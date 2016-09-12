



«Веселая карусель». Кадр из мультипликационного журнала. Студия «Союзмультфильм»

Алтайские единороссы «спалили» все «карусели»

Алтайские единороссы поделились с полицейскими «инсайдерской информацией» о готовящейся организации «каруселей» на некоторых избирательных участках. Об этом 15 сентября сообщает ИА «ПолитСибРу» со ссылкой на лидера регионального отделения Бориса Трофимова.

По его словам, коммерческие подвозы избирателей предусмотрены в Камне-на-Оби, Славгороде, Барнауле (Ленинский район), а также — Кулунде: уже сейчас там работают люди, которые предлагают избирателям продать свой голос.

«Неужели, в самом деле, все сгорели карусели?» — как тут не вспомнить бессмертное произведение Корнея Чуковского.

Предвыборные потери

Об исключенных из списков партий, идущих на выборы в Госдуму, чьи фамилии обнародовал ЦИК, 6 сентября сообщило ИА «Амител». По региональным группам партий статус зарегистрированного кандидата потеряли четыре человека, которые имеют отношение к Алтайскому краю.

Это Дмитрий Макаров (Партия пенсионеров за справедливость), Олег Головченко («Коммунисты России»), Алексей Пичугин (ПАРНАС) и Виктор Морозов (Партия роста).

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Кстати, первые двое кандидатов в народные избранники были фигурантами уголовных дел по таким статьям, как «Мошенничество», «Присвоение вверенного имущества». Но причину сошествия с дистанции ИА «Амител» указало только у предпринимателя из Бийска Виктора Морозова: «Партия сняла его с одномандатного округа, из списка он вышел сам».

О других потерях стало известно из сообщения ИА «Банкфакс» от 8 сентября.

Речь идет о скрывающимся от следствия рубцовском депутате Сергее Афанасьеве. «За четыре года, прошедшие с момента его избрания в городской совет, посетил лишь два первых заседания, но никаких серьезных санкций к нему до сих пор не применили», — пишет информагентство. Причину такой скрытности раскрыли в следственных органах: в 2015 году в отношении депутата возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной преступной группой»). Как установили следователи, с февраля 2012 по июнь 2014 года Афанасьев возглавлял две организованные группы и наживался на обналичивании денег.

Между тем у журналистов Рубцовска появились вполне закономерные вопросы к руководству реготделения «Справедливой России» по поводу личности Сергея Афанасьева. Однако ответить, зачем партия провела в горсовет такого депутата, не смогли даже партбоссы эсеров, — сообщает сайт «В Рубцовске.Ру».

«Сам себе технолог»

Алтайские эксперты, общественность и даже политтехнологи пребывают не в восторге от слабой активности алтайских кандидатов в депутаты Госдумы. Такой вывод можно сделать из статьи, опубликованной газетой «Аргументы и факты» 9 сентября.

«Новинка сезона»: после длительного перерыва Госдума вновь будет формироваться по смешанной системе. 225 депутатов пройдут в неё по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам, что автоматически увеличило число претендентов на мандаты нижней палаты российского парламента. Казалось бы, избирательная кампания должна «бить ключом», но… ничего такого не происходит», — отмечает издание.

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Главный редактор «ПолитСибРу» Дмитрий Негреев тоже полагает, что присутствие кандидатов и партий в городской среде минимально. «Очень мало листовок, плакатов и щитов, мало кандидатов в СМИ», — отметил он.

По мнению политтехнолога, директор Центра политического консалтинга Константина Лукина, «вялость» связана не только с «летним сезоном», но и с отсутствием «больших денег» в регионе. Именно этим он пояснил новый предвыборный тренд 2016 года по России — «сам себе технолог».

«Это когда кампании ведутся самим кандидатом, его окружением, когда агитационные материалы делаются, чтобы друзьям кандидата нравилось», — отмечает «АиФ».

Столичные звезды политпартий

И все же не у всех политических партий наблюдается дефицит денег на избирательную кампанию. Сайт ИД «Алтапресс» 12 сентября рассказал, каких столичных звезд удалось «заманить» в политику, — ну и в Барнаул.

«8 сентября в Барнаул прилетел Игорь Виттель (кандидатом он зарегистрирован под своей настоящей фамилией Владимирский) — можно сказать, звезда деловой журналистики и остроумный телеведущий, имеющий множество поклонников. На «РБК-ТВ» он ведет авторские передачи, а в территориальной группе Партии Роста, объединяющей Алтайский край, Республику Алтай и Кемеровскую область, он лицо №1», — пишет сайт издательского дома. Про визит писателя, журналиста и кандидата от КПРФ Сергея Шаргунова сообщается, что 11 сентября он прибыл в Барнаул с писателем-журналистом Захаром Прилепиным — «братом, товарищем и другом» (так он его назвал).

«Без ложной скромности мы, конечно же, топовые журналисты», «мы с Сергеем достаточно давно вписаны в политический истеблишмент и всех знаем близко, и все к нам хорошо относятся, и все властные кабинеты мы посещаем», и «мы молодое политическое поколение» — так описал себя и Сергея Шаргунова его «брат, товарищ и друг». А сам Сергей Шаргунов пояснил, что его задача — «умножить журналистские возможности, сложив их с депутатскими возможностями», — информирует издательство.

Зарплаты и чиновники

В сравнении с другими сибирскими чиновниками госслужащие Алтайского края, оказывается, получают самую маленькую зарплату, — она составляет 29 тыс. 967 рублей. Об этом 12 сентября пишет газета «Алтайская правда».

Вместе с тем отмечается, что приведенная сумма на 10% больше, чем на ту же дату 2015 года. А самая высокая оплата труда по Сибири оказалась в Республике Тува — 44 тыс. 903 руб.

ЕГЭ для двоечников

У 400 одиннадцатиклассников алтайских школ появился шанс избавиться от справок и получить аттестат, — об этом 5 сентября сообщила программа «Вести-Алтай». Дополнительные единые госэкзамены проводятся три дня: 5 сентября можно было сдать экзамен по русскому языку, 8 сентября — по математике, и 14 сентября — резервный день, в который также можно будет сдать ЕГЭ по одному из этих предметов.

«Изумрудная страна»: без техники в разгар уборочной

Более половины высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов, принадлежавших ранее холдингу «Изумрудная страна», были изъяты «Россельхозбанком» за долги ООО «Алтайагроинвест», входившего в структуру обанкроченного холдинга. Об этом 8 сентября сообщает газета «Каменские известия».

«Жители села Поперечное, как и ряда других каменских деревень, оказались «жертвами» агрохолдинга «Изумрудная страна» предпринимателей Антипиных. После банкротства предприятия в 2015 году попереченские крестьяне вынуждены были самостоятельно, без влияния агрохолдинга, справляться с полевыми работами — они своими силами посеяли, заготовили корма и убрали урожай. При этом ни земля, ни скот, ни техника аграриям на правах собственности не принадлежат. Все, что принадлежало холдингу, так или иначе перешло за долги в собственность кредиторам», — дает пересказ проблематики ИА «Банкфакс».

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Информагентство 12 сентября также напоминает: «В июле 2016 года «Россельхозбанк» обратился в краевой арбитражный суд с требованием признать банкротом экс-главу скандального агрохолдинга «Изумрудная страна» 54-летнюю Ольгу Антипину. Его представители настаивали, что Антипина задолжала кредиторам 538,293 млн рублей. Ранее сообщалось, что она сейчас является подсудимой по делу о мошенничестве: была пособником бывших руководителей алтайского филиала «Россельхозбанка» Евгения Роговского и Константина Гладышева, которые с превышением должностных полномочий выдали холдингу около 20 млрд рублей кредитных средств. Дело агрохолдинга длится уже более трех лет.

«Мать-кукушка»

Подробности истории с маленьким ребенком-подкидышем, брошенным матерью в Барнауле, 8 сентября сообщает газета «Комсомольская правда».

Напомним, жительница Троицкого района 3 сентября 2016 года оставила своего полуторагодовалого сына в подъезде одной из многоэтажек: просто завела и уехала. А когда следователям удалось найти «кукушку», то выяснилось, что это не единственный ее ребенок: в другой семье с отцом проживает еще и дочка.

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«У меня не было ни копейки денег, был поздний вечер. Я специально оставила сына в незнакомом подъезде, чтобы поднялся шум, вызвали полицию и отвезли его в дом малютки, где ребенок был бы в тепле», — заявила мать. Известно, что в барнаульском доме ребенка, куда поместили малыша, рассказали, что на теле мальчика есть следы побоев. И что найденыш начинает плакать, когда видит мужчин. «Возможно, из-за того, что его избивали сожители матери», — делает предположение «КП».

Пострадавшим от наводнения помогут

Губернатор региона Александр Карлин постановил выделить 5 миллионов рублей жителям Шипуновского района, пострадавшего от июльских ливней. Но и жители села Батурово (Шелаболихинский район) без поддержки не останутся: в бюджет поселка поступят 500 тысяч рублей, а вопрос о распределении средств решат на собрании общественности. Об этом 12 сентября сообщает программа «Наши новости».

Сообщается, что все тысяча с лишним пострадавших домовладений получат помощь в зависимости от ущерба, кроме того, часть средств пойдет на восстановление сельской инфраструктуры.

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Чем засыпать лужу?

Газета «На земле Троицкой» 12 сентября популярно рассказала, что жителям села Новоеловка в этом году не стоит ждать ремонта на центральной улице. Комментарий «случился» в ответ на обращение по поводу «вечной лужи» возле здания сельсовета. Жители села написали в газету, что ее совсем недавно засыпали не гравием, а песком. «Как только начнется осенняя распутица, от этого песка не останется и следа», — приводится довод в письме сельчан.

На что староста с. Новоеловка И. Т. Мананников так прямо и ответил: «Дорога от райцентра до Новоеловки, включая центральную улицу нашего села, находится на обслуживании Троицкого ДРСУ. Капитальные работы по ремонту дороги дорожники обещают нам провести на следующий год. В этом году ограничились тем, что прогрейдировали участок дороги, ведущий непосредственно к Новоеловке, а предприниматель В. П. Агапеев засыпал лужу».

Продолжил дело прадеда

Корреспонденты телеканала «Катунь-24» 12 сентября познакомили зрителей с одним из самых молодых аграриев региона: Никите Овчаренко всего 21, а он руководит животноводческим комплексом на 240 голов. Рабочих рук не хватает, поэтому почти все приходится делать самому: директор, бухгалтер, водитель и скотник в одном лице.

В прошлом году Никита Овчаренко составил бизнес-план и получил грант 1,5 млн рублей на развитие хозяйства. Фермер закупил телят породы герифорд. И теперь ведет строительство помещений для скота в селе Большепанюшево Алейского района.

Животноводством в семье Овчаренко занимаются все, а начинал ещё прадед. На 14 — летие отец Никиты подарил сыну поросенка. Мальчик уже тогда хотел заниматься животноводством.

Чтобы прокормить буренок, Никита занимается растениеводством, — 1200 гектаров земли предприниматель засевает кормовыми культурами.

Запас на зиму уже сделали.