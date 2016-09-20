Коллективный портрет города в популярном туристическом жанре «Это Питер, детка» в исполнении семи женщин-режиссеров спродюсировали мужчины, Сергей Сельянов и Эдуард Пичугин, по совместительству директор студии Ленфильм. Задорные (а местами не очень) скетчи о печалях и радостях девушек от 18 до 45, проживающих в Северной столице, сняты режиссерским составом разной степени известности и заслуг перед российским кино. Две безусловные звезды — Рената Литвинова и Авдотья Смирнова — начинают и замыкают цикл киноновелл. Также в короткометражном кино практикуются Анна Пармас, Наталья Кудряшова, Оксана Бычкова, Наталья Назарова и Аксинья Гог. Развлекательный винегрет диапазоном от мелодрамы до анекдота — блюдо негурманское, однако же не арт-хаусом единым сыт киноман.

Цитата из к/ф «Петербург. Только по любви ». режАксинья Гог, Наталья Назарова, Оксана Бычкова.2016. Россия В постеле с незнакомцем

Коль скоро альманах кроме города и гендера ничем не объединен, то и оценивать его стоит как семь отдельных короткометражек. И тут я позволю себе воспользоваться богатым личным опытом отбора короткого метра на международный фестиваль OpenCinema, которому служила верой и правдой 10 лет. Если бы пришлось отбирать из семи новелл «Петербург. Только по любви» — две безжалостно выбыли бы сразу (довольно банальное студенческое кино), оставшиеся поборолись бы за две призовые путевки в финал конкурса. Финалистов называть не буду — сами выбирайте себе фаворитов. Но отчет о заседании внутреннего жюри прилагаю.

Сны Иосифа. Рената Литвинова

Единственный фильм в стилистике арт, претендующий на поэтическое высказывание, а не анекдот или жизненную драму: Рената в свойственной ей манере блеснула абсурдистским пафосом. В павильоне Ленфильма снимается фильм о Бродском — право же, о ком еще в «Этом Питере, детка»? Три актрисы (муза поэта в трех возрастах — одна молодая, другая «для поцелуев», а третья «состарилась») ввергнуты в круговорот съемочного процесса, включаясь то в реальность съемки, то в сон Иосифа. Диалоги необязательны, как и случайный кастинг в духе Муратовой: проходивший мимо по коридорам Ленфильма Константин Шавловский (киновед журнала «Сеанс») вдруг обнаружен в роли неизвестного поэта, смело приклеившего себе еврейский нос, чтобы заменить Бродского на суде. Искусственный снег скрипит под ногами, искусственный Довлатов (Максим Виторган) нервно курит, кровь на белой рубашке одержимой поэтессы, старая «Волга» кружит вокруг Марсова поля с тремя музами внутри… Отстраненная, ироничная и запутанная новелла оставила ощущение игры ради игры, за которой видна рука режиссера, но теряется внятное послание зрителю.

Девочки. Анна Пармас

Цитата из к/ф «Петербург. Только по любви ». режАксинья Гог, Наталья Назарова, Оксана Бычкова.2016. Россия Рината Литвинова

Сценарно простая, однако весьма точная комическая зарисовка безупречно разыграна актерским дуэтом: всегда достоверной Надеждой Маркиной (Звягинская Елена) и Светланой Камыниной («Простые вещи», «Интерны»). Непримиримые мать и дочь — закоренелая сталинистка и «либерастка с Болотной» — являют в своих дико простодушных диалогах срез мировоззренческого раскола в обществе. Документальная камера Алишера Хамидходжаева («Антон тут рядом», «Жить», «Звезда») живо включает зрителя в крупноплановый репортаж о буднях нормальных петербургских обывательниц, и шире — российских баб. Сбежавший муж, опостылевшая работа, двое детей, да еще нежданная беременность в 40 лет, и эта дворовая сучка (старая черная псина), перегородившая вход в женскую консультацию. За несколько фраз и очаровательных киностежков выстраиваются и судьбы героинь, и ненавязчивая мораль: нечто человеческое выше любых праведных речей и фейсбучных войн.

Просто концерт. Наталья Назарова

Самая притягательная и душевная история получилась у Натальи Назаровой, известной как опытный сценарист; в качестве режиссера работала над фильмом «Дочь» (в соавторстве с Александром Касаткиным). Восхитительно органичная актриса Анна Уколова рождает на экране правдивый образ крановщицы Оли. Грубоватая серая жизнь главной героини проявляет осмысленность лишь в пышной барственной Капелле, где в хоре мальчиков солирует ее Валя. Эту нежную историю с налетом легкой интриги спойлерить преступно, поэтому остается одобрительно молчать.

Аничков мост. Наталья Кудряшова

Прозрачная богиня Полина Кутепова в роли петербургского экскурсовода Марины устало бормочет в микрофон историю города на школьном английском, в перерывах дежурно звонит матери и медленно скукоживается в своем щемящем одиночестве. Тоска. Внезапно хрестоматийные атлеты скульптора Клодта, усмиряющие коней на самом известном мосту Петербурга, разбивают тусклое зеркало Марининой унылой рутины. Невесть откуда взявшийся индеец повествует о сути изваяний и бытия — симпатичная усмешка смахивает на бред свихнувшегося сценариста. Вытягивает ситуацию режиссерский кульбит: обычное повествование вдруг дает крен в зазеркалье легкого видео-арта, видимо подчеркивая мистический дух Петербурга.

Выгул собак. Авдотья Смирнова

Цитата из к/ф «Петербург. Только по любви ». режАксинья Гог, Наталья Назарова, Оксана Бычкова.2016. Россия Полина Кутепова

Колдовскую тему поддержала и Дуня Смирнова в сюжете, который будто по недосмотру не вошел в полный метр «Кококо» с Анной Михалковой в главной роли. Необычайно естественная в любом своем амплуа Михалкова играет в новелле немолодую даму с собачкой «в активном поиске». Отчаянно смешные коллизии — результат ее простого романтического желания выйти замуж. Ради светлой цели мистический Петербург включает тяжелую артиллерию: Михаил Боярский появляется в виде шамана с жизнеутверждающим алкоголическим статусом (без водки камлание — пустой звон) и явным прибабахом. Служитель неведомого культа совершает мощный ритуальный танец с бубном над легковерной героиней. Вам смешно, а девушке помогло! Без шаманов и масонов, знаете ли, в «Этом Питере» никуда — даже замуж не выйти.

На вопрос из зала, почему же на роль полоумного экстрасенса не взят более уместный, например, Александр Баширов, режиссер ответила неожиданно: «Россия еще по-хорошему вздрогнет от великого дара эксцентрика Боярского».

Будем ждать.