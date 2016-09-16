Завершились Восточный экономический форум во Владивостоке и саммит «Большой двадцатки» в Ханчжоу, но новостей из мира политики не стало меньше. Неделя с 5 по 11 сентября запомнилась громкими цитатами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Министр иностранных дел КНДР считает, что Северная Корея должна быть официально признана как страна, обладающая ядерным оружием.

«Президент США Барак Обама пытается игнорировать стратегическое положение КНДР в качестве официально признанной страны, обладающей ядерным оружием. Однако это глупое поведение отрицания очевидного факта», — приводит AFP слова министра.

Как сообщал «Ъ», США, Япония и Южная Корея рассматривают возможность ввести новые односторонние санкции в отношении КНДР. Россия выступает за возобновление шестисторонних переговоров по ядерной программе КНДР, о чем заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, испытания служат ещё одним примером «катастрофического провала» работы Хиллари Клинтон на посту госсекретаря США.

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»..Клинтон обещала работать над прекращением ядерной программы Северной Кореи как государственный секретарь, однако же программа только возросла по силе и изощрённости», — отметил Трамп.

В ответ на критику оппонента Клинтон отметила: «Нам нужен президент, который ставит целью снижения, а не увеличение количество ядерного оружия и ядерных государств в мире». Как отмечают СМИ, она, возможно, имела в виду недавнее высказывание Трампа, что Японии необходимо развивать собственное ядерное оружие. Хиллари Клинтон считает новые ядерные испытания в КНДР «возмутительными и неприемлемыми» и называет «прямой угрозой Соединённым Штатам» желание Пхеньяна «разработать доставляемое ядерное оружие».

Напомним, Северная Корея провела 9 сентября пятое и самое мощное за всю свою историю ядерное испытание. До этого о «высокой степени вероятности» подобных действий заявила Южная Корея после сообщений о зафиксированной сейсмологической активности рядом с полигоном для ядерных испытаний. Япония, США, Китай, а также Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) осудили произошедшее в Северной Корее. Так же смотрит на ситуацию и НАТО.

Новым уполномоченным по правам ребенка в России стала Анна Кузнецова, президент пензенского благотворительного фонда поддержки, семьи, материнства и детства «Покров», глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта.

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«Назначение Анны было неожиданно, но положительно, потому что, зная ее несколько лет (мы плотно сотрудничали в Общественной палате), могу сказать, что она активный представитель социальной НКО. У нее есть собственный проект «Покров», у нее есть большой опыт по проблемам детей и материнства, она представитель субъекта и знает работу с людьми и тем, кому нужна помощь, не понаслышке», — комментировал назначение заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, детей и материнства Павел Сычёв.

Также он отметил, что Кузнецовой необходимо будет провести анализ работы бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, заняться выстраиванием диалога с представителями общественных организаций и экспертным сообществом, чтобы решать насущные проблемы.

«Самое главное, что была проблема у Астахова, — это была определенная закрытость, даже несмотря на все интервью и публичные выступления, он был закрыт. Мы не видели конструктивную повседневную работу, которая должна вестись, а больше замечали его по работе, когда скандальная, катастрофичная ситуация произошла. Хотелось бы ей пожелать выстраивание конструктивной и ежедневной работы», — сообщил он.

Среди первоочередных задач Кузнецовой он назвал поиск и реализацию решений для проблем детей с инвалидностью, проблем в детских оздоровительных учреждениях и проблем образования в специальных учреждениях.

Напомним, президент РФ Владимир Путин отстранил Павла Астахова от должности детского омбудсмена. Согласно официальным данным, он «по собственному желанию» ушел в отставку. Его пост заняла Анна Кузнецова, ранее возглавляющая Ассоциацию организаций в защиту семьи и пензенский исполком Общероссийского народного фронта (ОНФ). Эксперты отмечают, что, помимо общественных заслуг нового омбудсмена, ее назначению поспособствовал обширный родительский опыт: она мать шестерых детей.

Белтелерадиокомпания обвинила The Guardian в распространении лжи о позиции параолимпийцев Белоруссии, ссылаясь на генсека Параолимпийского комитета страны, лидера белорусской сборной Николая Шумейко. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 сентября заявил, что акция с выносом флага России на открытии Параолимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро является «государственной позицией» Белоруссии.

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«Один из интернет-источников сообщил о том, что глава белорусской миссии на Параолимпиаде Николай Шудейко дал интервью британской «Гардиан», где якобы в беседе он осудил действия Андрея Фомочкина и заявил, что команда «расстроена и возмущена» тем, что её пытаются использовать в политических целях. Нам удалось связаться с Николаем Шудейко, а также другими членами белорусской сборной по телефону. В разговоре нашему каналу Николай Шудейко полностью опроверг эту информацию и интервью газете «Гардиан» назвал неправдой», — заявила Белтелерадиокомпания, опубликовав аудиозапись разъяснений Шудейко.

«Я официально ни с кем не встречался, никому никаких интервью не давал, — уточнил Шумейко. — Поступок Фомочкина — нормальный поступок нормального гражданина, который хотел выразить свою позицию таким вот образом после решения Международного параолимпийского комитета отстранить российскую команду полностью, всю команду от участия в Параолимпийских играх. Человек нашёл такую форму выражения протеста — наверное, правильную».

Напомним, что во время церемонии открытия Параолимпийских игр на стадионе «Маркана» в Рио-де-Жанейро представитель белорусской делегации Андрей Фомочкин вынес на парад спортсменов флаг России в знак солидарности с отстраненными спортсменами. Флаг был изъят, а член белорусской делегации Андрей Фомочкин был лишен аккредитации на Играх. Ранее Параолимпийский комитет отстранил всех участников сборной России от участия в соревнованиях из-за допингового скандала.

Иск партии «Гражданская платформа» против Партии народной свободы (ПАРНАС) о ее снятии с выборов в Государственную думу РФ не был поддержан Центральной избирательной комиссией (ЦИК) России. 10 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова заявила журналистам радио «Эхо Москвы», что комиссия сделает все возможное, чтобы все зарегистрированные на выборах партии дошли до единого дня голосования, назначенного на 18 сентября.

«Чтобы у наших граждан было полноценное право самим сделать выбор по всему политическому спектру представленных партий», — подчеркнула Памфилова.

Напомним, партия «Гражданская платформа» с требованием снять с выборов ПАРНАС за «экстремистские высказывания» ее лидеров подала иск в Верховный суд (ВС). Политиков смутили высказывания против многих влиятельных людей, в том числе против президента Владимира Путина в эту думскую кампанию. За эту избирательную компанию это — первая попытка снять с выборов партию. В руководстве ПАРНАС прокомментировали происходящее, назвав иск «юридически несостоятельным».

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В итоге глава Федерального политического комитета «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов сообщил журналистам об отзыве иска.

Об убийстве правозащитника в Южном Судане, который участвовал во встрече с миссией ООН, высказался Эдмонд Якани, представитель Организации по развитию ООН.

Он не склонен обвинять кого-либо в убийстве своего информатора до официальных результатов расследования.

«Преждевременно комментировать убийство товарища Эммануэля Вани… Нам еще предстоит собрать факты», — сообщил журналистам Эдмонд Якани.

Неназываемый коллега убитого Вани, также принимавший участие во встрече с миссией, считает, что убийство — дело рук военных непризнанной республики. Многие из тех, как он сообщает, кто сотрудничал с ООН и другими международными организациями, сейчас находятся под давлением со стороны военных — по его словам, «таких, как мы, они считают предателями».

Напомним, что в Южном Судане убит правозащитник, который участвовал во встрече с миссией ООН, сообщило 10 сентября издание Sudan Tribune.

Александр Лукашенко пообещал содействовать взаимодействию Следкомов России и Белоруссии. Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, он заявил об этом на встрече с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным 9 сентября.

«Я думаю, мы у вас многому можем научиться. Вы у нас можете подсмотреть что-то, потому что мы очень многое сделали не только по реформе предварительного следствия, но и много сделали вообще, встряхнув правоохранительную систему от министерств и ведомств до Верховного суда», — говорил Лукашенко о возможности взаимодействия СК двух государств.

Он добавил: «Я очень надеюсь, что такое взаимодействие будет, потому что последнее время (не будем говорить о терроризме, хотя и это очень важно) у нас хватает своего жулья — что в России, что в Белоруссии. Хотелось бы, чтобы вы вместе работали в этом направлении. Я убежден, что у нас это получится».

СК РФ заключил соглашение о сотрудничестве с белорусскими коллегами практически сразу же после создания СК РБ. Об этом напомнил Бастрыкин.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет Белоруссии напрямую подчиняется Александру Лукашенко. Правоохранители Белоруссии и России поддерживают тесные контакты.

Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал Генсека ООН Пан Ги Муна дураком. Об этом стало известно 9 сентября из источников AFP.

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«Я сказал себе, что ты, Пан Ги Мун, всего лишь еще один дурак. Я продолжу кампанию против преступников, мне не жаль их. Мне все равно», — сказал Дутерте в ответ на критику ООН филиппинского президента за слишком жесткую борьбу с преступностью и наркоторговлей. Организация видит на Филиппинах массовое нарушение прав человека и возлагает ответственность за это на власти.

Ранее Дутерте брал свои слова обратно за то, что публично назвал действующего президента США Барака Обаму сыном женщины легкого поведения потому, что США обвинили филиппинские власти в гибели более двух тысяч человек в ходе развернувшейся кампании по борьбе с преступностью.

У Дутерте, ставшего президентом Филиппин летом этого года, одним из пунктов в его предвыборной кампании была бескомпромиссная борьба с наркоторговлей. Президент Филиппин дал возможность силовым ведомствам государства уничтожать подозреваемых в преступной деятельности без суда и следствия.

Хиллари Клинтон, кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший государственный секретарь, обвинила руководство Российской Федерации в попытке вмешательства в предвыборную кампанию в США второй раз. Об этом она заявила в интервью CNN 11 сентября.

«Он пытался помешать этому, вмешаться в демократические выборы, как он даже попытался сделать в нашей стране во время этих выборов», — заявила Хиллари Клинтон.

Клинтон заявила, что Владимир Путин вернулся на пост президента России с целью предотвратить переход Центральной и Восточной Европы, а также Средней Азии под влияние США и Евросоюза.

Напомним, в ходе своей предвыборной кампании Клинтон уже заявляла, что правительство РФ активно вмешивается в американскую внутреннюю политику. Доказательств она не приводила.