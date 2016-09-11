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Месяцы давления на администрацию Обамы, требования издать, наконец, эти «28 страниц» — доклад о причастности к террористической атаке 11 сентября 2001 года Саудовской Аравии, — и в июле документ, подготовленный Белым домом, был завершен. Директор ЦРУ Джон Бреннан до выпуска доклада утверждал, что большая часть информации, содержащаяся в нем, — «сырая» и непроверенная, а источники не вполне надежны. Некоторые чиновники из тех, кто видел документ целиком, говорят о дыме без огня и указывают на прямое участие Саудовской Аравии в 9/11. Релиз документа вызвал краткосрочный интерес СМИ США, но этой истории суждено было утонуть в лавине отчетов об избирательной кампании.

«По словам докладчиков, существует прямая связь между налетчиками, причастными к 9/11, и предполагаемыми агентами правительства Саудовской Аравии, но 28-страничный доклад не предоставляет какую-либо информацию, которая позволила бы предположить, что саудовцы знали, кто участвовал в террористическом заговоре. На самом деле, как бывший разведчик, я, согласно обнародованным фрагментам, могу предположить, что саудовцы держали руку на пульсе некоторых граждан, которых они вполне справедливо могли бы заподозрить в экстремизме», — пишет бывший офицер ЦРУ Филипп Гиральди на страницах The American Conservative. «В тексте есть указания на саудовцев, которые осуществляли операции против граждан своей же диаспоры. В докладе было отмечено, что саудовцы не особо сотрудничали с США в контртеррористической деятельности до 9/11, что неудивительно, учитывая, что действовать они всегда предпочитали самостоятельно.

В этом документе нет ни указания на какое-либо намерение со стороны правительства в Эр-Рияде поощрять его граждан осуществлять теракты на территории США, ни чего-либо подобного. Кроме того, стоит вспомнить, что администрация Буша рассматривала Саудовскую Аравию как «особого друга» и сама заставила ФБР и ЦРУ бросить придирчивое расследование ее разведывательных операций в США и во всем мире. Но, оказывается, из этого вовсе не следует, что ее вина не может быть доказана впоследствии», — пишет The American Conservative.

«Что касается итогов спонсируемых США программ, направленных на борьбу с экстремизмом, нам особо нечем похвастаться», — говорят эксперты по борьбе с терроризмом и американские официальные лица, которые пытались блокировать использование джихадистами СМИ или препятствовать международному финансированию и поддержке терроризма. В то же время политика США, от вторжения в Ирак в 2003 году до продолжающегося использования беспилотных самолетов против подозреваемых террористов, привела к появлению новых сторонников «Аль-Каиды» и «Исламского государства», — говорят бывшие чиновники США и аналитики. (ИГ запрещено в РФ.)

«Мы создаем больше врагов, чем мы в состоянии победить», — признается бывший конгрессмен Джейн Харман, председатель комитета по разведке после 9/11. «Наша военная мощь остается непревзойденной. Но, чтобы выиграть этот бой, нужно было спроецировать американские ценности и интересы на весь мир. И мы не смогли сделать это», — пишет The Washington Post.

Через неделю после инаугурации советников Барака Обамы по национальной безопасности созвали подвести итоги и доложить о деятельности правительства по противодействию экстремизму и предъявить новые перспективные подходы. «Президент хотел новую стратегию», — вспоминает бывший высокопоставленный чиновник администрации в интервью The Washington Post. Но, как говорит бывший чиновник, усилия никуда не привели — отчасти потому, что Джон Бреннан и ключевые советники — Денис Макдона [глава администрации президента США] и Бен Родос [советник по национальной безопасности и стратегическим коммуникациям] никогда не могли договориться о том, кто должен быть за это ответственным.

Были «бесконечные дискуссии между Бреннаном, Денисом и Родосом, кто за это в ответе», — говорит бывший чиновник. «В центре внимания администрации и ЦРУ тогда находилась шумиха вокруг «дрон-кампании» в Пакистане, и градус противодействия экстремизму был понижен», — говорит источник. Пять лет спустя, в 2015 году, Белый дом созвал международный саммит по этому вопросу — запоздалый шаг, который совпал с подъемом «Исламского государства» (запрещено в РФ). «Мы просто не бросили на это достаточно ресурсов и не сосредоточились так, как должны были», — признал Майкл Морелл, бывший заместитель директора ЦРУ.

Нынешние и бывшие официальные лица говорят, что наиболее эффективным методом против радикализации могут стать только те действия, которые будут исходить от самих мусульман (религиозных лидеров и институтов), а также их правительств, которые должны решать политические и социальные различия в своих странах, ведь это главное топливо экстремизма. Но официальные лица США говорят, что были разочарованы в их усилиях и не смогли убедить мусульманских союзников принять более действенные меры в собственных странах», — заключает издание.

Непосредственно перед 15-й годовщиной террористических актов — 9 сентября — палата представителей США единогласно приняла законопроект, который разрешит семьям жертв 9/11 подавать в суд на Саудовскую Аравию в судах США. Но президент США Барак Обама почти наверняка отклонит его, и, возможно, это станет первым преодолением вето во время его президентства.

Законодателей повели голосовать спустя несколько часов после собрания на ступенях Капитолия в честь памяти жертв теракта. «Это великий день для Америки», — сказал конгрессмен Питер Кинг, выступая перед голосованием, и был встречен шквалом аплодисментов. «Это очень важно — вершить справедливость, — добавил он. — Важно, чтобы семьи жертв 9/11 имели право возбудить дело в американских судах».

Вето президента почти гарантировано, учитывая долгое противостояние [с начала 2016 года] и предупреждения со стороны администрации и советников Обамы, которые утверждали, что принятие приведет только к тому, что другие страны примут такие же законы против США в будущем.

«Когда вы начинаете ставить под сомнение иммунитет суверенного государства от гражданской ответственности, я думаю, что это подвергнет наш собственный народ большей опасности», — сказал перед голосованием глава Комитета по вооруженным силам техасец Maк Торнберри, который выступал против решения, но не голосовал против.

Когда именно право вето будет преодолено — если на самом деле будет — вопрос, который висит в воздухе. Правдоподобный сценарий: это произойдет после выборов…

После того как законопроект получит Обама, а это должно было произойти 10 сентября, в субботу, президент будет иметь 10 дней, чтобы наложить вето, не считая воскресенья. Сообщение о вето Обамы будет сперва направлено в Сенат, который сейчас технически находится в «режиме сессии», даже если сенаторы не находятся в Вашингтоне — они таким образом блокируют возможное межсессионное назначение Меррика Гарланда (протеже Обамы) председателем Верховного суда США. Таким образом, так как Сенат «на сессии», необходимо установить дату голосования для преодоления вето сразу после того, как будет принято президентское сообщение. Эта дата до сих пор не ясна, но такое голосование, как ожидается, пройдет уже после 8 ноября [президентские выборы 2016 года в США].

Тезис о том, что вступление в силу такого законопроекта может подвергнуть Соединенные Штаты ответным шагам со стороны иностранных правительств, по мнению многих конгрессменов, не выдерживает никакой критики. «Я нахожу этот аргумент неубедительным. Соединенные Штаты не участвуют в международной террористической деятельности», — сказал конгрессмен Джерри Надлер из Нью-Йорка. «Мы не должны бояться возмездия из другой страны. Это не 1790-е годы, Соединенные Штаты — ведущая держава и может защитить собственные интересы».

Сенат принял закон без возражений еще в мае. Подавляющее большинство законодателей в палате представителей и Сенате продемонстрировали готовность преодолеть вето (первое за время президентства Обамы), но это, вероятно, не случится до конца срока «хромой утки». «Я надеюсь, что ради семей, которые пережили потери, администрация не будет накладывать вето на законопроект», — заявил один из его создателей, ньюйоркец Чак Шумер после голосования», — пишет издание Politico.

«Война с террором», которую бывший президент Джордж Буш официально запустил в конце сентября 2001 года, и ребрендинг, которой президент Обама провел в мае 2013 года, празднуют свое пятнадцатилетие. Она стала нашей официально согласованной реальностью … или, другими словами, это «именно так, как обстоят дела», — пишет драматург Си Джей Хопкинс для издания The Counterpunch. «Целое поколение достигло совершеннолетия во время «Национального чрезвычайного положения, как следствия некоторых террористических атак», которое президент Обама недавно продлил. Большинство из этого «обездоленного» поколения (которое некоторые называют еще «Поколение Z», «GenerationHomeland» и «New Silent Generation» — «поколение тихих американцев», которое больше интересуется наукой и технологиями) выросло, видя солдат в бронежилетах с винтовками наперевес, патрулирующих улицы городов, абсурдные «процедуры безопасности» в аэропортах, истерию, накачиваемую СМИ, ханжеское стремление увековечить все даже отдаленно связанное с «некоторыми терактами»…Это и составило для них картину совершенно обычного мира… такого, каким он всегда и был.

Для них 11 сентября 2001 года — это даже не туманные воспоминания детства, а исторические события, о которых они узнали в школе или в интернете. «Америка» была атакована в тот день группой исламских фундаменталистов-террористов, без всякой видимой логической причины, кроме того, «они ненавидят нашу свободу». Дети узнали, что США вторглись в Ирак и Афганистан, начали бомбардировки многих стран (Ливия, Пакистан, Сирия, Йемен…); происходили непонятные задержания, убийства, пытки, незаконное наблюдение за собственным народом, милитаризация общества и все остальные особенности семейных ценностей США при «чрезвычайном положении», которые были для них всегда … что все это как-то связано с «защитой американцев» и «интересами Америки».

У меня болит сердце за это поколение … или, по крайней мере, за всех тех, кому сейчас около двадцати, за тех, кто был засыпан этим официозом уже на следующий день после рождения и все же каким-то образом сохранил здравомыслие (тех, кто продолжает ежедневную борьбу за право знать, анализировать, давать отпор безудержным потокам идеологической ерунды, направленной в их головы). Сопротивляться силе официальной пропаганды утомительное и, как правило, неблагодарное дело, по крайней мере, в условиях, при которых необходимо поддерживать профессиональные и финансовые связи (если, конечно, не становиться маргиналом). Гораздо легче, как король в притче про отравленный колодец, выпить из него и тоже стать безумным. И не брать в голову то, что официальная пропаганда не имеет особого смысла, или не имеет ничего общего с … историей… фактами, или другими вещами подобного рода.

Согласно пропаганде, исламские террористы ненавидят нашу свободу и ведут какую-то фанатичную священную войну, целью которой является уничтожение Запада, захват контроля над всем миром и введение законов шариата. Они начали эту войну 11 сентября 2001 года… Эти атаки должны были спровоцировать «Америку» и, предположительно, остальной «неверный» Запад в состоянии аффекта начать бомбардировки Ближнего Востока, затем согнать мусульман со всего мира на какой-то общий джихад, чтобы уничтожить западную цивилизацию, в этот момент террористы бы вылезли из своих укрытий и… завладели бы всем.

В соответствии с этой же официальной пропагандой, эти исламские террористы, ненавидящие нашу свободу, волшебным образом явились, более или менее сформированные, из ниоткуда… До 2001 года… и это после всей современной истории Ближнего Востока, разделения Османской империи, Западного колониализма, двух мировых войн, шахматной холодной войны и ее конца, не говоря уже о современном беспрепятственном распространении капитализма по всему миру… Нет, согласно нашим официальным заявлениям, эти террористы материализовались из эфира. Они огляделись вокруг, заметили, как Америка сидит себе смирно и занимается своими делами, наслаждаясь заветными ценностями, и вдруг почувствовали такую личную неприязнь, что преодолеть ее были не в силах и тут же стали обвязывать себя поясами смертников.

Теперь единственный способ остановить этих террористов (большинство из которых были саудовцы, вы же помните), распространившихся по всему миру, состоит в том, чтобы вторгнуться в Ирак, который не имеет с ними ничего общего, убивать и мучить иракцев, вывести из употребления все его вооруженные силы, якобы чтобы они не могли сформировать группировки;терроризировать весь регион и вместе с Францией дестабилизировать Сирию… Кроме того, мы должны были вторгнуться в Афганистан, потому что террористы имели свои «схроны» и там… О, и Ливия. Нам нужно было бомбить Ливию тоже, чтобы избавиться от зла Каддафи, потому что … э-э … Ну, мы точно не помним. Что-то связанное с «арабской весной», или с «Аль-Каидой», или с ИГ (запрещена в РФ) … или еще что-то … Я думаю, идею вы поняли.

Теперь, прежде чем мои друзья конспирологи-теоретики начнут капать слюной по поводу того, к чему я все это веду… Я скажу, что не утверждаю, что нападения 9/11 были результатом какого-то правительственного заговора, или результатом внеземного вторжения, или, что это один из террористических актов, подобный нынешним атакам невменяемых террористов, которые присягают ИГ по Facebook. (Честно говоря, это на самом деле не имеет значения. Общий эффект остается тем же самым.) То, что я ставлю под сомнение или высмеиваю — это идейная пропаганда вокруг нападений: «терроризм», и «война с террором»… и ханжество окружающих, их реакция на эту пропаганду, с которой «тихому поколению» предстоит расти…

«Реальность», в которой мы родились, — демократия в сравнении с коммунизмом. Но что-то пошло не так … Америка и мир недавно спаслись от нацистов и японской империи, мы занимались вечной борьбой против «коммуняк» и сочувствующих им, они хотели завоевать всю планету и … забрать все наши достижения. Это вечная борьба, по Оруэллу патовая, с ядерным оружием, которое должно было стать концом всего. Тогда бы мы отправились к Иисусу (только мы, американцы, а, конечно, не «коммуняки»). В ходе ведения этой вечной борьбы Америка, ее свободолюбивые союзники, безбожные коммунисты и их безжалостные сателлиты истребляли миллионы людей, в основном в экзотических, отдаленных местах (например, в Индокитае, Корее, Вьетнаме, Бирме, Алжире, Никарагуа, Сальвадоре, Гондурасе, Палестине … и этот список можно продолжить).

Так что ничего не изменилось с точки зрения тех, кто привык истреблять остальных. Что изменилось, так это наша официальная пропаганда. Те из нас, кто достаточно стар, чтобы помнить пред-9/11 реальность наблюдали, как официальный курс переключался по более или менее оруэлловскому сценарию, когда в «1984» ангсоц внезапно перешел от войны с Евразией к войне с Истазией прямо в середине недели ненависти… или, хорошо, не совсем так уж внезапно. Тем не менее это было довольно быстро. За пятнадцать лет угроза 9/11 (что не так долго для истории) стала эрзацем призрака коммунизма, и холодную войну заменили войной с террором.

В целом это было неизбежно. Правящие классы, покончив с атрибутикой социализма, которая имела влияние на рабочих на Западе и заставляла считаться с их недовольством, — недостойное занятие для капиталистического правящего класса — приватизировали практически все. Это происходит и в Западной Европе (кроме, возможно, Греции). И в России, и в бывших странах Восточного блока, и в Китае, и в большинстве стран остального мира.

Ближний Восток после окончания холодной войны стал тупиком — купался в нефти, такой весь уязвимый и просто-таки излучая стратегическое значение и возможности для создания новых рынков и инвестиций. Единственная небольшая проблема — баасисты в Сирии и Ираке и Каддафи с его брендом арабского национализма, а также ваххабиты, которых сами же США и поддерживали во время советской оккупации Афганистана…

Таким образом, необходимо получить и реструктурировать все, что мы наблюдаем с конца холодной войны … но это не очень хороший официальный повод. Это слишком сложно, официальные поводы должны быть простыми. Кроме того, не было никакого злого противника, который бы по «легенде» новых финансистов стал бы серьезной проблемой. А злой противник должен быть. Как еще вы собираетесь обмануть массы и заставите послать своих детей на войны и в Таймс-сквер, размахивать флагами и кричать «США, США!», когда ваши морские котики убили очередное террористическое пугало?

К счастью для глобальных ТНК исламские террористы выросли из-под земли и взяли на себя роль злого противника… Ведь свято место оказалось пусто. С исчезновением коммунистической угрозы они потеряли своего последнего реального внешнего врага. То, что они получили, это уже внутренний враг, и такой внутренний враг, который никогда не может быть побежден. Этот враг — терроризм. В нашу дивную новую однополярную эпоху (эпоху транснационального капитализма, когда ни Америка, ни Россия, ни Китай, ни любое другое государство-нация не может контролировать всю планету и определять, что есть «реальность»), может и не быть внешних врагов, потому что больше нет никакого «снаружи». Мы все здесь и сейчас, вместе… в нашей действительности общего капиталистического согласия, и большинство людей во всем мире делают все возможное, чтобы принять его, примерить на себя и ему же соответствовать.

Проблема с этими исламскими террористами (и любыми другими религиозными фанатиками, включая социалистов, экологов, и других «исповедующих экстремистские взгляды») состоит в том, что они пока не приняли эту новую «реальность». Что говорить, у меня самого возникли проблемы с «принятием», хотя фармацевтическая промышленность и предлагает различные средства для этого … или, может быть, мне совершить паломничество в Нью-Йорк, чтобы помолиться у Святого Храма Мучеников 11 сентября и взять один из сувенирных головных уборов, и постараться забыть обо всех этих сумасшедших вещах — сделке с реальностью и историей», — пишет Си Джей Хопкинс для издания The Counterpunch.