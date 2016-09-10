



Александр Горбаруков ИА REGNUM

«И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой». (Быт. 1:31). Когда Бог создал, видимо, действительно все хорошо весьма было. Но потом Адам и Ева своим грехопадением разрушили гармонию природы. Сильные едят слабых — естественный отбор. Естественный, но жестокий. Человек вынужден со всем этим разбираться, но человеческие методы, порой, не менее жестоки, чем естественный отбор, а иногда даже более изощренные.

25 апреля 2006 года, почти 10 лет назад, на одном из пляжей острова Гомера, что находится в Атлантическом океане в составе Канарских островов, появилась бездомная кошка. В зубах у нее был труп редкой гигантской ящерицы Ла-Гомера, которых в мире осталось не более 50 штук. Эта ящерица до 1999 года считалась вымершей, как вдруг несколько особей было обнаружено в скалах Ла Мерика. Ученые и жители острова с трудом восстанавливают популяцию ящериц, которые могут достигать размера 150 см, а кошки так вероломно уничтожают плоды их труда. Ведь этот случай — не исключение.

Одичавшие кошки, которые гуляют по островам всего мира и охотятся на дичь, уже привели к исчезновению 22 видов птиц, девяти видов млекопитающих и двух видов рептилий.

Кошек завозили когда-то на острова на кораблях еще колонисты в качестве домашних любимцев. Многие их потомки одичали. Восприятие кошек как домашних животных усложняет управление их численностью. А они в свою очередь угрожают существованию многих видов вымирающей фауны.

Власти многих стран начали вести тайную войну против кошек. Им устраивают ловушки, оставляют приманки с отравленной рыбой, даже отстреливают из винтовки, как это произошло на Галапагосских островах. На 83 островах, таких как Санта-Каталина (Мексика), Бальтра (Эквадор), Тринидад (Бразилия) и двух небольших испанских Лобос и Алегранса, за последние пять лет кошек полностью уничтожили. Самый большой остров, на котором была достигнута полная ликвидация — остров Марион в Южной Африке площадью всего 290 кв. метров. Проект длился 10 лет.

Уничтожение диких кошек на Бальтре

Остров Бальтра был выбран в качестве первого проекта по уничтожению кошек по нескольким причинам. Во-первых, это остров малонаселенный, поэтому угроза восстановления численности кошек небольшая; во-вторых, площадь острова всего 26 кв.км. На таком маленьком острове легче всем управлять и контролировать все происходящие процессы; в-третьих, на острове очень мало растительности и много открытых пространств.

Изучение поведения кошек и их методов охоты показало, что кошки бывают активными и ночью, и днем. Поэтому в течение дня сотрудники искали их следы и оставляли ловушки и отравленные сардины. По ночам освещали тропинки прожекторами и охотились на кошек с ружьями. Остров был разделен на 13 секторов, в которых установили 350 ядовитых приманок. В качестве яда используется натрий fluoroacetate, известный как пестицид 1 080. Это химическое соединение с формулой FCHCONa. — бесцветная соль, имеет вкус, подобный поваренной соли, и используется в качестве метаболического яда.

Эта методика принесла успех еще и потому, что крысы и прочие грызуны тоже ели из этих приманок, кошки ловили отравленных крыс и травились. Через некоторое время на острове не осталось ни грызунов, ни кошек. Проверки, проведенные через два года, показали, что кошек больше нет.

Результаты, полученные учеными, оправдали эту стратегию. Исследования американского биолога Холли Джонс показало, что уничтожение инвазивных млекопитающих: крыс, коз и кошек остановило исчезновение 236 видов животных на 181 острове. Научный журнал PNAS опубликовал результаты тщательного исследования по теме сохранения популяции животных, занесенных в Красную книгу.

На острове Рождества в Мексике истребление кошек было ключевым условием восстановления численности одного из исчезающих видов буревестника Culinegra — птицы с размахом крыльев 80 см. То же самое произошло на британском острове Асунсьон в Атлантическом океане — искоренение кошек позволило спасти редких птиц от вымирания.

«Биологи, сохраняющие популяции редких животных и птиц, проводят огромную работу. Многие из нас посвятили и свою жизнь, и свою карьеру этому титаническому труду. Мы тоже любим кошек. Но в то же время мы понимаем, что их сохранение на островах приведет к исчезновению многих видов птиц и других животных», — говорит Джонс из университета Северного Иллинойса.

Сотрудник миссии рассказывает, что орнитолог-любитель Ротшильд, прибывший в 1894 году на остров Стивенс у Новой Зеландии в качестве хранителя маяка, привез с собой свою питомицу — беременную кошку. Вскоре после прибытия кошка принесла в зубах маленькую неведомую доселе птичку (Стефенс-Айленд-Рен). Птичка, разумеется, была задушена. Орнитолог никогда не видел таких птиц и послал чучело в лондонский клуб орнитологов. Оттуда пришел ответ, что он открыл новый вид. Между тем, потомство кошки разбежалось по всему острову, а его любимица принесла в дом еще десяток экземпляров. Всего через несколько месяцев после появления на острове кошки — уникальные птицы вымерли. Это единственный известный науке случай, когда птицы вымерли сразу же после их открытия. Кто в этом виноват? Кошки? Или все-таки беспечность человека?

Проблема в том, что птицы, которые развивались в замкнутом пространстве, не имея угрозы для жизни, оказались беззащитными перед инвазивными животными, которые вели себя агрессивно по отношению к «аборигенам», ведь у них не было ни опыта, ни средств, чтобы защищаться от вероломства вновь прибывших.

Испанский биолог Мануэль Ногалес говорит, что в Испании, да и во всей Европе властям стоит больше беспокоиться об исчезающих видах птиц и игуан, нужно организовать еще несколько кампаний по истреблению кошек, например, на Канарских островах. «Мы не можем сидеть, сложа руки, и делать вид, что ничего не происходит», — говорит он.

Он и его напарник Феликс Медина участвуют в проведении предварительного исследования на острове Гран-Канария, по завершении которого начнется большая операция по уничтожению кошек на острове.

Европейские методы ликвидации кошек с островов позволю себе назвать варварскими. С аналогичной проблемой в Японии справились иначе. Терпеливые японцы попросту отловили всех кошек на острове Окинава и нашли им новых хозяев. Есть ведь и другие методы, например, стерилизация кошек или содержание их в доме или в вольере, строгое отслеживание вновь пребывающих на острова людей на предмет отсутствия у них кошек в качестве домашних питомцев. Но зачем убивать кошек только потому, что «птичку жалко?»

Использованы материалы El Pais, animalesextincion.es.