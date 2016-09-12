Судя по ситуации, которая складывается на внутриполитической арене Грузии перед выборами, основная борьба за места в парламенте и на этот раз будет вестись между соратниками и оппонентами Михаила Саакашвили.

Никола Пиросмани. Кутеж трех князей

По данным ЦИК Грузии, регистрацию на участие в выборах прошли в общей сложности 29 партий и избирательных блоков. Бывшие соратники по выборам 2012 года, которым в едином блоке «Грузинская мечта» удалось одержать победу над правившей в тот период партией «Единое национальное движение», на этот раз распались на отдельные составляющие и принимают участие в выборах самостоятельно.

Из них, по оценкам экспертов, самые большие шансы получить места в парламенте имеет партия, в свое время давшая название всей коалиции, — «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». К возможностям остальных бывших членов коалиции большая часть экспертов относится скептически. Тем более что к избирательной кампании «Грузинской мечты» подключилась «тяжелая артиллерия» в лице неформального лидера и учредителя партии Бидзины Иванишвили.

Серьезную поддержку перед выборами оказал «Грузинской мечте» и многосерийный документальный фильм режиссера Георгия Хаиндрава «Герократия», рассказывающий о многочисленных преступлениях режима Саакашвили. Фильм демонстрируется в эфире грузинской телекомпании «Имеди» поздно вечером, три раза в неделю, и выход серий в эфир продлится вплоть до назначенных на 8 октября парламентских выборов. Заказал и профинансировал съемки «Герократии» Бидзина Иванишвили, что он и не скрывает.

В отличие от ситуации перед выборами 2012 года, фильм, развенчивающий режим Саакашвили, вышел в эфир официально, был предварительно хорошо прорекламирован. Но аналогия напрашивается… В сентябре 2012 года на настроения общества сильное влияние оказали снятые скрытой камерой видеокадры пыток в грузинских тюрьмах, тайно вывезенные за границу и оттуда предоставленные телекомпаниям… Тогда эти кадры стали для грузинского общества своего рода «сюрпризом»: в открытую о тяжелой ситуации в тюрьмах в период правления Саакашвили говорить боялись.

В обществе, отрицательно настроенном по отношению к ЕНД и Михаилу Саакашвили, фильм «Герократия» лишь усилил негативный настрой, но на ряды и отношение сторонников Саакашвили пока, судя по проводимым ЕНД в регионах предвыборным встречам, не повлиял. «Единое национальное движение» продолжает публиковать фото‑ и видеоматериалы своей предвыборной кампании, согласно которым, во всех регионах их встречают многочисленные сторонники. А в своих комментариях к этим материалам лидеры ЕНД уверенно утверждают, что несмотря на возводимые властями преграды они обязательно одержат победу на выборах.

«Сюрприз» грузинским избирателям и обществу преподнес грузинский оперный певец Паата Бурчуладзе, вначале основавший партию и перешедший от благотворительной деятельности к политической, затем объявивший курс своей партии, во многом совпадающий с курсом ЕНД, а позднее объединившийся с партиями, созданными бывшими соратниками Михаила Саакашвили. Впрочем, «Гирчи» и «Новая Грузия», а также их учредители, формально покинувшие ряды ЕНД, в грузинском обществе по-прежнему воспринимаются как часть «Единого национального движения» и именуются не иначе как «националы».

Этот последний «сюрприз» — объединение с отпочковавшимися от ЕНД политиками — оказался неприемлемым для ряда соратников Пааты Бурчуладзе, судя по всему, первоначально видевших в нем «нового мессию». Первым после такого объединения ряды движения «Государство для народа» (партии Бурчуладзе) покинул журналист Мераб Метревели. В последние дни аналогичное решение приняли эксперты Хатуна Лагазидзе и Георгий Рухадзе.

Рухадзе, который до последнего времени активно проводил линию партии Бурчуладзе и в своих комментариях отличался резкой критикой нынешнего правительства Грузии, свое решение объяснять не стал, но отметил, что по личным воззрениям отказался быть в партийном списке избирательного блока «Паата Бурчуладзе — Государство для народа».

Хатуна Лагазидзе была более откровенной и пояснила, что намеренно не ушла из партии вслед за Мерабом Метревели в первые же дни после объединения с партиями Зураба Джапаридзе («Гирчи») и Георгия Вашадзе («Новая Грузия»), чтобы не дать бывшим «националам» шанса вновь прийти к власти.

«Это была моя война. Я должна была остаться и не дать бывшим националам еще один шанс на приход к власти. Моей принципиальной задачей было не уступить списки семье Кублашвили (братья Павле и Константин Кублашвили; Павле Кублашвили был ярким лицом ЕНД и депутатом парламента от этой партии до того, как ушел вместе с Зурабом Джапаридзе и создал партию «Гирчи», а Константин Кублашвили занимал должность председателя Верховного суда), которая терроризировала судебную систему Грузии, разрушила ее», — отметила Лагадидзе в интервью одной из грузинских телекомпаний.

По ее словам, в окончательном избирательном списке партии Бурчуладзе не оказалось представителей той команды, вместе с которой Бурчуладзе создавал свою партию и на которую общество возлагало большие надежды. «Как видно, он (Бурчуладзе), обманывал избирателей», — констатировала Лагазидзе.

По ее же информации, борьба в блоке «Паата Бурчуладзе — Государство для народа» шла за первые 12 мест в списке, которые лидер блока целиком уступил «националам». «Если бы в этот список от нашей партии («Государство для народа») вошли хотя бы 6 человек и мы имели возможность комплектования фракции, в создавшейся в конце реальности для меня и это было бы большим достижением. Но Паата Бурчуладзе подтвердил, что не борется за политические цели. Этот список — доказательство того, что Паата Бурчуладзе продал и партию, и список и свой авторитет», — подчеркнула Хатуна Лагазидзе.

Судя по ее словам, партия, основанная Паатой Бурчуладзе, целиком переориентировалась на «партийные ценности» и интересы «бывших националов».

Вполне возможно, что это часть того «большого плана» ЕНД по возвращению к власти, по которому, в случае недобора соратниками Саакашвили необходимых для получения большинства мест в парламенте, недостающие мандаты восполнят другие «союзнические» партии, среди которых, судя по всему, окажется и партия Бурчуладзе.

Само «Единое национальное движение» на этот раз также принимает участие в выборах в составе избирательного блока. По информации ЦИК, в избирательный блок с этой партией объединилась партия «Европейские демократы», лидер которой Паата Давитая в бытность Саакашвили у власти активно играл роль «оппозиции», в основном критикуя тогдашние власти за недостаточное внимание к политике России в отношении Абхазии и к положению беженцев. Паата Давитая в период правления ЕНД даже участвовал в митингах грузинской оппозиции и выступал с критикой властей за их подавление. Это тот самый Давитая, которому было поручено председательство парламентской комиссии по расследованию обстоятельств августовской войны 2008 года. Сегодня его партия баллотируется в парламент вместе с ЕНД.

В последние два дня грузинские СМИ преподнесли обществу еще один «сюрприз». Согласно неофициальным и неподтвержденным информациям, Паата Давитая может получить должность секретаря Совета национальной безопасности — органа, подведомственного президенту Грузии. Как сообщают СМИ, на вакантную должность секретаря Совбеза (в связи с назначением бывшего председателя совета Ирины Имерлишвили судьей Конституционного суда Грузии) президент рассматривает кандидатуры Пааты Давитая и Хатуны Лагазидзе.

Времени до выборов в Грузии осталось немного, но вполне возможно, что и в оставшиеся дни политики предложат грузинским избирателям новые «сюрпризы».