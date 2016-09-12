Отставка премьер-министра Карима Масимова и назначение его на пост председателя Комитета национальной безопасности на минувшей неделе в Казахстане стали главными событиями, которые успешно и со всех сторон осветили в казахстанской прессе. Но далеко не единственными за прошедшие 7 дней, хоть им и было уделено гораздо меньше внимания.

Отпечаток пальца

Русским быть трудно, а обрусевшим казахам — еще сложнее

Казахстанский интернет-портал Ratel. kz в рубрике «За язык не тянули», где публикуются самые интересные высказывания известных в стране людей, на днях опубликовал мнение бывшего журналиста (который ныне стал фермером) Кирилла Павлова о том, как трудно быть русским в Казахстане:

«Я устал быть русским в нашей стране, потому что я чуваш, устал быть казахом в ближнем зарубежье, хоть в паспорте и написано «русский». Я хочу быть казахстанцем. И я хочу, чтобы «казахстанец» было не просто одиннадцатью буквами на бумажке, а чем-то гораздо большим, вызывающим уважение у остальных, уверенность у самого себя и гордость у детей».

Не легче жить в стране обрусевшим казахам или русскоязычным чиновникам. Даже опаснее, поскольку именно на таких людей некоторыми возлагается ни больше, ни меньше — ответственность за провалы в становлении Казахстана, как национального государства. Этой теме посвящена статья «Развитию национального государства препятствуют две большие группы», опубликованная на казахоязычном сайте ULT.KZ. Автором этой публикации является руководитель общественного движения «Улт тагдыры» (Судьба нации) Дос Кушим.

«У нас русскоязычное общество, каждый раз видя сужение области русского языка, чувствует себя словно корабль, лишенный паруса. В Латвии, Литве и Эстонии государственные языки задвинули русский язык. Прибалтика и Грузия еще в 1991 году исключили из учебной программы русский язык и литературу. Только у казахов и киргизов сохранилось двуязычие, но у наших соседей ситуация получше. Мы наиболее обрусевший народ. У нас есть две большие группы, которые мешают развитию страны как национального государства. Это русскоязычные чиновники во власти и казахи, впитавшие русскую культуру», — утверждает Кушим.

При этом автор уверен: причина того, что русскоязычные граждане не смогли за 27 лет выучить казахский, кроется не только в их безразличии к этому вопросу, но и в самом законе о языках, в котором черным по-белому прописано, что русский язык в Казахстане — язык межнационального общения, имеющий статус официального.

«Для развития казахского языка во всех сферах есть один эффективный путь — принятие нового закона «О госязыке». До этого дня постсоветские республики приняли в этом направлении несколько законов. К примеру, Латвия приняла закон «О госязыке» в 1989 году, но, учитывая изменение языковой ситуации в обществе, в 2004 и 2015 годах этот закон был скорректирован. А в Казахстане до сих пор живут с законом «О языках», принятым еще в советский период. С таким законом мы не сможем открыть дорогу языку, закрепить его необходимость. Главная причина того, что русскоязычные не заинтересованы говорить на казахском, именно в этом», — уверен он.

Следует отметить, что Кушим — один из инициаторов проекта «Будущее Казахстана — в казахском языке», который на днях начали реализовывать в Западном Казахстане.

«Проблема изучения казахского языка в первую очередь касается русскоязычного населения. Русскоязычная аудитория должна понимать, что их ожидает в будущем: сфера применения госязыка расширяется. Мы хотели бы, чтобы русскоязычное население понимало, что в будущем им будет труднее. Они должны анализировать данный вопрос, сами искать пути-выходы», — отметил Кушим на презентации проекта.

К слову, в прошлом обзоре казахстанских СМИ ИА REGNUM приводило публикацию общественного деятеля Азимбая Гали, который выступил за полную отмену официального статуса русского языка, мотивировав это тем, что доля русских в Казахстане составляет всего 20 процентов.

Эта тема получила неожиданное продолжение на этой неделе в интервью с директором казахстанского республиканского общества «Светоч» Алексеем Лобановым.

«Видимо, гражданин Азимбай Гали считает, что других проблем в стране уже нет. Наверное, он считает, что Казахстан достиг мирового лидерства в образовании, здравоохранении, в социальной сфере, что мы — мировые лидеры в экономике, и «все остальные страны нам завидуют». Скорее всего, у этого гражданина нет проблем с медицинским обслуживанием, занятостью, с доходами. Но может быть, лучше заняться реальными проблемами, а не делать всякого рода популистские заявления, которые на самом деле никаких проблем не решают. Естественно, различные заявления всякого рода патриотов, которые на самом деле, с моей точки зрения, не патриоты Казахстана, а популисты, создают психологический дискомфорт у кого бы то ни было. Зачем муссировать проблемы, которые на самом деле и не проблемы?» — полагает Лобанов.

Он также уверен, что обвинения в адрес русскоязычных граждан Казахстана в том, что они не хотят учить государственный язык, надуманны.

«Почему кто-то считает, что русские не хотят учить казахский язык? Вообще, кто дал такую оценку? Я не встречал русских, которые не хотят учить казахский язык просто из-за «не хочу». Например, дети сейчас вообще не хотят учиться, и это касается не только казахского языка, а всех предметов. Надо выяснять, почему такое происходит. На бытовом уровне у нас совершенно нормальное взаимопонимание и возможность коммуникации с людьми всех национальностей, которые проживают в Казахстане. Как у нас это получается — это другой вопрос. Я не вижу в этом проблемы. На юге Казахстана 20−25-летние русские уже свободно говорят и на казахском, и на русском языках, не говоря уже о младшем поколении. Поэтому пройдет определенное время, и, я уверен, что все люди станут билингвами, для этого просто нужно время», — полагает директор общества «Светоч».

Крым не ваш

Еще одной интересной новостью, так или иначе связанной с Россией, стала информация о поправках в казахстанские учебники для средних школ. Бравада, с которой казахстанские эксперты отвергали все претензии со стороны Украины, в конечном счете оказалась «пшиком», поскольку не была поддержана властями.

Напомним, в сентябре 2015 года власти Украины направили в МИД Казахстана ноту протеста по поводу статуса полуострова Крым, который в некоторых казахстанских учебниках, выпущенных издательством «Мектеп», обозначен как субъект РФ.

Казахстанский политолог Эдуард Полетаев в интервью корреспонденту ИА REGNUM тогда заявил, что на претензии украинских властей не стоит обращать внимания.

«Казахстан сам разберется со своими учебниками, без советов дипломатов и их вмешательства в дела страны. Я думаю, что не стоит обращать большое внимание на их заявления. Они продиктованы логикой момента и политической конъюнктурой и не влияют на историческую украинско-казахстанскую дружбу. А вот товарооборот между нашими двумя странами значительно упал. Вот на решение этой проблемы не помешало бы украинским дипломатам направить свою бурлящую энергию», — пояснил Полетаев свою позицию по этому вопросу.

В конце сентября пресс-секретарь Минобрнауки Казахстана Алибек Шокпаров заявил, что специалисты министерства не нашли нарушений в этих учебниках. Кроме того, он отметил, что учебники прошли соответствующую экспертизу на соответствие образовательному стандарту Республики Казахстан. Они имеют документы и заключения, а также включены в перечень учебников, рекомендованных министерством.

Однако уже 1 октября 2015 года стало известно, что казахстанское Министерство образования и науки изменило свою позицию на сей счет.

«Для объективного изложения материала в затрагиваемых вопросах авторами не был использован весь фактологический ряд, в частности не отражена в полной мере официальная позиция Казахстана, а также позиция мирового сообщества. По итогам обсуждения было принято решение: обязать издательство «Мектеп» внести корректировки в упомянутые учебники с учётом высказанных замечаний», — сообщили в ведомстве по итогам заседания Комитета по контролю в сфере образования и науки, посвященного обсуждению этого щепетильного вопроса.

И вот, спустя год, стало известно, чем же закончилась эта история. Как следует из публикаций казахстанских СМИ, Министерство образования и науки республики обязало издательство «Мектеп» вернуть Крым Украине.

«В издательстве «Мектеп» выпустили дополнительные листы с исправлениями к учебникам и раздали их по школам. Текст о Крыме был обсужден с экспертами и Министерством иностранных дел. Таким образом, он написан в соответствии с границами, обозначенными Организацией Объединенных Наций (ООН)», — приводятся слова заместителя директора республиканского научно-практического центра «Учебник» Адильхана Дуйсебека в статье «Крым «вернули» Украине», опубликованной на сайте радио «Азаттык».

Впрочем, на портале 365info Адильхан Дуйсебек высказывается по этому вопросу более осторожно: «При анализе выяснилось, что большинство стран при голосовании в ООН не поддержало присоединение Крыма к России. Однако российский референдум посчитал, что это их территория. Нами было принято коллективное решение, что целесообразно текст переписать, а именно, цитирую: «По результатам референдума Россия считает Крым и Севастополь своим федеративным субъектом, однако ООН и международное сообщество этого не признаёт». Мы однозначно не сказали, кому именно принадлежит Крым», — отметил он.

В материале на сайте радио «Азаттык» уточняется, что исправленные учебники поступят в казахстанские школы не раньше, чем через несколько лет. Однако украинскую сторону такое положение дел устраивает полностью. К тому же, как сообщили в украинском посольстве, большим подарком для них стал казахстанский учебник по «Истории Казахстана» за восьмой класс издательства «Атамура», в который включен материал о творчестве Тараса Шевченко.

«Посольство Украины считает этот учебник настоящим подарком к 25-летию независимости Украины и Казахстана», — отмечается в публикации.

Премьера для премьера

Главным же политическим событием прошедшей недели стала отставка премьер-министра Казахстана Карима Масимова и назначение его на пост председателя Комитета национальной безопасности.

Этому было уделено много внимания, причем как в казахстанских СМИ, так и зарубежных. Оно и понятно: во-первых, перемещение с одной должности на другую произошло раньше прогнозируемого срока, пусть и на один день, а во-вторых, та должность, на которую был назначен Карим Масимов, экономист по образованию, никогда ранее не работавший в силовых структурах, была неожиданностью как для населения, так и для экспертов.

В этом плане весьма интересным выглядит опубликованное в издании «Капитал» мнение политолога Замира Каражанова. По его словам, назначение на пост главы КНБ не стоит воспринимать как понижение. Наоборот — оно продиктовано высокой степенью доверия главы государства Кариму Масимову.

«Однако сейчас повестка дня со всей очевидностью провозглашает один из главных трендов дальнейшего развития государства, о чем президент Назарбаев ясно заявил на открытии новой сессии работы парламента — противодействие экстремизму и терроризму. А значит, КНБ должен стать мощной, современной и мобильной спецслужбой, которой по силам пресечь на корню все попытки различных экстремистских и террористических групп дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Возможно, в нашей главной спецслужбе наметились проблемы с кадрами, и нужен просто очень сильный руководитель, пусть и не чекист, который бы сумел держать руку на пульсе безопасности страны. Кариму Масимову по силам стать такой фигурой, к тому же ему придется теперь координировать весь силовой и правоохранительный блок, включая взаимодействие с органами МВД, прокуратуры, судебной системой и т. д», — сказал Замир Каражанов.

Аналогичной позиции придерживается и другой казахстанский эксперт Султанбек Султангалиев.

«Назначение Карима Масимова на должность председателя Комитета национальной безопасности в принципе было неожиданным. Но нужно принять во внимание два момента. Первый: у Карима Кажимкановича прекрасная осведомленность о глубинных внутренних процессах, происходящих в обществе. И второй: непреходящая верность президенту и сохранившееся доверие последнего. Учитывая такие обстоятельства, назначение Карима Масимова на пост главы КНБ выглядит вполне логичным и обоснованным. Я считаю, что Карим Масимов ушел со своего поста не в силу какого-то проигрыша во внутриэлитном противостоянии, а по собственному почину, продолжая сохранять прежние доверительные отношения с главой государства», — отметил эксперт в интервью сайту 365info.

В свою очередь генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин в интервью газете «Взгляд» подчеркнул, что назначение Масимова на пост главы КНБ не исключает возможности его выдвижения на пост президента Казахстана в будущем.

«Должность высокая и не исключает его возможного выдвижения на пост президента. В нынешней ситуации, когда происходит обострение борьбы кланов, попытки дестабилизации, резко возрастает роль силовиков и, прежде всего, комитета нацбезопасности, где должна быть надежная фигура». Масимов является таким надежным человеком. Поэтому, если говорить о стратегии, а не о ситуативной задаче, это даже повышение Масимова», — подчеркнул Лепехин.

При этом эксперт отметил, что «отставка Масимова — специальный ход самого Назарбаева с целью продемонстрировать некие разногласия, что может в будущем принести очки Масимову в политическом восхождении, в попытке баллотироваться в президенты».

А вот оппозиционный политик Серикболсын Абдильдин в интервью радио «Азаттык» заявил, что перестановки на верхушке государственной службы преследуют только одну цель — обеспечить личные интересы президента Нурсултана Назарбаева:

«Назарбаев расставляет кадры так, как ему удобно. Передвижение премьер-министра на пост председателя КНБ, если судить по критериям службы, является понижением. Но президенту на этом посту нужен верный человек. Он может посчитать, что глава КНБ должен быть вхожим и в Китай. Весь народ знает, что Масимов говорит на китайском, что он вырос через Китай. Я говорил и раньше, и сейчас остаюсь при мнении, что Назарбаев назначает тех, с кем ему удобно работать. Хотя в руках главы правительства находится всё, все дела будут исполняться с оглядкой на одного человека. Поэтому на новое правительство много надежд я не возлагаю», — резюмировал Абдильдин.

В свою очередь другой эксперт Досым Сатпаев полагает, что это назначение грозит обернуться головной болью для Масимова.

«Назначение Карима Масимова на пост председателя КНБ можно считать неплохим бонусом для него. Хотя это не является очень большим подарком — с учётом того, что ситуация в Казахстане ухудшается в связи с экстремизмом и терроризмом. У Карима Масимова будут требовать не только красивую программу борьбы с негативными явлениями, но какие-то результаты. В этом-то и проблема: если в сфере экономики можно постоянно демонстрировать мифические успехи, заявляя о достигнутых экономических индикаторах, то в борьбе с экстремизмом и терроризмом такие вещи не пройдут», — говорит Досым Сатпаев.

Экскурс в религию

В преддверии одного из главных мусульманских праздников — Курбан Айта (праздника жертвоприношения) во многих казахстанских СМИ на этой неделе были публикации на религиозную тематику. Большинство из них было посвящено важным нюансам проведения жертвоприношения: как нужно резать баранов, сколько они стоят, где власти отвели места для забоя скота и так далее.

По данным издания islam. kz, в Казахстане насчитывается порядка 16 тысяч последователей нетрадиционных религиозных течений. При этом около 500 из них уехали в Сирию.

К слову, как сообщил на минувшей неделе телеканал «Алматы», только одних последователей салафизма в республике насчитывается порядка 15 тысяч. По данным телеканала, в Комитете по делам религии на сегодняшний день разрабатывается комплекс мер по внесению изменений и дополнений в закон о противодействии терроризму и экстремизму, в том числе и направленных на защиту от салафитов.

«Я считаю, что это течение в нашей стране необходимо запретить. Сторонники салафита не признают ни законы, ни государственные программы, ни обычаи и традиции нашего народа. Они действуют сами по себе. Я считаю, что, если сейчас не приостановить это течение, в дальнейшем оно может навредить развитию нашего общества», — заявил в интервью телеканалу специалист отдела шариат и фетв Духовного управления мусульман Казахстана Бауыржан Алиулы.

Отметим, что эта новость под заголовком «Мусульмане Казахстана требуют запретить салафизм» была перепечатана многими СМИ, в том числе и российскими. Однако на сайте самого телеканала эта новость впоследствии была удалена.

Тем временем, пока мусульмане Казахстана вступают в борьбу с салафитами, у местных католиков появился большой повод для радости. На минувшей неделе в Казахстане прошла беатификация (обряд причисления умершего к лику блаженных) отца Владислава Буковинского.

Как сообщило агентство «Казинформ», обряд причисления умершего к лику блаженных состоялся в Кафедральном соборе Пресвятой девы Марии Фатимской — Матери всех народов в Караганде. На церемонию, по сведениям Карагандинской епархии, прибыли из зарубежья более 150 священников. Общее количество иностранных гостей превысило 1000 человек. На беатификации присутствовали делегации из Италии, Германии, Польши, Словакии, России, Украины. При этом сама церемония транслировалась в прямом эфире на 40 с лишним стран мира.

«Мы долго ждали это великое событие — беатификацию отца Буковинского. Процесс начала Краковская епархия (в апреле 2004 г.), второй этап был в Риме. Наконец 14 декабря 2015 года Папа Франциск объявил беатификацию преподобного слуги Божьего Владислава Буковинского. С того времени мы начали подготовку этого праздника, этого торжества», — сообщил на церемонии епископ Карагандинской римско-католической епархии Аделио Дель'Оро.

Следует отметить, что отец Владислав Буковинский — первый из казахстанских католических священников, причисленный к лику святых.

«Первая в Казахстане и на территории Центральной Азии беатификация священника — это международное событие. Это подтверждение того, что в Казахстане есть святые люди», — в свою очередь отметил председатель Конференции католических епископов Казахстана Хосе-Луис Мумбиела Сиерра.

Остается добавить, что день Блаженного Владислава Буковинского отныне будет отмечаться 20 июня.