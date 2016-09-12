



Анастасия Лицоева ИА REGNUM США

Корпорация TCI даже по меркам экономически успешного штата Техас чувствует себя на рынке более чем уверенно. Объем реализованных товаров и услуг — 89 миллионов долларов по отчетности 2014 года. Более 10 000 голов крупного рогатого скота. Около сотни тысяч свиней, несколько птицеводческих фабрик. Собственная, брендированная мясопереработка — исключительно ручной труд, без излишней механизации или промышленной агрохимии. Очень востребованные «зеленые» технологии. А еще растениеводство — более 25 видов сельскохозяйственных культур.

И это только в агробизнесе.

А есть еще отдельное сервисное направление, связанное исключительно с ручным, не механизированным трудом — таким ценным в сегодняшней Америке: электрики, повара, дворники и даже кинологи.

Словом, везде, где нужны умелые человеческие руки, которых никак не заменишь безликой машиной, — там вы встретите корпорацию TCI. Даже наемные живописцы. На рынке таких услуг у TCI нет конкурентов. Потому что она использует труд рабов.

Принужденных к труду (чаще всего по двенадцать часов в сутки), без единого цента оплаты, без прав и социальных гарантий, с наказанием карцером за низкие производственные показатели.

Эти рабы — сегодняшние заключенные тюрем Америки, а корпорация называется «Техас коррекшн индастриз» — TCI.

На этой неделе тема рабского труда заключенных традиционно попадет в десятку национальных теленовостей — это вторая неделя сентября, неделя Общенациональной забастовки против рабского труда в тюрьмах. Впрочем, в этом году, возможно, о рабах за решеткой будут говорить на день-два дольше — все же 45-я, юбилейная акция.

Полвека почти. Так же долго, как лицемерные сроки заключения на сто и более лет, принятые в американской системе правосудия.

Формально труд заключенных на «Техас коррекшн индастриз» является добровольным. Но тогда почему волонтеры сорок пять лет борются против этого «права»?

Тысячи задокументированных эпизодов, когда-либо тюремная администрация под угрозой ужесточения режима заставляет заключенных работать в прямом смысле на плантациях, либо делегирует эту задачу тюремным «хозяевам» из числа криминальных авторитетов в обмен на поблажки и даже досрочное освобождение, не заканчиваются никогда уголовным преследованием в отношении рабовладельцев.

Все упирается в мораль американского общества, которое уверено, что заключенным «так и надо» — а пенитенциарная система в своей публичной PR-деятельности давно делает ставку не на исправление оступившихся, а на то, что ее функция — отделить общество от «безнадежно неисправимых», желательно навсегда.

В результате сегодня Америка мировой лидер еще по одному показателю — числу сидельцев в тюрьмах. Их более 2 200 000 человек: каждый четвертый заключенный всей планеты — это американец. Это в четыре раза больше, чем в полуторамиллиардном Китае. Это больше, чем во всех 35 крупнейших европейских странах, вместе взятых.

Техас имеет самую большую численность заключенных в США и самое большое число тюрем среди всех штатов: 143 000 заключенных в 124 тюремных блоках.

Поистине золотой фонд корпорации «Техас коррекшн индастриз». У кого на рынке есть еще такой бесценный (в смысле почти ничего не стоящий) ресурс? Пятьдесят три года в работорговле — TCI основана в 1963 г. — делает опыт ее кадрового менеджмента просто уникальным.

Разумеется, «Техас коррекшн индастриз» прежде всего думает о благе заключенных, отправляя их на плантации, в коровники и свинарники. Про это корпорация не устает напоминать обществу.

Публичные тексты TCI пестрят фразами о бесплатном подарке заключенным «навыков востребованной работ» и «помощи [в] уменьшении рецидивов» и других целях. «В то время как заключенные не получают платы [за свой тяжелый ручной труд в поле или на ферме по двенадцать часов в день] …они могут приобретать рыночные навыки работы, которые могли бы дать им возможность получить… работу после освобождения…» — эту фразу из документов PR-отдела «Техас коррекшн индастриз» предлагаю читателям прокомментировать самостоятельно.

А вот другая цитата: «Всякий раз, когда TCI попадает в поле внимания общественности, они отмечают, что заключенные получают «другие награды» за свой труд, — такие как кредиты, номинированные в виде дней или недель заключения, под названием «Хорошее время» или «Рабочее время»… На бумаге эти кредиты должны сократить наказание заключенного и дать ему возможность быть освобожденным от обязательного надзора — раньше, чем если бы эти кредиты не были накоплены… Но в действительности не существует никакого правового механизма, по которому эти кредиты шли бы в зачет, даже если вдруг комиссия по досрочному освобождению захочет их учесть… Она просто не сможет этого, действующий закон это не позволяет». Это цитата из письма заключенных одной из тюрем Техаса, опубликованного на этой неделе в местных изданиях.

Ровно 45 лет назад в федеральной тюрьме Аттика штата Нью-Йорк произошло восстание рабов. Восстание, как и все восстания рабов, было кровавым и в конце концов жестоко подавлено — погибли 43 человека, из них 34 заключенных и 9 надсмотрщиков. Именно это событие и стало отправной точкой ежегодной забастовки против рабского труда в тюрьмах американских штатов. В этом году к забастовке присоединились тюрьмы из 25 штатов. Это не единственный день протеста в году — традиционно тюремные рабы бастуют и на «майские». В этом году, например, в нескольких тюрьмах штата Алабама провели 10-дневную забастовку в День международной солидарности трудящихся против неоплачиваемого труда.

Однако американское общество устраивает сервис, который предоставляет ему пенитенциарная система — упрятать как можно больше таких «неприятных» заключенных как можно дальше и на дольше. А если еще специалисты из «Техас коррекшн индастриз», используя их рабский труд, помогут на этом заработать — тут и думать нечего.

Нет человека — нет проблемы. Только прибыль. Идеальный инструмент.