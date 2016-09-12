Не успел еще до конца рассеяться черный дым от горящих шин возле редакции телеканала «Интер», как небо над центром Киева вновь окрасилось в угрожающий черный цвет. На сей раз запылали шины во дворе Печерского районного суда на Крещатике. Радикалы из «Азова» праздновали там победу над органами правопорядка: прямо из зала суда вышел на свободу по поручительству депутатов Верховной рады А. Билецкого и О. Петренко обвинявшийся в хулиганстве «азовец» С. Филимонов-«Филя», для которого прокуратура требовала наказания в виде 60 суток ареста.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сало. Смута — ещё один бренд Украины

Победа, действительно, получилась впечатляющей. Как по форме, то есть, по тому внешнему антуражу, с которым она была обставлена, так и по содержанию, если под ним иметь в виду безнаказанность нарушителя закона, представшего, вроде бы, перед лицом этого самого закона. Безнаказанность еще более примечательная, знаковая в свете того, что нарушение закона С. Филимоновым состояло в попытке ударить начальника Главка столичной полиции (!). Поведение судьи, не рисковавшего в ходе судебного заседания лишний раз взглянуть в сторону обвиняемого, говорило само за себя. Украинский суд расписался в неспособности защитить от произвола радикалов не только граждан, но и высокопоставленных чинов силовых структур. Вступление в силу с 30 сентября конституционной реформы в части судоустройства судебная система Украины встречает едва ли не в положении лежа: было не важно, стало плохо, обещает стать еще хуже.

В день судебного разбирательства «Азов» блокировал здание Печерского суда. В тесном дворике, куда выходит главный вход этой инстанции, трудно разминуться даже двум-трем десяткам людей. «Азовцев» там собралось не меньше двух сотен. Прибывшим для охраны суда полиции и Нацгвардии пришлось потесниться (!), чтобы дать место радикалам, несмотря на то, что те всем своим видом и действиями демонстрировали откровенное неуважение к правилам поведения в общественных местах. Как ни странно, стражи порядка потеснились, старательно изображая из себя сторонних наблюдателей. Агрессивная манера «азовцев» не привлекла их внимания. Файер-шоу, устроенное боевиками тут же во дворе суда по случаю триумфального выхода Филимонова после вынесения ему, по сути дела, оправдательного приговора, тоже не вызвало интереса. Изюминкой на победном «азовском» торте стало заявление А. Билецкого о том, что он планирует «разобраться» с полицией за ее, по его мнению, «неправомерные действия», связанные с задержанием «Фили». Это — проявление подхода с позиции силы, направленного на то, чтобы, пользуясь моментом, ослабить оппонента. Превентивная нейтрализация правоохранительных органов — верный признак того, что в стране, в Киеве зреют-дозревают события.

У негласного покровителя «Азова» министра внутренних дел А. Авакова, похоже, есть новый повод для торжества. У его оппонентов — причины для раздумий, причем очень серьезных. Радикалы-боевики из «Азова» опять почувствовали свою силу, опять удостоверились в надежности своей политической «крыши», а также в слабости и беспомощности полиции. Сама ситуация подталкивает их теперь к тому, чтобы не останавливаться, а идти вперед. Куда именно? На кого? На очередную, после «Интера» и «Киевгорстроя», относительно мелкую рыбешку или на «дичь» покрупнее? А может, на самую крупную из того, что водится в отечественных омутах и дебрях? Это, думаю, покажет самое ближайшее время. Впрочем, в том, что активность «азовцев» выйдет за рамки локальных разборок, приобретя подчеркнуто политический характер, сомневаться вряд ли приходится.

Многое, если не все, тут могло бы проясниться уже сегодня, если бы удалось дать однозначный ответ на вопрос о личности кукловода, дергавшего за веревочки, которыми приводились в действие непосредственные участники спектакля. Озвучивал решение об освобождении «Фили» и его подельников судья Печерского суда, а принимал его — кто? Кто-то на среднем или средне высоком уровне по указанию всемогущего нынче в Киеве А. Авакова? Или некто из президентских, ведь именно они, как принято считать, в значительной мере контролируют судебную власть?

Демонстративные действия «Азова» возле офиса «Киевгорстроя» и у здания Печерского суда невольно оживили в памяти недавние события, связанные со слушаниями в Оболонском суде Киева уголовного дела относительно бойцов другого добровольческого формирования — «Торнадо». В двух этих историях есть немало общего, но бросается в глаза и отличие. «Торнадо» сегодня не при делах, его бойцов-уголовников, пусть худо-бедно, но судят. «Азов», наоборот, при делах, «азовцев» суды отпускают. «Торнадовцы» могут себе позволить побросать шины в милицию, поджечь их, как в старые добрые для радикалов всех мастей времена «майдана», им — зась. Для «азовцев» и нынешние времена — мать родна. Модель их поведения не меняется: шины есть — ума не надо. Жги, круши, лезь на рожон, провоцируй, бей, хватай за горло «ментов» и «ментовских» генералов.

Обращает на себя внимание еще одно обстоятельство «бунта «Азова». Поводом для него послужил вопрос не политического, а гражданского свойства. Боевики протестовали против незаконной застройки, а если брать проблему шире, то — против строительной мафии, которая такой застройкой занимается, терроризируя горожан. «Азов», таким образом, примерил тогу борца за справедливость, выступив в роли защитников граждан от произвола власть имущих. С точки зрения возможной вспышки гражданского противостояния с дальнейшим переходом в сферу большой политики, это весьма перспективная линия поведения, основанная на тщательно продуманной стратегии.

Интересной и во многом показательной оказалась реакция на бурные события с участием «Азова» большинства украинских СМИ. Просто не заметить их и промолчать они, естественно, не могли. С другой же стороны, представить происходившее, назвав вещи своими именами, никто из них не посмел. Как можно?! Ведь в таком случае пришлось бы говорить не очень хорошо, а то и плохо, о героях «майдана» и «АТО», о вчерашних победителях, способных стать еще и победителями завтрашними. Довелось «независимым» медиа ограничиться сюжетами, подчеркнуто отстраненными, протокольно корректными, демонстративно объективистскими. Эти пришли, эти зашли, эти вышли, ничего особенного, все под контролем, все так, как должно быть. «Майданная» демократия в действии!

В истории с протестом против «Киевгорстроя» и освобождением соратника «Азов» показал непропорционально большое политическое влияние. Следует ли из этого, что в ближайшее время начнется движение в сторону превращения этого проекта в собственно политический? Или «Азов» в данном случае — только ширма, скрывающая до поры до времени тех, чье политическое влияние велико пропорционально.

…Черный дым над столицей Украины не предвещает ничего хорошего. Тучи в киевском небе сгущаются, подтверждая самые пессимистические прогнозы относительно бурной политической осени и ее очень грустных для страны и людей последствий. «Филя на свободе!», — торжествуют «азовцы"-аваковцы и их победный клич несет в себе угрозу для многих.