете Dziennik Gazeta Prawna заявил, что обязанность парламента — это выражать мнение, которое живет в польском обществе. Резолюцию о геноциде следует понимать с точки зрения исторической правды. Однако вслед за этим заявлением Щерского последовало постановление Верховной рады Украины. В нем, в частности говорится: «Принятие постановлений Сената и Сейма Республики Польша сопровождалось антиукраинской акцией с уничтожением украинских памятников на территории Польши, атаками на участников религиозных торжеств, запретом проведения культурных мероприятий и шовинистической риторикой. Верховная рада Украины обращает внимание польских депутатов, всей польской власти и общества на то, что антиукраинские действия и разжигание антиукраинских настроений разворачивается в момент наибольшей уязвимости Украинского государства, которое находится в состоянии войны с Российской Федерацией. В этой войне агрессор использует исторические вопросы — в частности события 1940-х гг. ХХ века — как один из элементов войны против нашего государства».

А вслед за этим председатель комиссии Сейма по связям с поляками за границей Михал Дворчик в интервью Nasz dziennik назвал резолюцию Верховной рады Украины, принятую в ответ на постановление парламента Польши о Волынской резне как геноциде польского народа со стороны украинских националистов, «документом, который продолжает ложный украинский исторический нарратив». Верховная рада как будто утверждает, что только ОУН и УПА (запрещены в России) могут быть ориентиром для современных украинцев. Это не так, говорит Дворчик. Оба этих формирования ответственны за геноцид против поляков во время Второй мировой войны. При этом Украина имеет много великих героев, у которых нет крови мирных жителей на своих руках. Будь на то воля украинских властей, они могли бы на них построить современную национальную идентичность.

Итак, «историческая политика» присуща исключительно взаимоотношениям Польши и Украины и является инструментом в диалоге, какой уж он есть, между этими странами. А Киев — подлинный автор тезиса о наивных польских депутатах, которые практически полным составом Сейма приняли это несчастное постановление о квалификации Волынской резни как геноцида поляков. Так кого в таком случае и на самом деле представляет на Украине Ян Пекло — Варшаву или Киев?