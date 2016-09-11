С прибалтийского направления нашей внешней политики поступают новые свидетельства свойственной ей непоследовательности и характерных шатаний. На этот раз речь идёт о Латвии, где в августе вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович «неформально» встречался с рядом местных политиков так называемого «умеренного» толка, а те активно обрабатывали его на предмет ослабления российских контрмер, принятых в ответ на евросоюзовскую политику санкций.

Латвия

Состоявшиеся у Дворковича в Латвии беседы уже позволили латвийским представителям говорить о перспективе возобновления поставок в нашу страну продукции их пищевой, в частности рыбной, промышленности. Речь идёт также об увеличении объёма транзита российских грузов через латвийские порты и о возможности проведения до конца этого года заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству.

Понятно, что Латвии в её нынешнем незавидном социально-экономическом положении настоятельно необходимо восстановление нормальных торговых отношений с нашей страной. Усилия в этом направлении, однако, предпринимаются Ригой, как и следовало ожидать, не в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, а в Москве или, наоборот, посредством «вывоза» чиновников российского правительства к себе «в гости».

Стараясь продемонстрировать верность Латвии общей евросоюзовской линии политического и экономического давления на Россию, МИД Латвии отреагировал на «частную» инициативу группы латвийских министров, встречавшихся с Дворковичем, внешне жёстким окриком. Между тем, факт остаётся фактом: встреча имела место, российское посольство и, соответственно, МИД России знали о её проведении и ей, судя по всему, способствовали. Не исключаю, что и проведение заседания межправительственной комиссии будут «продавливать». Чего не сделаешь, чтобы показать, что «мы не в изоляции»!

В принципе, ситуация банальна до пошлости. Латвийским политикам не впервой разыгрывать в своих интересах представителей российской исполнительной и законодательной власти, которых я для себя ещё в годы работы на прибалтийском направлении в МИДе назвал «улучшателями». В этой роли на моих глазах (не претендую на полноту списка, но перечислю тех, кто приходит на ум в первую очередь именно в латвийском контексте) побывали тогда и министр финансов Алексей Кудрин, и заместитель председателя Госдумы Любовь Слиска, и помощник президента, спецпредставитель президента РФ по вопросам развития отношений с ЕС Сергей Ястржембский, и губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев, и председатель комитета по международным делам Совета Федерации Михаил Маргелов, и депутат Госдумы, руководитель двусторонней комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Павел Пожигайло, и наш посол в Риге, бывший министр топлива и энергетики Виктор Калюжный.

Нельзя, кстати говоря, сказать, что та безрезультатная тяга к «хорошим», «добрососедским», «партнёрским» и так далее отношениям со всеми подряд, которая наблюдалась в конце 1990-х — начале 2000-х годов, выросла на пустом месте. В те годы наши доктринальные внешнеполитические документы ставили на первое место задачу безусловного «улучшения отношений». Нередко в погоне за этим «улучшением» забвению предавались не только долгосрочные, но и насущные на тот конкретный момент национально-государственные интересы нашей страны. К чему привела эта установка, мы увидели уже скоро и на примере тех же прибалтийских стран и в Грузии, и в Молдавии, и на Украине, в некоторых других странах на пространстве бывшего СССР.

В последние годы, однако, ситуация меняется. По новым концептуальным внешнеполитическим разработкам видно, что такой инфантильный подход к международным делам себя изживает. Он уступает место правильному пониманию, что в целях формирования действительно отвечающих интересам нашей страны отношений с зарубежными партнёрами можно и нужно в определённых случаях идти на обострение, защищая и свои позиции, и свой авторитет.

Тем не менее, посол Александр Вешняков и вице-премьер Дворкович вновь берут на себя эту роль «улучшателей».

Дело доходит до того, что в погоне за заказанным результатом забвению предаются обязательства по гораздо более значимым, чем экспорт латвийских шпрот в Россию, вопросам. Невозможно отделаться от впечатления, что именно с этой установкой была связана попытка нашего посольства закрыть глаза на разрушение в конце августа в г. Лимбажи памятника советским морякам, погибшим в первые недели Великой Отечественной войны в бою с местными нацистскими коллаборационистами. Опять наступаем на старые грабли?

Вдумаемся: какой сигнал дают все вышеперечисленные события Западу. Что Россия ищет каких-то негласных договорённостей? Что она готова идти на односторонние уступки? Что взятая ею в ответ на западные санкции линия недостаточно последовательна и тверда?

Я уже не говорю о том, что немало вопросов вызывает само по себе желание заместителя председателя правительства России проводить отпуск на как минимум недружественной территории. Более того, на территории, откуда совершенно очевидно ведутся враждебные нашей стране военные приготовления и где, как у себя дома, действуют натовские спецслужбы, обезопаситься от которых, если речь идёт о неофициальном пребывании, практически невозможно.

Действиями Аркадия Дворковича в Латвии подан вредный сигнал и российскому общественному мнению. Это сигнал об отсутствии у нас в правительстве жёсткой последовательности в противостоянии санкционному давлению Запада. Это сигнал о намерении искать некие частные договоренности, причём с третьесортными странами Евросоюза. Это сигнал о готовности ради этих договорённостей предавать забвению принципиальные для сознания россиян ценности.

Между тем, никакие частные договоренности с представителями правительства Латвии, как и Литвы, Эстонии, Болгарии, Чехии, Словакии и так далее, от которых бы могла выиграть Россия, работать не будут. Всё это — покорные члены Европейского Союза, которые не имеют другого варианта жизни в своём нынешнем качестве, как только четко следовать общей линии, одобренной в Вашингтоне и Брюсселе. Значит, имеется в виду, что менять политическую линию предстоит России.

Многое из того, что произойдёт этой осенью в международных делах, конечно, будет зависеть от результатов предстоящих выборов, хотя они, как мне думается, в главном предсказуемы. Оформив своё пребывание у государственного руля на очередные пять лет, российская партия власти будет свободнее чувствовать себя и в области внешней политики. И совсем не факт, что в ней усилится готовность к борьбе с Западом, а не к компромиссу с ним, к так называемому «возвращению к доконфликтному статус-кво», хотя именно оно и привело к конфликту, включая государственный переворот на Украине.

Латвию мы упустили раньше Украины. Поэтому там, особенно с учётом обстоятельств последних лет, тем более поздно пытаться создавать пророссийское лобби. Это задача будущего. Но чтобы её решение стало возможным, сегодня важно хотя бы прекратить подрывать уважение к себе.