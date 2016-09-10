



Александр Горбаруков ИА REGNUM В кругу друзей борцам с коррупцией воровать сложнее

Бывшая суперзвезда украинской «независимой» журналистики, нынешняя звезда «новой» украинской политики, депутат Верховной Рады С. Лещенко, долгое время претендовавший на роль крупнейшего морального авторитета, безусловного лидера общественного мнения, оказался в центре скандала, от которого за версту несет коррупционным духом. Купленная им по случаю всего за семь с половиной миллионов, даже не долларов, а гривен, квартирка, уже вылезшая большим боком для его репутации, грозит превратиться в такую кость в горле, от которой ему и тем, кто за ним стоит, очень трудно будет избавиться. Когда его на этой покупке поймали за руку, гроза отечественных коррупционеров повел себя столь странно и неадекватно, понес столь несусветную чушь, что поневоле подумалось о том, что ему есть, что скрывать, и по квартире, и не только по ней. Сделавшему себе имя и состояние на американских грантах и гонорарах за джинсу от олигархов журналисту жизнь жестко указала его истинное место. Даже если допустить, что ей — жизни — в этом кто-то крепко подсобил, сути дела это никоим образом не меняет. «Поплывший» Лещенко выдал на гора такой букет занимательной информации о происхождении средств на приобретение дорогой недвижимости, что ею, а заодно им самим, сразу заинтересовались компетентные органы. Те самые, которые он долгие годы теребил, требуя реакции на коррупционные деяния чиновников, политиков, олигархов.

На ничего не подозревающую киевскую околополитическую публику и на весь честной украинский народ полились потоки таких откровений и такой грязи, что оставалось только диву даваться, да на ус мотать. Оказалось, что самый порядочный, самый честный и прозрачный, некоммерческий электронный ресурс «Украинская правда» ворочает сотнями тысяч долларов. А его владелица, небезызвестная А. Притула, гражданская вдова П. Шеремета, по собственному усмотрению определяет, кому дать (как, к примеру, Лещенко), а кому не дать (как, к примеру, вдове Г. Гонгадзе Мирославе и их детям) беспроцентный заем-кредит тысяч так на 100, лет, эдак, на 10. Выяснилось, что любимая женщина депутата, работая ди-джеем и получая, по ее же собственным словам, за выступление от двух до семи тысяч евро, не спешит делиться сведениями о доходах с налоговыми органами, что, как всем известно, является прямым и грубым нарушением законодательства.

Спохватившись, депутат в срочном порядке вылетел в Тбилиси, подальше от посторонних глаз и злых языков. Вряд ли этот вояж ему поможет, возвращаться домой все равно придется, дома же его, бедного, ждет еще очень много неприятностей. Сказанное им слово, то которое — не воробей, следом за ним не полетело, оставшись в Киеве и превратившись в долгоиграющий повод для целой своры цепных псов режима и его, как бы, противников покрепче вцепиться в еще вчера казавшегося недоступным для них Серегу. Вброс в медиа-пространство информации о решении Лещенко своего квартирного вопроса неожиданно оказался событием весьма резонансным. О том, насколько, можно судить хотя бы по двум показателям. Первое: по количеству откликов и комментариев она затмила собой выступление П. Порошенко в парламенте с ежегодным президентским посланием. Второе: на нее счел необходимым публично отреагировать «сам» И. Коломойский, давший свою версию того, откуда у депутата-бессребреника взялось столько свободных денежных знаков, и почему он решил осуществлять их перечисление на счет продавца через «Сбербанк России».

Столь повышенное, в чем-то даже чрезмерное внимание к, казалось бы, вполне обычному для Киева, особенно, после «майдана», скандалу с неучтенными нигде и никем миллионами в карманах представителей власти, на первый взгляд, выглядит нелогично. Разного рода квартирными махинациями в Украине давно никого не удивишь. У мэра Ирпеня, к примеру, их не так давно насчитали шестьдесят семь, а у жены рядового сотрудника Киевской городской госадминистрации — двадцать девять. Самый последний по времени случай: у начальника Академии сухопутных войск Украины генерал-лейтенанта П. Ткачука выявили четыре полученные от государства квартиры, которые он передал другим лицам или продал, а также три дома, ни один из которых не внесен им в декларацию. И что с того? Да и приобретение Лещенко выглядит шикарно исключительно на уровне нашей нынешней всеобщей убогости. Что за приобретение представителя власти за «несчастные» 300.000 долларов? Получается, то ли Лещенко — столь значимая и/или знаковая фигура в новой украинской политике, то ли сама эта политика измельчала до масштабов коммунальной кухни.

У всей этой темной истории может быть еще одно объяснение. Атака на Лещенко вполне может иметь далеко идущие последствия. Резонанс, ею вызванный, способен, например, дать толчок к началу войны всех против всех. В ней, как полагает целый ряд экспертов, в настоящий момент заинтересован почувствовавший небывалую силу П.Порошенко. С другой же стороны, от участия в ней не намерены отказываться ни А. Яценюк с А. Турчиновым и А. Аваковым, ни Ю. Тимошенко, ни О. Ляшко, ни еще пяток-шесток обитателей киевского политического «террариума» помельче. Представить себе Петра Алексеевича в роли героя-победителя трудно. Мелковат, даже по нашим скромным меркам и представлениям, жидковат. А вот роль провокатора, стравливающего всех со всеми в надежде урвать потом понемногу всего от всех, ему очень подходит. Она ему хорошо известна, он в ней чувствует себя вполне комфортно и уверенно. Не к этому ли идет дело?

Официальный Киев из кожи вон лезет, пытаясь показать Западу, как рьяно он борется с коррупцией. На деле же получается, что коррупция никуда не делась, что ее уровень ни на йоту не уменьшился, разве что имена коррупционеров изменились. «Майданная» власть себя скомпрометировала. Ей нечего предъявить украинцам в качестве отчета о проделанной работе. Кроме, разве, образа защищающего от российской «агрессии» Украину и Европу виртуального «бастиона», который в массовом сознании ассоциируется со «стеной» Яценюка. Той самой, на которую были выделены неизвестно куда девшиеся сотни миллионов гривен. Да еще, пожалуй, «ценностей», ради которых скакал «майдан», и которым власть, якобы, посвятила всю себя без остатка. И вот, теперь на «ценностях» можно поставить жирный крест. «Случай Лещенко» не оставляет ни малейших шансов на возможность продолжения каких-либо спекуляций на эту тему. Если уж такой честный и прозрачный кадр на поверку оказался жуликом, значит, не жуликов в рядах этой власти нет, и быть не может.