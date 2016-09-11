«Лавров и Керри, наконец-то, договорились: Россия и США будут совместно планировать удары по экстремистским группировкам и совместно наносить их, а в Сирии наступит тишина, — обрадовано сообщает британская The Sun. — С понедельника должно наступить недельное перемирие во время которого благотворительные фонды и общественные организации помогут всем голодающим. Керри назвал эту сделку поворотным моментом пятилетнего конфликта, убившего уже около полумиллиона человек. Теперь все зависит от того, сможет ли Россия уговорить поддерживаемого ею диктатора Асада не стрелять и удастся ли США добиться того же от повстанческих групп».

minval.az Башар Асад

«Лавров сказал, что это был день начала новых отношений с США, — подчеркивает издание. — Это новое соглашение дает надежду на совместную борьбу США и России против ИГИЛ (организация, запрещенная в России — прим. ИА REGNUM ). И этого удалось добиться всего через год после того, как Обама отчитал Путина за его вмешательство в Сирию с единственной целью — удержать у власти Асада. А Россия в ответ раскритиковала Штаты за поддержку тех оппозиционных групп, что выступали союзниками ИГИЛ и Джабхат-ан-Нусры (запрещены в России)».

Отдельной строкой The Sun подает высказывание главы Госдепа о том, что отделение умеренной оппозиции от Джабхат Фатх аль-Шам, как теперь зовется ан-Нусра — «это не отступление, а шаг, который делает Америка в собственных интересах».

Предлагаемый уровень американо-российского взаимодействия «расстроил представителей нескольких ведущих национальных органов безопасности в Вашингтоне, в том числе министра обороны Эштона Картера и директора АНБ Джеймса Клэппера. По их мнению, добиться от групп, контролируемых Асадом, выполнения соглашения будет трудно, поскольку от Алеппо им отступать нет смысла», — резюмирует корреспондент Sun Феликс Аллен.

«Маловероятно, что соглашение, подписанное Лавровым и Керри, будет выполнено, — сомневается британская The Guardian в редакционной статье. — И проблемы, прежде всего, возникнут с определением, какая оппозиция «замарана» контактами с Аль-Каидой, а какая — «умеренная». Инсайдеры из восточной части Алеппо, все еще контролируемой оппозицией и полностью окруженной правительственными войсками, крайне скептически относятся к предположениям, что Асад отступится от своей цели взять Алеппо полностью».

«Даже у двух крупнейших держав, подписавших соглашение, существует почти уверенность в том, что прекращение огня будет трудно реализовать. Многое зависит от способности Москвы обуздать режим Асада, и, в частности, убедить его чиновников позволить организациям, обеспечивающим гуманитарную помощь, добраться до осажденных районов. Сирийские лидеры последовательно использовали голод и осаду в качестве орудия войны во время конфликта, несмотря на протесты со стороны ООН и западных правительств. Нет уверенности, что они откажутся от этой тактики теперь».

В испанской прессе тоже царят пессимистические настроения.

«Нет уверенности, что договоренности Лаврова и Керри приведут к завершению войны в Сирии, — пишет El Confidencial. — Каждая из сторон сфокусирована на решении вопроса согласно своему мнению, которое во многом не совпадает с мнением другой стороны. Политический календарь не способствует решению сирийского вопроса — США отвлекается на выборы президента, Россия сосредоточена на выборах в Думу, а весь остальной мир ломает голову над тем, кого избрать новым лидером ООН. Прибавим к этому Турцию, Саудовскую Аравию и Иран — три страны, каждая из которых имеет свои идеи насчет того, как обустроить Сирию. У договорившихся есть только план, как разбить ИГИЛ и Джабхат-ан-Нусра (запрещены в РФ), но нет плана строительства нового сирийского государства».

«С понедельника (12 сентября) Сирия больше не должна слышать звуки войны — такова цель соглашения, достигнутого в Женеве главным союзником сирийского режима, Россией и Соединенными Штатами, оказывающими большую поддержку оппозиции, — сообщает другая испанская газета АВС. — Во время долгих переговоров Сергея Лаврова с Джоном Керри российский дипломат пытался оживить утомленную ожиданием прессу, предложив журналистам пиццу и водку. Чтобы они продержались до поздней ночи и услышали, наконец, то, что хотели услышать: соглашение состоялось».

«С понедельника должны прекратиться бомбовые удары, воздушные налеты и наземные войсковые операции между силами режима и оппозицией. Если перемирие продержится неделю, то затем начнется скоординированная борьба России и США против ИГИЛ и филиала Аль-Каиды в Сирии», — строки газеты выглядят скорее размышлениями, чем констатацией факта.

Радоваться тому, что договоренности состоялись, авторы редакционной статьи не торопятся, объясняя свою позицию тем, что «предыдущие попытки установить перемирие очень быстро заканчивались, потому что правительственные войска пользовались режимом тишины и наносили удары по тем точкам, где, по их мнению, находятся войска исламских экстремистов. А на самом деле били они без разбора и в основном по оппозиции. Прелюдия к новому перемирию точно такая же: самолеты сирийского режима уже совершили бомбардировки и в субботу и в воскресенье».

«Лавров и Керри договорились о прекращении огня» — с таким заголовком вышла германская Zeit. Вслед за главным дипломатом США издание надеется, что стороны достигли поворотной точки в сирийском конфликте.

«Для обычных граждан Сирии это означает, что к голодным и измученным войной поступит, наконец-то, гуманитарная помощь. Для повстанцев и режима — реальное прекращение огня. Для исламистских группировок, маскирующихся под умеренную оппозицию, наступают сложные дни: если перемирие продержится неделю, то после этого РФ и США займутся планированием и осуществлением совместных боевых операций против экстремистов».

Но сначала две супердержавы отделят действительно умеренную оппозицию от «неумеренной», а в этой области у России и США единства взглядов нет, подчеркивает газета.

«Последний тур переговоров в Женеве затянулся, поскольку Соединенные Штаты по-видимому, не хотят участвовать в военном союзе с Россией. Анонимный американский правительственный чиновник подтвердил, что Керри постоянно консультировался с Вашингтоном, как ему себя вести по каждому обсуждаемому вопросу, поскольку в руководстве США нет однозначного мнения по каждому из пунктов дискуссии. О конкретных камнях преткновения он ничего не сказал, однако известно, что министр обороны США Эштон Картер и глава секретной службы АНБ, Джеймс Клэппер, ранее публично выражали сомнения по поводу военного союза с Россией».

«Неужто в Сирии настанет перемирие?» задает в заголовке вопрос с изрядной долей скепсиса и иронии одновременно немецкая Bild.

«После длительных переговоров в Женеве США и Россия договорились о мерах по облегчению конфликта в Сирии. Керри объявил о плане, который, по его мнению, облегчит страдания народа, уменьшит насилие и направит страну к миру и согласию. США считают, что у Москвы хватит сил и авторитета привести диктатора Асада за стол переговоров и заключить мир Некоторые лидеры оппозиционных групп не считают, что Асад склонен к политическому решению конфликта».

«Хотя Дамаск уже одобрил соглашение, заключенное Россией и США, добиться его выполнения будет чрезвычайно сложно, — полагает французский информационный портал France24.com. — Существует, как минимум, три крупных подводных камня, о которые могут споткнуться организаторы и участники перемирия. Это: глубокое недоверие, существующее между режимом и повстанцами, союз между последними и джихадистами, а также слишком большое количество групп-участниц всего того, что происходит на сирийской сцене».

«Пять лет режим и оппозиция обвиняют друг друга во всех смертных грехах. Несколько раз перемирия в Сирии уже объявлялись. Но заканчивались они, едва начавшись, а то и вовсе не начинаясь. Что будет на этот раз — никто не знает. Несколько оппозиционных групп уже выразили сомнение в том, что Башар Асад захочет договариваться вместо того, чтобы подавлять военными силами. Однако сирийский президент, по словам Сергея Лаврова, уже заявил о своем уважении к достигнутому соглашению, — рассуждает автор Кевин Ламарк. — А главная проблема возникнет здесь для оппозиционеров. Для них обозначить свой отрыв от Джабхат Фатх аль-Шам (бывшая Джабхат-ан-Нусра) равносильно сдаче режиму. И это мнение у повстанцев изменить почти невозможно».

Кроме того, считает аналитик, «если главные в этом конфликте согласились между собой и приняли некий план, еще не означает, что он устроит региональных спонсоров режима и восставших. Турция, которая имеет свой интерес, поддерживает оппозицию, но одновременно стремится к России, приветствовала совместное заявление Керри и Лаврова. А вот что скажут Саудовская Аравия, спонсирующая ополченцев и Иран, союзник Дамаска?»

«Соглашение между США и Россией: 7 дней соглашения о прекращении огня, а впоследствии попытка «четко уменьшить насилие». Вашингтон больше не требует голову Асада. Цель: ИГИЛ (запрещена в РФ)», — скороговоркой выпаливает вводный абзац к своей аналитической статье в итальянском издании Corriere Della Sera журналист Джузеппе Сарчина. После чего переходит на более спокойное и размеренное повествование.

«Семидневное перемирие в Сирии должно нам показать, есть ли перспективы создания антиИГИЛовского союза России и США. Главные дипломаты Москвы и Вашингтона после десятимесячных ожесточенных переговоров все-таки нашли точки соприкосновения и приняли пять документов с рецептом прекращения конфликта в Сирии. Текст этих документов держится в секрете».

«Еще 5 сентября в Китае Владимиру Путину и Бараку Обаме не удалось привести все к единому знаменателю, потому что президент США настаивал на исключении Асада из правительства переходного периода в Сирии вообще, а президент РФ был против этого, — обращает внимание корреспондент. — На переговорах в Женеве в конце минувшей недели это условие, похоже, было просто удалено из программы и все получилось. Через неделю «если уровень насилия будет уменьшен поддающимся проверке образом» русские и американцы образуют «Объединенный центр внедрения» — объединенное командование и пункт обмена конфиденциальной информацией о целях для авиационных бомбардировок. А Асад останется в своем кресле, даже если ООН удастся его доказательно обвинить в осуществлении химических атак. Если все пойдет хорошо, российские и американские самолеты через две недели сосредоточат свое внимание на позициях халифата. В правительстве США единого мнения по вопросу доверять ли русским, нет. Глава Пентагона Эштон Картер считает, что это слишком рискованно, особенно после того, как ВКС РФ бомбили вчера Идлиб и Алеппо. Но Обама, в конце концов, дал зеленый свет Керри».

Явно или скрыто, но западная пресса, как видно из приведенных выше выдержек, склоняется к тому, что «пять секретных документов» об условиях перемирия, больше играют на руку России, чем США, оттого и столько скепсиса и сомнения, а порой и откровенного разочарования в словах аналитиков. Впрочем, «комментарии в режиме расстройства» касаются только того, что Асад остается. Во всем остальном — неуверенный, очень осторожный оптимизм.