Очередные ядерные испытания Северной Кореи вызвали очередной приступ активности мирового сообщества. ООН выражает глубокую тревогу, Япония с Южной Кореей — протест, Китай ищет нейтральные формулировки (хотя внутри дико раздражен), а Москва же, как обычно, «изучает вопрос». Судя по всему, ближайшие несколько дней высокие стороны будут обсуждать северокорейский вопрос на всех возможных площадках, начиная с Совбеза ООН и заканчивая трехсторонними консультациями между Вашингтоном, Сеулом и Токио. И, как обычно, ограничатся лишь протестами и мелкими санкциями, не выработав при этом никакого конструктивного решения проблемы. Не потому, что не хотят, а потому, что не могут.

Северная Корея

Северокорейская ядерная проблема не имеет стандартных путей решения, к которым привыкло мировое сообщество — оно уже 15 лет плавает, поэтому знает. Санкции против КНДР не действуют — северокорейское общество привыкло жить в стесненных условиях, а тотальный контроль государства за информационной сферой позволяет использовать новые санкции как средство сплочения населения против «внешних врагов». Ну и, наконец, от голода и холода всегда спасет Китай. Пекину дешевле дать КНДР топливо и продовольствие (зачастую в объемах, превосходящих производимые самой Северной Кореей), чем потом справляться с политическими и экономическими проблемами дезинтеграции Страны Чучхе. В перечень которых входят миллионы беженцев, судьба вооружений более чем миллионной северокорейской армии (включая ядерные боеголовки) и американские базы возле китайской границы.

Силовое принуждение КНДР к сдаче ядерного и ракетного потенциалов также не приведет к позитивному результату. Да, чисто теоретически американская и южнокорейская армии одержат победу над северокорейскими вооруженными силами, однако здесь есть два «но». Во-первых, сражаться им, возможно, придется не только с КНДР — согласно договору с Пекином, Китай должен будет прийти на помощь союзникам. Но даже если китайцы увернутся от исполнения своих обязательств, остается второе «но» — дальнобойная северокорейская артиллерия и иные средства поражения на расстоянии. С их помощью в случае начала войны КНДР уничтожит Сеул — столицу Южной Кореи и ее экономический центр, в окрестностях которого живет значительная часть населения страны. Ограничиться лишь ракетно-бомбовыми ударами США и Южная Корея не смогут, поскольку КНДР расценит их как начало войны и начнет запуск своих «Богов войны» в сторону Сеула.

Договориться же с Северной Кореей тоже не получается — Пхеньян не склонен выполнять свои обязательства, поскольку не доверяет США (что вполне оправданно — американцы тоже не стремятся выполнять соглашения с КНДР), а выработать четкую систему верификации соглашения и определить инструменты принуждения к имплементации стороны не могут.

Единственный вариант решения проблемы — это модернизация северокорейского режима и его переключения с вопросов «глухой обороны» на встраивание в мировую экономическую систему, предполагающий заинтересованность КНДР в нормальных отношениях с окружающим миром. Судя по всему, Ким Чен Ын уже вступил на этот путь (новый лидер дал старт ряду экономических реформ), однако идти по нему он будет очень и очень долго. И темп его движения будет во многом зависеть от поведения Японии, Южной Кореи и США, которые должны демонстрировать готовность к диалогу с КНДР, а не заниматься выставлением ей предварительных условий, которые она выполнять не будет.

Собственно, эти условия и выдвигает сам Вашингтон — американцы сейчас заинтересованы скорее не в том, чтобы решить северокорейскую проблему, а в том, чтобы использовать ее наличие для обоснования своего военного присутствия в регионе, направленного де-факто на сдерживание Китая (сохранение баз в Южной Корее и Японии, развертывание ПРО ТВД). Китайцы, безусловно, понимают американскую игру. Казалось бы, ее очень просто разрушить — нужно лишь принудить Пхеньян, который Пекин кормит и греет, вести себя прилично. Однако это — проблема. В ответ на китайскую помощь Пекин получает не благодарность, а презрение и шантаж. Пхеньян скрупулезно и даже параноидально оберегает свой суверенитет, поэтому всячески принижает объем китайской помощи (например, во время Корейской войны), отказывается учитывать китайские интересы и, естественно, следовать китайским советам. Часть «советчиков» из числа прокитайской части северокорейской элиты была успешно зачищена, а дополнительные объемы помощи из КНР выбиваются иногда даже шантажом (то есть угрозой собственного развала). В этой ситуации Китай даже должен быть благодарен Ким Чен Ыну за то, что испытания не произошли во время Восточноазиатского форума и тем более Саммита Большой Двадцатки в Ханьжчоу. Иначе китайцам пришлось бы отвечать на очень неприятные вопросы.

Геворг Мирзаян — доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ