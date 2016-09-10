



Убитый пиночетовскими путчистами поэт Виктор Хара

Сорок три года назад, 11 сентября 1973 года, в Чили произошел военный переворот. При поддержке Соединенных Штатов, что и не отрицалось официальным Вашингтоном. Правительство левоцентристской коалиции «Народное единство» было свергнуто насильственным путем.

Президент страны Сальвадор Альенде — социалист, романтик и интеллигент — отказался сдаться путчистам и до последнего патрона не выпустил из рук автомат, защищая страну, Конституцию, демократию. По поводу его смерти есть разные версии: убит, покончил с собой. Но Альенде показал всему миру, что в Латинской Америке есть не только президенты — наркодельцы, коррупционеры и американские марионетки. Есть президенты, жертвующие своей жизнью за свою страну и свой народ.

Пришедший к власти на штыках военных и на американских долларах генерал Аугусто Пиночет установил в стране репрессивный режим, который вошел в историю как «чилийский террор». Жертвами репрессий, пыток, массовых убийств на стадионах стало более 3 тысяч человек. Более 40 тысяч (из 10 миллионов человек тогдашнего населения страны, то есть для сегодняшней России это число составило бы 1 миллион) прошли через аресты и пытки. В том числе и действующий президент страны Мишель Бачелет.

Library of National Congress of Chile Повстанцы, сторонники Альенде после переворота

До сих пор события сентября 1973 года и последовавшая за ними диктатура Пиночета, просуществовавшая до 1990 года, для чилийцев — не далекая история. Диктатура, борьба против неё и последствия этой трагедии вплетены в жизнь общества. А герои и антигерои живут рядом. И даже являются туристической достопримечательностью. В центре Сантьяго есть «гламурный ресторан», куда гиды любят водить гостей чилийской столицы. И дело не только в том, что там подается деликатесное блюдо — диетическое мясо гигантской улитки, живущей только в южных тихоокеанских водах. Вечерами в этом ресторане собираются за бокалом изысканных чилийских вин пожилые мужчины — это излюбленное место встреч соратников диктатора Пиночета. О чем они говорят?

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile Августо Пиночет и госсекретарь США Генри Киссинджер, 1976

Учитывая, что несколько лет назад президент страны Мишель Бачелет начала активную деятельность по привлечению к ответственности тех, кто виновен в кровавых преступлениях режима Пиночета, возможно, что эти старцы обсуждают проблемы собственной безопасности. Только в 2016 году (в 2016 году!) чилийский Верховный суд приговорил государство Чили к возмещению ущерба семьям четырех человек, пропавших без вести во время военной диктатуры Аугусто Пиночета. Общая сумма компенсации составляет около $1,3 млн, сообщало издание La Jornada со ссылкой на судебные власти страны. Верховный суд Чили принял такое решение после того, как установил, что исчезновение и насильственная смерть от рук деятелей диктатуры являются «преступлениями против человечности, вследствие чего не имеют срока давности и не подлежат амнистии».

Osmar Valdebenito Часть стены президентского дворца после бомбардировки в 1973, с монументом Альенде

И только в 2015 году Мишель Бачелет начала кампанию под девизом «Хватит молчать!», в ходе которой к ответственности привлечены убийцы культового певца Виктора Хары.

Напомним тем, кто родился намного позже чилийских событий. Виктор Хара — поэт, театральный режиссер, певец, член Коммунистической партии Чили — был убит путчистами во время военного переворота в 1973 году. Жестокое убийство было совершено на стадионе в Сантьяго, превращенном в концлагерь, через несколько дней после прихода к власти военной хунты. В течение четырех дней его избивали, пытали током, ломали руки. Затем Виктору Хара отрубили кисти рук. В его тело было выпущено 34 пули. Мертвого певца повесили рядом с его гитарой.

Почти через сорок лет после убийства и через 35 лет после падения диктатуры по указанию Мишель Бачелет началось расследование и истинных обстоятельств гибели чилийского писателя и поэта, дипломата, члена ЦК Компартии Чили Пабло Неруды. До этого официальной причиной смерти считалось онкологическое заболевание. Теперь эксперты высказывают сомнение в естественной смерти Неруды, которая произошла после прихода к власти Пиночета.

Ed Foundations, Buenos Aires Вооружение на национальном стадионе Чили, используемом как тюрьма и место пыток после пиночетовского переворота

Однако, возможно, что соратники Пиночета вообще не задумываются о собственной безопасности и продолжают вести спокойную, размеренную жизнь. Рядом со своими жертвами. Ведь большинство причастных к кровавому «чилийскому террору» до сих пор чувствует себя вполне комфортно.

Cancillería del Ecuador Стена с фотографиями жертв режима Пиночета в музее памяти и прав человека в Чили

«Военные преступники — соратники Аугусто Пиночета — никогда не признавали себя виновными. Из 1200 осужденных за преступления в период диктатуры — 90 человек проводят время в «тюрьмах пять звезд», наслаждаются там созданным специально для них комфортом. Как это было в случае с недавно умершим главой тайной полиции ДИНА в период с 1973 по 1977 годы Мануэлем Контрерасом», — заявил известный чилийский публицист Пабло Вильягра, комментирует la Radio del Sur. И причина не только в бездействии властей.

B1mbo Выступление в поддержку Пиночета за день до его смерти, 10 декабря 2006

Чилийское общество до сих пор расколото пополам по признаку отношения к личности Пиночета и к тому, что произошло в период диктатуры. В заслугу Пиночету ставят «чилийское экономическое чудо», которое помогло вывести страну из кризиса.

Заметим, однако, что основным творцом чуда были не экономисты Пиночета, а щедрые инвестиции из США и других европейских стран. Приход социалистов к власти в Чили, в совокупности с социалистической Кубой, мог серьезно поменять процессы в регионе, усилить роль СССР, а официальный Вашингтон никак не мог допустить такого развития сценария.

В сентябре 1973 года средства массовой информации сообщали, что жестоким избиениям были подвергнуты моряки советских кораблей, находившихся в дни переворота в Чили. Ненависть к социализму и СССР изливали на ни в чем не повинных людей. И не только на чилийцев. А для укрепления позиций Пиночета в страну рекой потекли доллары. Началось жилищное строительство, укрепление сельского хозяйства, открытие народных ресторанов.

Кровавое «мастерство» немецких нацистов, нашедших приют после войны в Чили, было востребовано в пыточных камерах чилийской диктатуры. Напомним и о роли печально известной Колонии Дигнидад, созданной сбежавшими из Германии нацистскими преступниками и в годы правления Пиночета превратившейся в концлагерь, где не только пытали, убивали, но и насиловали детей. Причем обоих полов. История повторилась, но уже на другом континенте.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Сенаторы Чили с фотографиями исчезнувших противников Пиночета, 1988

В лучшей советской пьесе, посвященной событиям диктатуры в Чили, созданной Генрихом Боровиком, «Интервью в Буэнос-Айресе» говорится о многом: об ответственности журналистов — тех, кто выступали против «Народного единства», а потом сами стали жертвами диктатуры.

Museum of Memory and Human Rights Женщины с фотографиями исчезнувших родственников, протестовавших против Пиночета

Фраза «Карлос Бланко молчит» стала нарицательной после премьеры «Интервью в Буэнос-Айресе», ибо молчание журналиста тоже может стать свидетельством отказа от участия во зле, своеобразным сопротивлением. В пьесе много сказано и о психологии лавочника — основе любого фашистского режима.

Weekly Review Сожжение марксистских книг после переворота, 1973

Она не изжита в Чили. И не только там. И о том, что стремление к свободе и справедливости, которое становится реальностью только в борьбе, — это неотъемлемая черта лучших представителей латиноамериканских обществ.

Sindermann, Jürgen Демонстрация проитв режима Пиночета в Берлине, 1973

История с «чилийским террором» не закончится для Чили, пока не будет наказан последний палач, пытавший на стадионах, участвовавший в «Караване смерти». Пусть даже заочно, если он уже успел уйти мирно из жизни. Пока каждый год в день рождения Пиночета некоторые депутаты и политики страны, а таковых не так уж и мало, будут в здании парламента Чили проводить церемонии памяти кровавого диктатора и минуты молчания в его честь. Победить это зло сможет только объединенный народ. Ибо «El pueblo unido jamás será vencido»!