Ничего, между прочим, смешного. Особенно в свете внезапного заболевания Хиллари Клинтон на мемориальном мероприятии 11 сентября. Если Хиллари — того, в смысле сходит с дистанции президентской гонки, а Дональд на самом деле и в мыслях не держал эту гонку заканчивать в президентском кресле, то «куды бедному крестьянину податься» — то бишь за кого голосовать?

donaldjtrump.com Дональд Трамп

Гонка в поисках новых ощущений. Президентская

Аналитический материал Архемино Барро, нью-йоркского корреспондента издания, начинается с конца. То есть с фразы, которой, по идее, он должен был бы завершаться, но… Оказавшись сразу под заголовком, она гарантированно принесет куда больше посещений, чем оставшись на законном месте в концовке — хороший, конечно, финальный аккорд, но где гарантия, что кто-то вообще откроет статью, чтобы, дочитав до последней точки, выразить свое восхищение работой автора?

Итак, «Реально Трамп никогда не хотел (и не хочет) быть президентом. Все больше и больше людей понимает, что его стратегия состояла в том, чтобы поучаствовать в кампании, закончить забег к высшему посту в государстве вторым, сделать себе на этом невероятный пиар и уйти снова в бизнес».

«Все прилагательные в кампании уроженца Нью-Йорка — на редкость техасские. Пространные, просторные, размашистые, нескромные: «аберрантное», «большое», «легкомысленная», «беспрецедентная». И все это чередуется и переключается не на автомате, а вручную, сообразуясь с ситуацией, которая на американском «дворе» прямо сейчас. С тем, чтобы отреагировать своевременно и подготовить такое «завтра», которое ему нужно», — за логикой мыслей корреспондента не всегда можно уследить, но, как говорил великий специалист по манипулированию общественным мнением О. Бендер, «побольше непонятного». И у вас все получится.

«Традиции политологии исключены из алтарей: Трамп нас приглашает оценить альтернативные теории» — красивый набор слов. Не всегда понятно, но пробирает наукообразностью «до судорог в кистях».

«Истинная ее цель, избирательной кампании Трампа, — не заявленная, а альтернативная, скрытая от глаз избирателя. Президентствовать ему не нужно», — этот вывод автор делает, зацепившись за реплику кандидата-республиканца из его интервью The New York Times, опубликованного в июле текущего года.

«Миллионер с лукавой улыбкой не исключил идею немедленного ухода в отставку с поста президента сразу после победы на выборах». Мимо американского читателя, избирателя и налогоплательщика «лукавая улыбка с перспективой» проскочила незамеченной, но наблюдатель со стороны фальшь заметил сразу и тайный замысел раскусил.

«Трамп пообещал живописать затем, какие чувства испытывает человек, добившийся президентского кресла, но решивший в него не садиться. Он предполагает, что это будет как возвращение после отпуска на работу. Как выбор одного из двух: вернуться в бизнес или отказаться от пяти миллиардов долларов».

А пятью миллиардами, как известно, не бросаются. Вывод Барро подтверждается американским журналистом и писателем Марком Сингером, не так давно выпустившим книгу «Трамп и я».

«Рекламная кампания неожиданно переросла в предвыборную»

«Цель Трампа — достичь двузначных цифр в результатах голосования на праймериз, выйти в финал и занять в нем второе место. На это намекают многие из людей, организующих и ведущих предвыборную кампанию миллиардера, — заявляет Сингер. — Разве может столь импульсивный, не имеющий представления о политической дисциплине человек всерьез полагать, что его место — в Овальном кабинете?»

Сингер следит за Трампом давно. Еще в 1997 году журналист начертал жесткий портрет магната, этакий «этюд в багровых тонах»: «Особь без души, человеческий каркас, выживающий за счет подачи себя в обществе таким, каким хотелось бы ему казаться. В полную противоположность тому, каков он есть».

«Кампания Дональда началась спонтанно и, пожалуй, неожиданно для него самого переросла из рекламной в предвыборную. Он хотел порисоваться, помозолить глаза, весело провести время и вернуться из общего мира в свой собственный, состоящий из лоска и воска. И попутно поднять рейтинг своей медиаимперии в пику каналу Fox. Именно поэтому он нанял в качестве содиректора новостной программы экс-руководителя Fox News Роджера Эйлза. Эксперимент удался — акции медиакомпаний Трапма пошли в гору, подняв попутно интерес населения к каналу. На этой волне Трамп не только получил свои 15 минут славы, но буквально вытер из списка кандидатов-республиканцев 17 соперников, — описывает Сингер. — Синтезированный в лаборатории монстр поднялся с операционного стола и тут же начал ходить. И не было в Штатах человека, который удивился бы этому больше, чем сам монстр — Трамп».

«Даже сам Дональд не ожидал, что все это зайдет так далеко, — написала бывшая директриса веб-сайта Трампа donaldjtrump.com Стефания Седжиельски в статье «Сделаем Америку снова великой». — Для него неожиданным было даже то, что он преодолел 10%-ный барьер популярности и уже тогда занял второе место среди кандидатов на участие в праймериз. Это совершенно точно, что он сам никогда не был готов к тому, чтобы занять Овальный кабинет. Однако его тело заняло место пилота в автомобиле «Дональд», вдруг взявшем курс на Белый дом, и ничто другое с тех пор его уже больше не волновало. «Дональд» никогда не выходит из строя, «Дональд» не подведет, «Дональд» — совершенная машина без изъянов и слабостей».

Удивление охватило не только самого Трампа. Стюарт Стивенс, советник кандидата Митта Ромни в 2012 году, один и з самых верных критиков нынешнего кандидата в президенты от республиканцев, написал: «Магнат стал рулевым настолько неожиданно, быстро и резко, что никто даже не заметил, как руль оказался в его руках. При этом он не скрывает, что не имеет ни малейшего представления о том, как управлять государством. Ничего удивительного, если вспомнить, что у него нет даже мыслей о том, как сгенерировать избирательную кампанию».

Упомянутый выше Барро подчеркивает, что «детали управления Трампа вообще не интересуют». Помощник одного из его соперников по праймериз, губернатора Огайо Джона Касича (в российской прессе также встречается написание этой фамилии, как Кейсик — прим. ИА REGNUM ) сказал, что старший сын Дональда Трампа, ключевая фигура его предвыборной кампании, предлагал Касичу пост вице-президента. Очень специфического вице, который будет вести всю внутреннюю и внешнюю политику. То есть фактически править страной. «А что же тогда будет делать Трамп?» — спросил помощник. «Трамп ограничит себя исключительно заботой о том, чтобы Америка снова стала великой», — был ответ.

Многие трамповы недоброжелатели регулярно указывают на то, что он не сделал над собой ни единого усилия, чтобы ввести свою речь в русло дипломатических и политических терминов и избавить ее от колкостей и примитивизмов. Трамп просто не читает высказываний этих критиков. Никогда.

«Обычно он имеет подготовленный помощниками сценарий проведения встречи с избирателями, — отмечает Барро. — «Путеводитель» лежит у него свернутый в нагрудном кармане пиджака. Но, достав его, Трамп им почти не пользуется, полагаясь на импровизацию. Ему это интересно: выйти на «зверя» с голыми руками, гипнотизировать аудиторию взглядом и бить по ней прямыми фрагментированными фразами. Помощники, составлявшие сценарий, часто испытывают досаду, изредка переходящую в ужас, но выбор у них небольшой: либо терпеть, либо… Никто не в состоянии пилотировать корабль Трампа, то взлетающий на гребень волны, то ухающий куда-то в пучину. Команда пытается удержаться, цепляясь за снасти. На смену вылетающим за борт приходят новые. Сначала кампанией руководил подвижный Кори Левандовски, которого сменил расчетливый и холодный Пол Манафорт, весь свой гений посвятивший тушению пожаров в общественном мнении, возникших по вине длинного языка кандидата. На смену Манафорту пришел дуэт из серии «вода и камень, стихи и проза, лед и пламень» в составе аналитика Келли-Энн Конвэй и Стивена Бэннона, директора новостной службы Breitbart и большого любителя самых странных конспирологических теорий с ультраправым уклоном».

Автосаботаж в кампании?

В середине августа просочились слухи, что олигарх хочет саботировать свою собственную предвыборную кампанию.

«Трамп повздорил с семьей героя, погибшего во время войны в Ираке, публично предложил России взломать почту Клинтон и опубликовать еще 30 тысяч писем Хиллари, намекнул о готовности возглавить вооруженное сопротивление ей и заявил, что Обама является организатором и учредителем ИГИЛ (запрещена в России — прим. ИА REGNUM ), — пишет автор El Confidencial. — Если это в действительности был автосаботаж, идея сработала: электоральная поддержка республиканского кандидата упала, отставание от Клинтон достигло 10%».

И в подтверждение того, что все это неспроста, Трамп высказался: «Все, что я хочу делать, — это говорить правду. И я продолжу это делать до конца. Сработает это или нет — покажут итоги (выборов), а я получу в качестве приза долгий, долгий отпуск». Оговорка по Фрейду, проявляющая нежелание выигрывать эти выборы, успех в которых так некстати готов упасть прямо в руки? Утечка информации о мошенничестве Клинтон с подсчетом голосов в нескольких штатах очень хорошо ложится в схему в качестве оправдания будущего поражения.

Поведение Трампа всколыхнуло волну неприязни прессы к нему. Такую, что даже The Dallas Morning News, бастион техасской прессы, на протяжении 75 лет верой и правдой служившей интересам Республиканской партии, нарушил свою традицию, поддержав Хиллари. «Его серьезные провалы по ключевым вопросам показывают абсолютную неподготовленность к занятию должности, на которую он баллотируется», — отметила газета, а ведущий популярной телепрограммы «Последний вечер недели» телеканала HBO (Home Box Office) Джон Оливер прямо призвал Трампа заявить о самоотводе «для его же блага».

То, что делает Трамп сейчас, вполне укладывается в версию автосаботажа. Очень хорошо загримированного под неумение (и нежелание) работать с электоратом. Настолько профессионально, что на это клюют такие зубры политологии, как профессор Университета Вирджинии Джеффри Скелли, утверждающий, что «не то чтобы Трамп уж совсем не хотел бы быть президентом, просто он не может организовать хорошую кампанию. Его нахождение на позиции аутсайдера тем не менее принесло ему успех. Он поднялся туда, где он есть сейчас».

Дональд Трамп на самом деле не настолько прост, как слова, которые он произносит в адрес своих врагов и друзей. Простодушие и желание прославиться, устроив скандал, на самом деле — испытанная в разных странах разными деятелями методика, приносившая кое-кому плоды. Вот и сейчас происходит очередной поворот в президентской гонке: Трамп снова догнал Клинтон. От десятипроцентного отставания ничего не осталось. За два месяца до 8 ноября опросы демонстрируют равенство.

Так работают хорошие переговорщики, славящиеся своей непредсказуемостью. И это «трампслил» и «трампсдулся», прозвучавшее в августе, скорее было все же имитацией сдачи. Чтобы противник поверил, что все. Что выиграл. И расслабился. И развалился в кресле с бокалом победного шампанского. И именно в этот момент поверженный вроде бы противник вдруг, полный сил, вламывается в дверь и наносит решающий опрокидывающий удар.

Нет, кажется, Трамп все-таки совсем не против внести свое имя в список президентов США.