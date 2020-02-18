Чита, 18 февраля, 2020, 12:42 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело после того, как в одном из домов Читы на улице Токмаковасегодня утром, 18 февраля, были обнаружены тела женщины и ребёнка. По данным правоохранителей, причиной трагедии стала утечка бытового газа — пропана.

К ответственности по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц») намерены привлечь пока ещё неустановленных должностных лиц обслуживающей газоснабжающей организации.

Назначены судебно-медицинская и техническая экспертизы.