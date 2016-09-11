Англоязычная редакция Radio Vaticana решила прокомментировать последние политические перестановки в Ташкенте и Астане. По мнению ее сотрудника Стефана Боса, в двух среднеазиатских странах христиан могут ожидать гонения, в первую очередь, в Узбекистане, во вторую — в Казахстане. Такой прогноз делается на основании назначения после смерти узбекского президента Ислама Каримова временным главой государства Шавката Мирзиёева и перестановок в казахстанском правительстве, где исполнять обязанности премьера временно поручено министру экономики Бакытжану Сагинтаеву, а его предшественник, Карим Масимов, возглавил Комитет национальной безопасности.

ru.wikipedia.org Католический кафедральный собор Святейшего Сердца Иисуса является украшением Ташкента

«Более 210 000 христиан в Узбекистане сталкиваются с большей опасностью и неопределенностью, христиане также выразили обеспокоенность в связи с преследованиями в соседнем Казахстане», — начинается репортаж Стефана Боса. Однако сюжет оставляет ощущение, что слушателю чего-то недоговаривают. В отношении Узбекистана это выглядит следующим образом:

Тезис первый. Мирзиёев являлся близким союзником Каримова. Он занимал пост премьер-министра с 2003 года, дольше, чем кто-либо другой за 25 лет обретения Узбекистаном независимости после распада Советского Союза.

Тезис второй. Покойный президент был известен «авторитарным стилем правления и драконовскими методами, которые он использовал, чтобы ограничить гражданские свободы и свободу вероисповедания», при нем цензура СМИ и ограничения свободы слова «были одними из самых экстремальных в мире».

Тезис третий. Со ссылкой на группу Mission Eurasia говорится, что миссионеры (какие-то — С.С.) опасаются в условиях «нынешнего вакуума власти» усиления контроля со стороны Службы национальной безопасности Узбекистана, которая имеет «долгую историю пыток, цензуры и нарушения прав человека», в том числе «набегов на церкви и молельные дома».

Вывод. По заявлению той же Mission Eurasia, ситуация для верующих только усугубится в ближайшие месяцы, если «нынешний премьер-министр Мирзиёев придет к власти, то преследования и гонения на христиан, вероятно, продолжатся или вырастут».

Узбекистан — это страна, где мусульмане составляют подавляющее число населения, около 93%, а за политическое и экономическое влияние борются региональные кланы. Ни на уровне партий и движений, ни лоббистских групп христиане не представлены, таким образом, они исключены из борьбы за власть. Как замечает в интервью порталу World Watch Monitor один из узбекских пасторов на правах анонимности, «отношение правительства к нам не изменится, независимо от того, кто станет новым лидером». Если бы «нынешний вакуум» продолжился и привел к гражданскому конфликту с переходом в стадию вооруженного противостояния, тогда можно было бы сказать о потенциальных угрозах для христиан, но с таким же успехом опасности подверглось бы все население страны. Однако события последних дней пока что не дают основания считать, будто местные элиты в Ташкенте готовы развязать «войну». Судя по всему, временно исполняющий обязанности президента Узбекистана имеет хорошие шансы избавиться от этой приставки. Значит, дело в чем-то другом.

Mission Eurasia — это американский фонд. Он появился в момент развала СССР и декларировал своей задачей «быстро и решительно реагировать на новые возможности для евангелизации и создания церквей в этой бывшей коммунистической империи». Одной из целей фонда является обучение навыкам лидерства «тысяч молодых христиан в Евразии и Израиле». Речь идет об общинах протестантского толка. Проблема с ними в том, что такие христианские группы, опираясь на западный опыт, как правило, не считают нужным вступать в официальные отношения с профильными государственными ведомствами. Справедливости ради, следует сказать, что и сами чиновники зачастую с настороженностью относятся к претензиям самим выбирать места и способы проповедования Нового Завета со стороны евангелистов, чьи «материнские структуры» находятся на Западе. Особенно это характерно для среднеазиатских республик. Например, в Узбекистане незарегистрированная религиозная деятельность поставлена все закона, запрещено миссионерство и прозелитизм. В то же время, в стране есть общины Русской православной и Римско-католической церквей, которые работают на легальных основаниях.

Ситуация с религиозной свободой в Узбекистане является на протяжении многих лет предметом постоянной критики со стороны Вашингтона. Так, в августе этого года глава Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) отец Томас Риз высоко оценил ежегодный доклад госдепартамента о свободе вероисповедания. В этом документе в раздел «стран, вызывающих особую озабоченность», правительства которых «наиболее активно преследуют религиозные меньшинства или бессильны остановить религиозно-мотивированное насилие и терроризм» (всего 10 государств) постоянно вносится Узбекистан. По словам председателя подкомитета Палаты представителей по глобальным правам человека конгрессмена Криса Смита, Белый дом должен делать больше, «чем время от времени поднимать вопросы, вызывающие озабоченность». Он ждет, что администрация будет использовать адресные санкции, отказы в выдаче визы и другие меры, а также привлекать отдельные лица к ответственности за религиозные преследования.

Вместе с тем, ранее бывший глава USCIRF Роберт Джордж призывал Соединенные Штаты вместо того, чтобы продвигать секуляризм, помочь тем религиозным лидерам, которые продвигают мир и отвергают насилие. Например, подчеркнул Джордж, американцам следует поддержать мусульман, осуждающих религиозное насилие и рискующих своей безопасностью, выступая против джихадистов. Радикализм, который прикрывается экстремистским толкованием ислама — больная тема для среднеазиатских республик. Узбекистан, да и Казахстан, здесь не исключение. По-человечески понятна обида христианских общин, на молитвенные собрания которых приходит полиция, конфискуются книги, участников вызывают на допросы. Но придать евангелистам статус «неприкосновенных» будет означать создание серьезной точки напряженности с мусульманским сообществом, которое не поймет, почему другой конфессии вдруг оказаны подобные преференции. Ситуация сложная, поэтому христианам остается придерживаться терпения и не давать использовать себя в политических целях внешними центрами силы.