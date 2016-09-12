



Rita Willaert Северная Корея

Несмотря на наиболее «всесторонние», «жесткие» и «непоколебимые» санкции, введенные против Северной Кореи, через шесть месяцев после их введения Совбезом ООН Пхеньян провел пятое испытание ядерного оружия — заряда, который может оказаться намного мощнее предыдущего. В ответ на действия Пхеньяна президент США Барак Обама пообещал 9 сентября совместно со своими японским и южнокорейским коллегами разработать новые санкции, чтобы продемонстрировать КНДР, что «у его опасных и незаконных действий есть последствия».

Однако, поскольку предыдущий раунд санкций не смог остановить развитие Северной Кореей своей программы разработки ядерного оружия, многие эксперты по-прежнему сомневаются в эффективности карательных экономических мер в воздействии на режим КНДР, пишет Foreign Policy.

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По некоторым данным, испытанное ядерное устройство было мощностью от 20 до 30 килотонн, что намного больше взорванного Пхеньяном заряда в январе. После январского испытания дипломаты всех стран признали необходимость принятия резолюции ООН, в рамках которой все грузы, отправляющиеся в страну или из неё, подвергались проверке, запрещалась любая торговля оружием с Пхеньяном, а также был расширен санкционный список официальных лиц КНДР. Тогда эти меры назвались дипломатами ООН как наиболее карательные, а также считались признаком близкого сотрудничества между Китаем и США.

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Однако из-за того, что Пхеньян осуществлял провокации в последнее время, на излюбленный инструмент Вашингтона наказания режима Ким Чен Ына многие стали смотреть скептически, поскольку сомнительно, что Белый дом смог добиться какого-либо значительного результата.

«Сколько санкции ни вводи, они Северную Корею не остановят», — отметил директор американо-корейского института при Школе высших международных исследований им. Джона Хопкинса Джэя Ку. «Ядерное оружие является их [руководства КНДР] единственной стратегией выживания», — добавил он.

Другие критики согласны, что санкции по большей части оказались бесполезны, однако они называют другие причины. Так, эксперт по Корейскому полуострову в Университете Джорджтауна Уильям Браун отметил, что в Пхеньяне давно поняли, как поддерживать контроль над изолированной и внесенной в черный список экономикой.

«Санкции не оказывают значительного воздействия на экономику, которая, по сути, и так являлась банкротом на протяжении целого поколения и которая давно потеряла своих наиболее важных спонсоров», — подчеркивает он. «Санкции, возможно, даже помогли Ким Чен Ыну удержать контроль над потоком денег к индивидам, которые все больше рассматриваются в качестве противников авторитарного контроля государства и даже правлению Ына», — сказал он.

Тем не менее некоторые эксперты по-прежнему сохраняют надежду на то, что санкциями удастся добиться нужного эффекта, на который нужно время.

«Все ждали, что результаты санкций будут очевидны уже через приблизительно шесть месяцев, а также что Китай введет их решительным образом», — заявил эксперт по Корейскому полуострову в Совете по международным отношениям Скотт Снайдер. Пекин на протяжении долгого времени считался потенциальным препятствием на пути воплощения ядерных амбиций КНДР.

Однако с тех пор, как к власти пришел Ким Чен Ын, отношения между Пхеньяном и Пекином стали ухудшаться. Так, Ким Чен Ын ни разу не совершал официальных визитов в КНР, как и не встречался с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Некоторые эксперты обвиняют Пекин в том, что он не применяет меры для того, чтобы принудить Пхеньян к соблюдению санкций, а также указывают на относительную стабильность северокорейской экономики.

По словам Тройя Стангарона, старшего директора по делам конгресса и торговле в Корейском экономическом институте США, весной 2016 года экспорт КНДР в Китай упал всего лишь на 4% по отношению к показателям, зарегистрированным зимой этого года. По сравнению же с прошлым годом, спад составил только 14%.

9 сентября Пекин и китайские СМИ осудили последнее испытания ядерного оружия в КНДР, при том, что государственное информагентство «Синьхуа» назвала его «неразумным».

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«Все стороны, в том числе Северная Корея, должны признать, что хаос на полуострове, война и нестабильность в Северо-Восточной Азии не пойдут на пользу никому», — отметили в агентстве.

В то же самое время Китай заявил, что причиной проведения испытания стало решение Южной Кореи разместить у себя на территории системы ПРО США.