Если отбросить теории заговора о состоянии кандидата от Демократической партии в сторону, её ранний уход с церемонии в честь погибших в ходе теракта 11 сентября в Нью-Йорке — месте, где прежде возвышались башки-близнецы, а также видеозапись того, как упала в обморок, не внушают особого оптимизма. Заявления её врача о том, что у Клинтон началась пневмония за неделю до этого, и поэтому ей рекомендовано перестроить план своей предвыборной кампании, делу также не помогают.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

«Обморочный гейт» неизбежно будет использован хулителями бывшего госсекретаря как очередное доказательство того, что она не способна управлять страной. Со своей стороны кандидат-республиканец поступил правильно с точки зрения морали и выразил надежду, что она «поправится».

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Однако если состояние здоровья Хиллари Клинтон действительно настолько плохое, что она решит, что для Демократической партии лучше, если она оставит гонку? Прежде кандидат крупной партии никогда не отказывался от участия в выборах главы Белого дома менее чем за два месяца. В действительности, ни одной партии не приходилось сталкиваться с такой ситуацией, которая, случись она, вызовет панику эпических масштабов. Можно предполагает, однако, что Национальный комитет Демократической партии (НКДП) имеет план на случай какой-либо непредвиденной ситуации, в том числе уход кандидата из гонки за пост президента США, пишет Дэниэл Р. ДеПетрис в статье для National Interest.

Так как же отреагирует Демократическая партия? Нормальный процесс выбора кандидата в президенты оставался неизменным с того самого дня, когда Ричард Никсон одержал сокрушительную победу над Джорджем Макгаверном в 1972 году. Штаты проводят свои собственные выборы (кокусы и праймериз), и первый кандидат, получивший наибольшее число голосов делегатов (в том числе суперделегатов), выдвигается в качестве основного кандидата от Демократической партии. 50 предварительных голосований как бы составляют один процесс, где простые избиратели-демократы являются активными участниками вместе с высокопоставленными членами партии. Это решение затем формализуется в ходе съезда Демократической партии без особой помпы.

Если Клинтон или любой другой номинант от Демократической партии решит выйти из гонки, НКДП должен будет провести заседание и повторить весь процесс сначала. НКДП состоит из более чем 200 членов, выбранных демократами во всех 50 штатах, а также председателей и вице-председателей партии в каждом штате. Только на этот раз обыватель-демократ не будет допущен к процессу, поскольку именно официальным лицам НДКП, которые на протяжении всего года сталкивались с критикой в свой адрес, придется искать замену. Об этом прямо говорится в статье III, раздел 1, предоставляющей им это право.

«Национальный комитет Демократической партии имеет общую ответственность за дела Демократической партии между общенациональными съездами… В данную ответственность включено… замещение появившихся мест в числе кандидатов на пост президента и вице-президента».

Когда появляется свободное место председатель НДКП созывает внеочередное или особое заседание комитета. Для того чтобы решение о новом кандидате было обязательным к исполнению, на нем должно присутствовать по меньшей мере большинство официальных лиц НДКП. Из этого числа присутствующих выбирается кандидат большинством голосов. Это означает, в теории, что кандидат-замена может получить номинацию при 25% голосов членов НДКП — что не особо внушает доверие.

Прежде такого не было. Однако дважды — один раз Республиканской и один раз Демократической партиям — приходилось менять своих кандидатов на пост вице-президента. Сначала в 1912 году, после смерти Джеймса Шермана, Национальный комитет Республиканской партии провел заседание для выбора его замены. Это не имело особого значения, поскольку заседание проводилось после дня выборов, на которых верх одержал демократ Вудро Вильсон. Ситуация повторилась в 1972 году, когда НДКП проголосовал за замену Томаса Иглтона, который ушел в отставку с поста вице-президента Джорджа Макговерна.

Однако эта процедура не вызывает особого уважения из-за того, что она по большей части недемократична. Вместо того чтобы гражданам США устремиться к избирательной урне, куда они могут бросить свои бюллетени за того или иного кандидата, боссам партии дана эксклюзивная привилегия назначить кандидата на эту крайне желанную позицию. Если посмотреть на это с другой стороны, нужно вспомнить о суперделегатах и тех делегатах, которые должны отдавать свои голоса по результатам выборов в своих штатах. Их оставят на обочине процесса. Берни Сандерс будет в бешенстве, а простые граждане США посчитают, что весь процесс отдает элитаризмом. И они будут правы: если номинант на участие в президентской гонке умирает или вынужден покинуть её по той или иной причине, следующий номинант будет креатурой истеблишмента. Можно себе только представить, как сторонники Берни Сандерса будут кричать во всю мощь своих легких о том, что простых американцев отодвинули в сторону, чтобы выдвинуть безопасного кандидата, обладающего большими шансами на избрание.

Как сторонники, так и противники Хиллари Клинтон — американцы всех политических убеждений — должны надеяться на то, что НДКП никогда не придется проходить через процесс выбора еще одного кандидата просто с потолка и голосовать за него или неё в спешке. На этом, несомненно, нагреет руку кандидат-республиканец Дональд Трамп, однако американская демократия, в рамках которой миллионы граждан США активно принимают участие и выбирают индивида, которого они хотят видеть своим представителем, окажутся у разбитого корыта.